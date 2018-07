Vyprodaný Vysočina Fest měl našlapaný program, ale i potíže s prachem

V závěru koncertu ale lídr Kabátu diváky i trochu pokáral, to když zpočátku nereagovali moc hlasitě na jeden z nejoblíbenějších hitů Žízeň.

„Tady je to jako by vás bylo dvacet!“ popíchl fanoušky Vojtek. Návštěvnost, to je silná stránka Vysočina Festu. Stejně jako nabitý program. Plánuje se ostatně už i ten na příští rok.

„Rádi bychom tady zase měli kapelu z české top pětky, kam patří Kryštof, Kabát, Team, Divokej Bill a Chinaski. Skoro půlku programu už máme na příští rok potvrzenou. A budeme rádi, jestli se nám podaří i něco nového. Třeba Jarek Nohavica... Uvidíme,“ poznamenal za pořádající firmu Yashica Events manažer Pavel Vlašín.

„S velkými jmény to není tak jednoduché. Oni mají své plány, svá turné, opakující se akce,“ dodal.

Účast Kabátu pro příští rok například jistá není. Kapela zřejmě absolvuje jen megakoncerty při příležitosti 30 let jejího aktivního působení na české hudební scéně.

Plný amfiteátr, prázdné kluby

Jihlava platila dlouhé roky za město, kde se žádné velké hudební festivaly nekonaly a kde byli diváci poměrně chladní. To se však se vznikem Vysočina Festu změnilo.

Potřetí v řadě tato akce hlásila vyprodáno. Tentokrát navíc nebylo ani žádné volné místo ve stanovém městečku na ploše sousedního stadionu Na Stoupách.

„Organizátoři asi mají štěstí. A také hodně dělá ten program. Když je našláplý, tak to lidi přiláká. To už by bylo divný, aby diváci nepřišli. Vím ale, že třeba jihlavské kluby mají problémy. V nich není tak plno oproti jiným městům, když porovnávám koncerty některých kapel,“ řekl Miloš „Jurda“ Jurač z kapely Divokej Bill a také organizátor festivalu ČeřínekFest.

Navíc tu je ještě další faktor, který přispěl k úspěchu Vysočina Festu. Počasí, které letos bylo výborné. „I když ve čtvrtek to vypadalo na bouřku na Chinaski. Ale asi jsme se dobře modlili, protože se to rozpustilo před Jihlavou,“ oddychl si Vlašín.

Spory kvůli roztaženým dekám, kterými si lidé blokují místa

Amfiteátr přeplněný lidmi s sebou ovšem přináší některé problémy. Někdy není snadné najít volné místo k sezení u stolků v zóně s občerstvením. Nebo se na závěr akce musí trpělivě čekat ve frontě na vrácení padesátikorunové zálohy za kelímky na pivo či limonádu.

To však není věc, na kterou by si diváci nejvíc stěžovali. Trnem v oku jim jsou hlavně deky, které si někteří lidé položí na místa k sezení v amfiteátru hned kolem třetí hodiny odpoledne a pak na některé koncerty třeba vůbec nepřijdou. Místo toho sedí u barů nebo se dívají na vystoupení na jiném ze tří pódií.

„Bylo by fajn, kdyby si lidé na tom schodišti deky nepokládali. Pak si tam nemáte jak sednout,“ řekl reportérovi MF DNES Arnošt Ryšavý.

Na webu nadávala na totéž Marta Dobrovolná. „Prosím, ať moderátoři informují ty, kteří si své místo na sezení označují dekou a podobnými sedacími nesmysly, že se neprodávají místenky! Tohle mě opravdu štve a byla jsem svědkem několika sporů,“ uvedla. Jinak byla s festivalem spokojená.

„Ty deky, to je snad zlozvyk od moře z pláží. Sebral bych je a hodil na kraj,“ přidal se Kamil Stejskal.

Problémem je v areálu také prach, jehož oblaky se zvedaly hlavně v zónách s občerstvením. „Máme nějaké tipy, co bychom chtěli v areálu na příští ročník zlepšit. Je to například prach v cateringovém městečku, kde je tráva vyšlapaná a strašně se tam práší. Takže bychom tam chtěli udělat asfalt nebo to nějak zpevnit. A letní kino by si zasloužilo rekonstrukci jako takové,“ řekl k potřebným úpravám areálu Pavel Vlašín.