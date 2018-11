Jihlava má historicky první primátorku, stala se jí Karolína Koubová

Při veřejné volbě dostala Karolína Koubová dvacet hlasů. Přesně o tolik se nová koalice na jihlavském magistrátu opírá.

„Pevně věřím tomu, že všichni, kteří tady sedíme, máme chuť pracovat na tom, aby Jihlava byla ještě krásnější. Že všichni toužíme po Jihlavě, na niž budeme všichni hrdí. Vidím, jak by Jihlava mohla vypadat za dvacet let a vím, jaké kroky k tomu vedou,“ pronesla Koubová krátce po svém zvolení.



„Je dobře, že má Jihlava primátorku. Je to vzkaz všem mladým ženám a studentkám,“ pronesl k volbě Marek Hovorka, zastupitel zvolený na kandidátce Fóra.

Daleko menší nadšení z nových pořádků na jihlavském magistrátu je však hned od počátku znát v řadách hnutí ANO. To ve městě v říjnu vyhrálo volby a v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu má deset zástupců. Nepodařilo se mu však přesvědčit další strany k tomu, aby s ním jednaly o složení nové koalice.

„Volbu respektujeme. Chceme být partnerem, jde nám o Jihlavu. Pokud ale uvidíme vytváření jakýchkoliv cestiček k tomu, aby se vyváděly veřejné peníze do neziskových organizací nebo komerčních subjektů, budeme pak nejtvrdší opozicí,“ uvedl Radek Popelka, volební lídr hnutí ANO.

A novicce v křesle primátorky to předvedli zástupci ANO hned při ustavujícím zasedání. Největší spor se rozhořel o pozice uvolněného a pověřeného zastupitele. Uvolněným, tedy na plný úvazek, je Martin Laštovička (KDU-ČSL) a bude mít na starosti revitalizaci městské památkové rezervace. Pověřeným pak Petr Ryška (ODS) a do jeho kompetence bude spadat sport.

Nová městská rada Jihlavy Fórum Jihlava: Karolína Koubová (primátorka), Daniel Škarka (uvolněný radní), Libor Kuchyňa (radní) ODS: Petr Laštovička (náměstek primátorky), David Beke a Jaroslav Vymazal (radní) Žijeme Jihlavou!: Vít Zeman (náměstek primátorky), Silvie Čermáková (radní) KDU-ČSL: Jaromír Kalina (náměstek primátorky)

Opozici vadilo, že odměny obou těchto mužů zatíží městský rozpočet celkovou částkou zhruba 600 tisíc korun za rok. „To je jak roční dotace na divadlo DIOD,“ pronesl odstupující primátor Rudolf Chloupek (ČSSD). Právě toto divadlo Koubová v minulosti vedla.

U Petra Ryšky pak vadilo zejména to, že nemá přesně vymezeno, co bude dělat a co bude cílem jeho činnosti. I přes všechny výhrady však byli oba muži do funkcí zvoleni.