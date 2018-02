Mladí v Brodě chtějí skatepark. U rybníka Cihlář ale bude křižovatka

Mladí si vybrali hráz rybníka Cihlář v těsné blízkosti křižovatky severovýchodního obchvatu a Chotěbořské ulice. Jenže právě na tu narazili.

„Na skatepark je v lokalitě málo místa a tato plocha je v kolizi s budoucí zvažovanou podobou křižovatky, kterou bychom rádi přebudovali na kruhový objezd, nebo alespoň doplnili o světelnou signalizaci,“ vysvětlil havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

S Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) město úpravu křižovatky probírá už zhruba rok. „Je to pochopitelné. Až bude dostavěn jihovýchodní obchvat, v severovýchodním kvadrantu se razantně zvýší intenzita dopravy a lokalitu bude třeba řešit,“ potvrdila ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Podle ní by k největším problémům mohlo docházet právě na křižovatce obchvatu a Chotěbořské ulice, kde bude obtížné hlavně přejet křižovatku rovně z centra na Chotěboř a opačně. A kapacitně za hranicí únosnosti bude nejspíš i světelná křižovatka s Masarykovou ulicí.

Alespoň částečně vyřešit by to měla úprava křižovatky s Chotěbořskou ulicí na hrázi rybníka Cihlář. „Zvažujeme, zda by tam byl lepší kruhový objezd, nebo osazení stávající křižovatky světelnou signalizací,“ potvrdil Honzárek.

ŘSD by proti takové úpravě nic nenamítalo, přestavbě by nikterak nebránilo. Podle Tesařové se však nedá čekat, že by samo bylo investorem stavebních úprav. „Problém tam má město, nikoliv my. Celou přestavbu by si tudíž muselo město zainvestovat,“ pravila.

Kruhový objezd by byl v místě křížení dvou vytížených silnic vhodnější. Před lety při rekonstrukci Masarykovy ulice už tu provizorní byl vystavěn a velice dobře se osvědčil. Jeho stavba by ale byla nákladnější, přišla by minimálně na několik milionů korun. Rozpočet města s takovými výdaji zatím nepočítá.

Atleti na stadion čekali výrazně déle: dvacet let

Kdy se křižovatka dočká úpravy, není jisté. A stejně tak není jisté, kdy se mladí skateboardisté dočkají svého nového hřiště. „Nevzdáváme to, skatepark řešíme už od září. Zatím se ale nedaří nalézt vhodnou lokalitu,“ konstatoval starosta města Jan Tecl.

Moc na výběr ale město nemá. „Nejvíc se momentálně mluví o sportovním areálu v Plovárenské ulici,“ naznačil místostarosta Honzárek.

Skatepark totiž nemůže vyrůst všude. Momentálně je plac pro skateboardisty na břehu Sázavy za katastrálním úřadem. Je už přežitý, malý a nevyhovující. A hlavně, pokaždé, kdy se na něm koná nějaká akce, se z okolí vyrojí spousta stížností na hluk a nepořádek. Velmi hlučné jsou i samotné kovové překážky.

„S klidným bydlením se tento druh zábavy a v podstatě i styl života příliš neslučuje,“ podotkl Libor Honzárek.

Radnice si nestanovila žádný termín, do kdy by chtěla prostor pro moderní skatepark najít. A podle vyjádření místostarosty to ani nechce nikterak uspěchat.

„Víme, že veřejnost si to žádá. Ale vidíme v Brodě spoustu jiných priorit a investic, které se týkají více než dvou stovek nikterak neorganizovaných lidí. Třeba atleti na nový stadion čekali dvacet let,“ poznamenal Honzárek v narážce na současnou rekonstrukci atletického zázemí na stadionu Na Losích.