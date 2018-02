Na nejvyšší vrch Vysočiny patří rozhledna, volá stále více vlivných

Vždy na Silvestra chodí na Javořici tisíce lidí. Mezi nimi i mnozí vlivní politici. A rozmlouvají spolu též o tom, že by bylo pěkné postavit na nejvyšším místě Vysočiny rozhlednu.



„Jenže je to stále na bodě nula. A to už se 20 let snažím pro to něco dělat,“ říká Miroslav Požár, starosta Mrákotína (nezávislý). Již v roce 2004 zaneslo vedení městyse tento záměr do svého územního plánu.

Miroslav Požár má nyní spojence pro rozhlednu třeba v telčském starostovi Romanu Fabešovi (nezávislý). Několikrát o všem jednal i se senátorem Milošem Vystrčilem (ODS). Opakovaně žádal o pomoc při silvestrovských výstupech i krajského radního Martina Hyského (ČSSD).

„Nikdy jsme ale nedosáhli toho, že bychom se v tomto záměru někam odrazili,“ doplnil starosta Mrákotína.

Teď má Požár dalšího spojence. Pro stavbu na Javořici je i krajský zastupitel Josef Herbrych (KDU-ČSL). Na hejtmanství chce dát dohromady další podporovatele této myšlenky.

„Chci zkusit, jestli by bylo možné zařadit tuto stavbu do akcí kraje. Sílí hlasy, že Javořice si zaslouží rozhlednu. Opět ožily při pochodech na přelomu roku,“ popsal Herbrych.

Tento zastupitel má zkušenosti s přípravou stavby rozhledny na Mařence, nejvyšším vrcholu Třebíčska. Od záměru do zdárného konce to trvalo v tomto případě skoro 12 let.

Pozor na signál i kritickou infrastrukturu státu

Majitelem pozemků je na Javořici mimo jiné státní podnik Lesy České republiky. Z opakovaných jednání ale podle starosty Mrákotína vyplynulo, že tam nejsou záměru naklonění.

Podle mluvčí podniku Evy Jouklové se však plánu nebrání. „O rozhledně jsme několikrát jednali s panem starostou i zástupci mikroregionu Telčsko. Naposledy loni. Z posledního jednání vyplynulo, že by bylo dobré postavit rozhlednu na stávajících odlesněných plochách na vrcholu Javořice. Je ale třeba oslovit České Radiokomunikace, kterým pozemky patří,“ uvedla Jouklová. Vedení podniku podle ní záměr podporuje a pro turisty upraví lesní pěšinu k možné rozhledně.

Vedení Českých Radiokomunikací, jejichž sto procent akcií drží australská skupina Macquarie Infrastructure Funds, vyzývá k obezřetnosti v tomto záměru. A to z důvodu, že tam zajišťují televizní či rozhlasové vysílání. Rovněž velké množství telekomunikačních služeb prostřednictvím mikrovlnných radiových systémů.

„Na objektu se také nachází kritická infrastruktura státu. Z těchto důvodů je nutné pečlivě zvažovat možná rizika spojená se stavbou rozhledny či jiného objektu na Javořici,“ sdělila Anna Tůmová z Českých Radiokomunikací.

Řásná je pro, v Klatovci mají obavy z aut

Na Javořici už několikrát vystoupala náměstkyně hejtmana Jana Fischerová (ODS), která má ve své kompetenci cestovní ruch. „Je docela škoda, že z vrcholu vyhlídka neexistuje. Nejvyšší vrchol Kraje Vysočina by si rozhlednu zasloužil, je to už teď cíl mnoha turistů,“ připomněla Fischerová.

Hejtman Jiří Běhounek (nestraník za ČSSD) se možnou rozhlednou zatím podrobněji nezabýval. „Nevím, jak by se porovnala s vysílačem,“ upozornil.

Jeho náměstek Pavel Pacal (STAN), který má na starosti oblast regionálního rozvoje, zatím o javořické iniciativě nic neví.

„Obecně jsem pro rozhledny v krajině, kde to má význam, kde je atraktivní výhled a velký pohyb turistů,“ dodal Pacal.

Případnou stavbu podporuje i starosta Řásné Miroslav Tomíšek. „My jsme určitě pro. Většina návštěvníků míří do Řásné a pak se rozcházejí nebo rozjíždějí na lyžích směrem na Javořici,“ popsal.

Částečné obavy má starosta obce Klatovec Jaroslav Hembera. Ze svých zkušenosti totiž ví, že někteří lidé mířící na Javořici nerespektují značky zákazu vjezdu. S auty se pak dostávají tam, kam není jejich vjezd povolený. „To by se muselo nějak ošetřit. Mám obavy, aby to pak nepřesáhlo únosnou míru,“ doplnil Hembera.

Nejvyšší vrchol Vysočiny (837 metrů) leží asi deset kilometrů od Telče. Vrcholek se ukrývá v lese, z něhož ční stožár vysílače.