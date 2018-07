Ví, že zápasem se v Česku uživit nedá. Proto přemýšlí o kariéře hasiče

Jeho jméno byste možná zařadili do Itálie. Marcel Albini je přitom kluk z Havlíčkova Brodu, kde už deset let zápasí. „Chtěla jsem, aby dělal nějaký sport. A tak jsem ho v pěti letech vzala na trénink fotbalu, hokeje a také na zápas,“ vzpomíná Marcelova maminka Iveta.



Jeho sportovní příběh se tak mohl klidně psát na ledě. Mohl se stát jedním z nástupců slavných havlíčkobrodských odchovanců, kterými byli Jaroslav a Jiří Holíkovi, Jan Suchý nebo Josef Augusta. Ale mladý talent se nakonec rozhodl jinak. „Taťka dřív taky zápasil, ale nechali mi doma volnou ruku, abych si sport vybral sám. Nejdřív se mi líbil hokej, ale nakonec dělám zápas. Jsem v něm sám za sebe a to je lepší,“ vysvětluje Albini.



A tak se malého zápasníka ujal Zdeněk Švec. „Marcel byl vždycky takový těžší, ale už odmalička je houževnatý. Chtěl bojovat a to je to nejdůležitější. Nikdy se ničeho nezalekl,“ říká trenér TJ Jiskra Havlíčkův Brod.



Řecko-římský zápas. Je to bojový styl? Umění? Životní styl? „Je to zápas jeden proti jednomu. Nesmějí se používat nohy. Takže se v podstatě útočí na horní polovinu těla. Bojujeme na žíněnce a nemáme žádné chrániče. Jsou pravidla a zápasníci používají chvaty, aby soupeře dostali na lopatky. Je to bodované a na každý zápas je časový limit,“ vysvětluje Švec.

A jak je to s bezpečností? „Je to prostě kontaktní sport a cílem je přemoct soupeře. Každý sport je nebezpečný. Během zápasu sebou házíme o zem. Na druhou stranu, úrazy se stávají málokdy,“ říká Albini.



Že se jedná o náročný sport, dokazují i každodenní tréninky. „Zápasníci musí mít v sobě všechno. Dobrou techniku, musí umět padat, být pohybově nadaní. Síla, obratnost i dobrá fyzička jsou nezbytné. A hlavně, musí to mít dobře srovnané v hlavě. Každý den na tom musíme tvrdě pracovat,“ pokračuje.



Že zápasení nebylo jen výstřel do prázdna, dokazuje Marcel svými výsledky. „Asi nejvíc si cením druhého místa na mistrovství Evropy do 17 let. Potom jsem vyhrál i na otevřeném mistrovství Polska a mám i titul mistra České republiky.“



A úspěchy oceňuje i zkušený kouč. „Trénuji už přes 30 let a celou dobu jsem si přál, abych u nás v Brodě vychoval závodníka, který vybojuje medaili na mezinárodním turnaji. A to se mi povedlo právě s Marcelem. Mám z něj velkou radost. I ostatní kluci vidí, že to jde,“ neskrývá nadšení Zdeněk Švec.



Přál by si překonat olympijský bronz Marka Švece

„Mým vzorem je Alexandr Karelin, protože je to nejslavnější zápasník, co kdy byl. A tady v Česku určitě Marek Švec, protože vybojoval na olympiádě medaili,“ připomíná Albini nejznámějšího českého zápasníka, který shodou okolností pochází také z Havlíčkova Brodu. „Jednou bych chtěl být třeba ještě lepší než on,“ pokračuje.

Jestli se svým idolům vyrovná, nebo je dokonce i překoná, to ukáže až čas. „Ale je cílevědomý a hlavně dbá na moje rady. Je to chlap jako hora. Marcel chce něco dokázat a vidí, že to jde. Šanci do budoucna určitě má, směřuje k olympiádě,“ věří mu trenér Zdeněk Švec.

„Navíc vyniká i ve škole, a to se málokdy vidí, aby se sportovec takhle dobře učil. Na všechny strany je sním spolupráce vynikající. Je to hodně inteligentní člověk. Takových lidí tady neprošlo moc,“ dodává Švec.



Většina bojových sportů je i životní styl. A stejné je to u zápasníků. „Žiju tím. Protože vím, že cokoliv si odpracuju na žíněnce, nadřel jsem si to sám. Mám z toho radost, baví mě to,“ tvrdí Marcel.



O své budoucnosti má nicméně jasno. „V Česku se řecko-římským zápasením uživit nedá. V jiných zemích ano, ale u nás není tento sport tak známý jako třeba fotbal. Chtěl bych pracovat třeba jako hasič,“ prozrazuje.

„A já bych ještě chtěla poděkovat trenérům, paní ředitelce a všem učitelům ze střední zdravotnické školy. Díky nim Marcel může jezdit na soustředění i na závody,“ vzkazuje maminka Iveta Albini.