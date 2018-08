Spory s vedením Žďáru gradují, tajemník radnice se mu postaví ve volbách

Dvaapadesátiletý Havlík se stal lídrem uskupení Změna 2018, které kandiduje pod hlavičkou sdružení politické strany SNK ED a nezávislých kandidátů.

„Vede mě k tomu nespokojenost s tím, co se kolem děje a jak se to děje. Chci se pokusit to aktivně změnit,“ sdělil Havlík na dotaz MF DNES, proč se rozhodl kandidovat.



Jeho neshody s vedením města jsou veřejným tajemstvím, což lze vyčíst i ze střetů na Facebooku.

„Ve Žďáře se destruují hodnoty, které byly dlouho a těžce budované a připravované, a je mi líto, když se některé věci ničí a neustále se opakují stejné chyby. Slepé cesty není nutné ověřovat znovu,“ míní Havlík.

Město vede od roku 2014 koalice Žďár - Živé město, KDU-ČSL, ODS a ANO. Havlík poukazuje na jejich nedůvěru vůči minulé politické reprezentaci i úřadu samotnému.

Není to šťastné, měl by skončit, myslí si dosluhující starosta

Městský úřad, který posbíral řadu ocenění i na celostátní úrovni, vede Havlík už 21 let. Jeho kandidatura však už vyvolala první kritické hlasy.

„Ze zákona má možnost kandidovat. Jako hnutí Žďár - Živé město nemáme potřebu se k ostatním kandidátkám vyjadřovat, soustředíme se na program,“ reagoval nejdřív starosta Zdeněk Navrátil.

Starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.

„Z mého pohledu to není šťastná situace. Pokud se někdo rozhodl vstoupit do politiky, měl by skončit v pozici, která souběh funkcí ze zákona vylučuje. To je na osobní odvaze, etice a morálce každého,“ dodal pak s tím, že tajemník jej o své kandidatuře do středečního odpoledne neinformoval.

Sám Navrátil už nechce ve funkci starosty pokračovat. „Mám tři malé děti. Za uplynulé čtyři roky k nim cítím velký dluh jako táta. Pozice starosty je spojená s celou řadou pracovních, ale také reprezentativních povinností, které se často odehrávají večer či o víkendech. Kvůli tomu mi nezbývalo příliš času na rodinu,“ vysvětluje.

Hnutí Žďár - Živé město místo něj povede do voleb městský radní a krajský zastupitel Martin Mrkos. Navrátil bude dvojkou. „Nejsme hnutí jednoho muže,“ tvrdí.

Bývalý starosta Brychta: Už se na to nemůžu dívat

Že tajemník Havlík hraje vabank, uznává i bývalý starosta a místostarosta, nyní trojka Změny 2018 Jaromír Brychta. Aktuálně je nezařazeným zastupitelem, protože místní sdružení ODS mu ukončilo členství.

Kvůli své nespokojenosti se situací ve Žďáře se rozhodl dát dohromady novou kandidátku. „Nejde mi o návrat do placené funkce, jako učitel na gymnáziu jsem naprosto spokojený. Ale už se nemůžu dívat na to, co se na radnici děje,“ reaguje Brychta.

Za Změnu bude kandidovat i několik dalších bývalých členů ODS - mezi nimi též ředitel příspěvkové organizace Active Luboš Straka - bývalá poslankyně za ANO Zuzana Šánová, generální manažer hokejistů Miloslav Šimon či majitelé firmy, kteří přišli o zakázku na údržbu zeleně.

Novinkou je, že TOP 09 půjde do voleb společně se Svobodnými. Kandidovat však už nebude bývalý místostarosta a nynější zastupitel Ladislav Bárta. Lídrem je ředitel školy v Novém Veselí Tomáš Augustýn.

Hnutí ANO povede Ludmila Řezníčková. Komunisté zkusí uspět se společnou kandidátkou se Stranou práv občanů. Lidovci do čela nasadili místostarostu Josefa Klementa. ČSSD má za lídra opět Vladimíra Novotného, ODS pak Petra Staňka. Parlamentní strany Piráti a SPD Tomia Okamury kandidátky nepodaly.