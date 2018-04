Jihlava přijala zvláštní vyhlášku proti jedinému pouličnímu hudebníkovi

Jiří Šperlík je jihlavský muzikant. V minulosti hrával na kytaru například v někdejší undergroundové kapele WC Band. Momentálně používá umělecké jméno George Silverman, pod nímž se věnuje takzvanému buskingu, tedy pouličnímu umění. Hraje na veřejných prostranstvích řady měst a jedním z nich je i jeho rodná Jihlava.



V ulicích krajského města Vysočiny je však zpravidla jediný, kdo se této formě vystupování věnuje. I přesto to stačilo k tomu, aby vedení Jihlavy naznalo, že je potřeba busking v ulicích omezit.

Jiří Šperlík alias George Silverman.

Podle v úterý schválené vyhlášky nesmí umělecké vystoupení trvat na jednom stanovišti déle než hodinu a nelze při něm používat zesilovací zařízení.

V centru je navíc pro pouliční vystoupení muzikantů, divadelníků či artistů nově vymezeno několik míst. Na centrálním Masarykově náměstí jsou dvě, další jsou v parku Gustava Mahlera a parku Jana Masaryka u kina Dukla.



„To je hrozná blbost. Tam nikdo nechodí! Takhle tady už nebude hrát vůbec nikdo. To jsou místa absolutně nezajímavá,“ okomentoval výběr lokací sám Šperlík.

Potřebujeme náměstí naopak oživit, volají odpůrci vyhlášky

Podle jeho názoru je chybou přesně vymezovat konkrétní místa, kde takzvaní buskeři mohou vystupovat. Jako příklad dává Český Krumlov. Tamní vyhláška pouze zakazuje hraní třeba u škol, zdravotnických zařízení nebo kostelů a klášterů. V historickém centru pak mohou pouliční umělci vystupovat prakticky kdekoliv.

„Nechají vás zahrát hodinu, pak se sbalíte, vyberete si jiné vhodné místo a můžete hrát dál,“ popisuje své zkušenosti.

Ukázka z hudební produkce George Silvermana:

VIDEO: V Jihlavě přijali vyhlášku, která omezí hudební vystoupení na veřejnosti

Se zněním jihlavské vyhlášky nesouhlasí ani někteří městští zastupitelé. Proti jejímu přijetí se vyslovila například i komise pro kulturu.

„Dovedu si představit, kdyby k nám proudily davy umělců, tak by bylo potřeba, aby je město organizovalo. Ale my máme zcela opačný problém, chceme oživit náměstí. Nepřijde nám proto vhodné to sešněrovávat,“ pronesla Karolína Koubová, předsedkyně komise a opoziční zastupitelka za Forum Jihlava.

Na Šperlíkovu opakující se produkci si stěžovalo vedení banky

S tím, že nové ustanovení je příliš omezující, souhlasí i občanský demokrat Vítězslav Schrek.



„Děláme vyhlášku kvůli jednomu člověku. Věřím, že na exponovaných místech může jeho produkce vadit a rozčilovat. Ale je tady tolik jiných věcí, které vadí a nelze je omezit vyhláškou: děti křičí, někteří páchnou… Přijde mi to neadekvátní. Nemůžu se s touto vyhláškou smířit,“ vyslovil svůj názor Schrek.

Vedení města však potřebu vyhlášky hájí. K jejímu zavedení jej prý vedly stížnosti, které právě na Šperlíka přišly. „Byly vážně míněné,“ uvedl primátor Rudolf Chloupek.

Podle něj byl problém v tom, že jediný busker ve městě vystupoval před jednou z bank a jejímu vedení se to nelíbilo.

„Když hraje pořád dokola tři písničky, tak si prostě stěžovali. Nově bude moct hrát od rána do večera, jen se bude přesouvat. A vlastně tak oblaží víc lidí,“ podotkl Chloupek.

Samotný Šperlík o zmíněných problémech ví. Myslí si však, že se daly řešit jinak než omezující vyhláškou. „Třeba v Českých Budějovicích se mi stalo, že když jsem na jednom místě už nějaký čas hrál, přišli za mnou a slušně se mě zeptali, zda se nemůžu zase někam posunout. Jenže tady si holt stěžoval nějakej velkej papaláš z banky,“ krčí rameny.

Nová vyhláška začne ve městě platit 15 dní po vyhlášení.