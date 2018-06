Ženu v autě zastřelil exmanžel a spáchal sebevraždu, policie spis odložila

Vražda se stala 15. prosince kolem čtrnácté hodiny (o vraždě zde). Třiašedesátiletý muž svou bývalou ženu, s níž měl řadu sporů o majetek i z dob společného podnikání, potkal v jihlavské čtvrti Bedřichov. Oba seděli v autech a jeli stejným směrem.



Ve Slavíčkově ulici žena jedoucí šedým nissanem zastavila. Muž ve svém červeném voze značky Hyundai dojel na její úroveň, stáhl okénko a šestkrát na ní vystřelil.

„Čtyři výstřely ženu zasáhly,“ popsal tři dny po činu vedoucí kriminálky na Vysočině Pavel Kubiš.

I přes okamžitou pomoc kolemjdoucích a následně i záchranářů žena zraněním podlehla.

Podezření na bývalého partnera oběti měli policisté prakticky okamžitě. Jisti si byli o víkendu a v pondělí 18. prosince už novináře seznámili s průběhem zločinu. Několika podrobnostmi v případu se ale zabývali i nadále.

Tento týden vyšetřování ukončili. Protože je pachate mrtvý, nebylo koho stíhat. „Vyšetřovatel případu 18. června prověřování v dané věci ukončil a vydal usnesení o odložení věci,“ informovala v pátek policejní mluvčí Dana Čírtková.

„Již z prvotního pověřování vyplynulo, že z činu by mohl být podezřelý bývalý partner mrtvé ženy, se kterým měla v dřívější době neshody. Podařilo se prokázat, že pachatelem byl skutečně on, mezitím ale spáchal sebevraždu,“ dodala Čírtková.

Záběry z místa činu z 15. prosince 2017:

VIDEO: Drama v Jihlavě: útočník z vozu zastřelil řidičku v protisměru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policisté nezjistili žádné nové či překvapivé detaily. Zpočátku se spekulovalo, že u vraždy mohla být ještě třetí osoba. To se ale nepotvrdilo. „Z vyšetřování nevyplynuly žádné skutečnosti, které by svědčily o tom, že by v době spáchání vraždy s mužem cestoval v osobním vozidle ještě někdo jiný,“ konstatovala policejní mluvčí.

Více podrobností k případu ale prozradit odmítla. „Další podrobnosti, které se týkají prověřovaného případu, zveřejňovat nebudeme,“ pravila.

Po vraždě muž z místa okamžitě ujel. Mířil z města severním směrem a dojel až do Pardubic. Tam svůj vůz odstavil a vrátil se o pár kilometrů zpět. U Medlešic na Chrudimsku v noci z pátku na sobotu spáchal sebevraždu.

Jak vyplynulo z veřejně dostupných zdrojů, bývalí manželé spolu v minulosti podnikali, vlastnili v Jihlavě autoservisy i třeba stanici technické kontroly. Jenže se nepohodli a spory vygradovaly až v právní bitvu. Dva dny před vraždou měli mít u okresního soudu v Havlíčkově Brodě stání.

Vedoucí kriminálky Pavel Kubiš popsal, co se v osudný den stalo: