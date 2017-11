Čtvrtý den bez proudu: rodinu bolí oči ze svíček a bojí se otevřít mrazák

V neděli ráno na kraji obce, která je místní částí Přibyslavi, spadl smrk na elektrické vedení. Shodil ho prudký poryv větru. Energetici podle Dvořáčků o poruše vědí, místo opáskovali, ale dosud neopravili. A polovina vesnice je tak stále bez elektřiny.

„Energetici nám hned říkali ‚vy jste na kopci, vám to půjde později‘. Chápu to. Ale čtyři dny, to je opravdu dlouhá doba,“ líčí Richard Dvořáček. „Nejdřív nám slibovali, že vedení opraví v pondělí večer. Pak to samé v úterý. A dnes je středa poledne a zatím nic,“ kroutí hlavou.

Čtvrtý den tak rodina zkouší, jak se žije bez elektřiny. „Nejhorší je, že je ve čtyři hodiny už tma a člověk nic neudělá. Do té doby musíme obstarat zvířata, pak zapálíme svíčky, pustíme rádio na baterky a jen čekáme, jestli elektřina nenaskočí,“ popisuje.

Elektřinou netopí, ani ji na provoz kotle nepotřebují, takže jim aspoň není zima. „Ale jsou tady sousedi, kterým třeba nenaskočí čerpadlo. Ti si museli zajistit elektrocentrálu a natáhnout kabel, jinak by si ani nezatopili,“ tvrdí. Je to poznat i podle hluku, vesnicí se line vrčení několika dieselových agregátů.

„Přítel nám ho v pondělí večer taky přivezl a půjčil. Ale to bylo tak na dvě hodiny,“ přidává se Marie Dvořáčková, dcera, která s rodiči bydlí. „Jezdím do Brodu do práce, tak si tam aspoň můžu nabít telefon,“ usmívá se. „To my jsme na suchu,“ podotýká její otec.

Museli se obrnit trpělivostí

K vaření musí Dvořáčkům stačit plynová bomba a jednoplotýnkový vařič. „To není žádné vaření. Je to jen na ohřátí párků nebo uvaření kafe a polévky,“ dodává Richardova manželka Zuzana.

S obavou čeká, jak dopadnou zásoby v mrazáku. „Ani jsme ho raději neotevírali. Nejspíš ale bude všechno k vyhození,“ domnívá se. „To teď vůbec neřešíme. Jen čekáme, co víc můžeme dělat,“ doplňuje její manžel.

Společnost ČEZ, která elektřinou Havlíčkobrodsko zásobuje, přitom v noci na středu odvolala kalamitní stav v regionu. „Odběratelé, kteří zatím zůstávají bez proudu, by měli být připojeni co nejdříve. Předpokládáme, že ještě budou hlášeny nějaké poruchy na vedení nízkého napětí, ale měly by se týkat jen rekreačních objektů a osad,“ informovala dopoledne mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Beránková.

Nedělní vítr postihl Přibyslavsko, po horských oblastech, pravděpodobně nejvíc z celé republiky. Meteorologové tu podle údajů přibyslavské radnice naměřili poryv o rychlosti 126 kilometrů v hodině. „To už je síla orkánu,“ dodal přibyslavský místostarosta Michael Omes. Energetici od té doby řešili stovky poruch.