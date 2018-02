MHD v Brodě po kritice čekají další změny. Vrátí se okružní spoje

Na novém systému MHD pracoval Havlíčkův Brod několik posledních let. Dokonce si najal specializovanou firmu, která zpracovala podrobnou analýzu toho, co cestující potřebují nebo odkud a kam nejčastěji jezdí. Firma také nový systém pomohla nastavit. A v polovině prosince ho Technické služby Havlíčkův Brod, které MHD ve městě provozují, uvedly v platnost.

Ze dne na den se snížil počet linek z devíti na šest a spoje začaly jezdit v pravidelných intervalech. Jednotlivé linky se zkrátily, čímž se zkrátila i doba jízdy. Zato však přibylo nutných přestupů, pokud člověk cestuje mezi různými částmi Brodu. A právě to se stalo terčem velké kritiky.

„Jen na radnici nám oficiální cestou od té doby přišly zhruba dvě desítky stížností, další byly adresovány přímo na technické služby. Naprostá většina z nich se týkala nespokojenosti cestujících s častými přestupy. Zejména starší lidé s tím mají opravdu problém,“ přiznal havlíčkobrodský místostarosta Čeněk Jůzl.

„Bydlím na Žižkově a s malou dcerou jezdíme do Perknova každou chvíli. Tedy, jezdily jsme. Teď si musíme našetřit asi na letadlo,“ stěžovala si na facebookovém profilu města jedna z cestujících.

„Tady někdo vůbec nemyslí na děti a seniory. Vraťte to zpět!“ přidávali se další a další lidé.

Několikaminutová zpoždění

Jako nepříliš spolehlivý se od počátku ukazuje i systém pravidelných intervalů mezi spoji. Hlavně v dobách dopravní špičky autobusy mnohokrát uváznou v kolonách a nabírají několikaminutová zpoždění. Jenže navazující spoje na ně nemohou čekat právě kvůli pravidelným intervalům. Cestující spoléhající se na přestup pak mají smůlu a musejí čekat na další spoj.

Kudy vedou nové linky MHD v Havlíčkově Brodě Linka č. 1: Dopravní terminál - Havlíčkovo náměstí - Husova - Nemocnice - Psychiatrická léčebna - Perknov (jede denně) Linka č. 2: Dopravní terminál - KD Ostrov - Žižkova - Kyjovská - Žižkov II - Nad Kalvárií - Prokopa Holého - Havlíčkovo náměstí - Sídliště Pražská - Výšina - Hřbitov (denně) Linka č. 22: (kyvadlová) Dopravní terminál - KD Ostrov - Žižkova - Kyjovská - Žižkov II (v pracovních dnech) Linka č. 3: Dopravní terminál - Havlíčkovo náměstí - Sídliště Pražská - Výšina - Reynkova - Vršovice (v pracovních dnech) Linka č. 4: Dopravní terminál - Humpolecká - Lipnická - Čechova - Letiště - Šmolovy (v pracovních dnech) Linka č. 5: Stavební škola - Dopravní terminál - Pleas - ZZN - Futaba - Průmyslová - Nový Svět - SzeŠ - Strážná - Dopravní terminál (denně) Linka č. 6: Dopravní terminál - Vysočany - Termesivy (v pracovních dnech) Kompletní nové jízdní řády jsou na stránkách www.tshb.cz.

„Ukazuje se, že nepříliš šťastné je i přestupní místo na Havlíčkově náměstí,“ upozornil vedoucí MHD Lubomír Hepner na další nedostatek, který odhalil až běžný provoz. „Když tu zastaví dva autobusy současně, dopravu na celém náměstí na několik minut zcela zablokují,“ vysvětlil.

Po celý leden se na brodské radnici diskutovalo, jaké změny by měl systém nyní doznat. Další jednání, už i s účastí externí firmy, již si město na pomoc s tvorbou jízdních řádů najalo, se uskuteční na počátku února. A pokud se všechny strany na závěrech dokážou shodnout a odsouhlasí je rada města i odbor dopravy, vejdou v platnost nejdříve během března.

„Principiální změny ale nechystáme. V základu zůstane přestupní a intervalový systém stejný. Jen některé spoje doplníme, jiné přesuneme či škrtneme, doladíme intervaly,“ přiblížil směr dosavadních jednání Hepner. Zůstane i současných šest linek plus jedna kyvadlová z dopravního terminálu na Žižkov.

Největší změnou by mělo být vrácení jakýchsi okružních spojů. Na ty by se měla přeměnit část linky číslo 2. Některé autobusy budou, tak jako dosud, jezdit z dopravního terminálu přes Žižkov na Výšinu a hřbitov. A některé budou pokračovat dál kolem nemocnice až do Perknova.

„Tím chceme řešit největší nedostatek, kterým se ukázala být absence přímého spojení bez přestupů mezi Žižkovem, Výšinou, nemocnicí a Perknovem,“ sdělil Čeněk Jůzl. „Tento přímý spoj cestujícím chyběl nejvíce,“ souhlasí s ním i Hepner.

Když jezdí senioři a maminky

Přestupování při cestách mezi těmito lokalitami vadí zejména seniorům. Proto by větší část prodloužených spojů na lince číslo 2 měla přibýt zejména v dopoledních časech mezi ranní a odpolední špičkou.

„V tu dobu autobusy prakticky nikdo jiný než senioři nebo maminky s malými dětmi nejezdí. Těm obvykle na době jízdy tolik nezáleží, mohou po městě v autobuse klidně kroužit o dvacet minut déle. Hlavní pro ně je, aby nemuseli přestupovat,“ dodal místostarosta Jůzl.

Prodloužení některých spojů však bude znamenat, že se bude muset ubrat jinde. Město i technické služby i po změně chtějí zachovat počet ujetých kilometrů a s tím spojené náklady na provoz MHD. Při navrhování změn musejí počítat i třeba s nezměněným počtem autobusů v ulicích nebo zákonnými pauzami pro řidiče. V ohrožení jsou zejména méně vytížené spoje na linkách jezdících mimo páteřní trasu.

Až budou veškeré změny doladěny a zpracovány, zveřejní technické služby na svých webových stránkách návrhy jízdních řádů, aby je mohli cestující okomentovat. Po několika dnech, nejspíš během března, by je pak uvedly v platnost. „Lidé, kteří si koupili vytištěné jízdní řády, dostanou po změně nové zdarma,“ poznamenal Jůzl.