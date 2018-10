Starostové jsou otrávení z kritiků, ti ale nekandidují. Vsi přebere správce

Vládu nad Stříteží na Žďársku a Ždírcem na Havlíčkobrodsku tak dnes přebírají správci z ministerstva vnitra. Většina místních je zatím nezná ani jménem, natož osobně. A jejich pravomoce pro rozvoj obcí budou značně omezené.

Ve Stříteži, která leží v malebné lesnaté krajině nedaleko Bystřice nad Pernštejnem, zažívají takovou situaci poprvé.

„Jsem z toho velmi zklamaný, že to potkalo právě nás,“ říká Radek Štourač, který byl starostou šestnáct let a dál už nechce pokračovat.

Na současné situaci se ve Stříteži podepsal i spor o vlastnictví zříceniny hradu Bukov-Lísek, který letos obec prohrála se současnou majitelkou. Vesnici navíc stála soudní pře více než 300 tisíc korun, což není pro její rozpočet malá částka.

Ke všemu jsou v této souvislosti další problémy s přístupovou cestou a územním plánem. To znamená, že nové vedení obce by čekalo řešení složité svízele. Takže i ti, kteří kandidaturu zvažovali, od ní nakonec couvli.

Radek Štourač byl přesto ochoten znovu kandidovat - navzdory značně narůstající administrativě, která mu ubírala stále víc volného času.

„Překousnul bych asi i to majetkové obnažování před kdekým. V rozhodnutí skončit, mě ale utvrdily zhoršující se mezilidské vztahy v obci. Cokoliv jsem udělal, bylo podrobeno tvrdé kritice od několika lidí. Přitom na schůze nechodili, řešilo se to u piva. Přehouplo se to i do osobní roviny,“ popsal starosta.

Kritici slovně napadali i jeho rodinu, proto vše konzultoval s právníky. Od nich se dozvěděl, že jako starosta musí snést zvýšenou hladinu kritiky. A to už dál nechtěl podstupovat.

Jsem zavalen zbytečnostmi a další se vyrábí, říká starosta

Ve Ždírci u Havlíčkova Brodu už před dvaceti lety zažili, že tam nikdo nechtěl kandidovat. Kvůli této situaci se posléze dostal do zastupitelstva současný starosta Pavel Dobrovolný. Po dvanácti letech v čele obce má už nyní všeho po krk a odmítl jít znovu do voleb.

Vadí mu, že je čím dál víc zahlcený byrokracií. „Jste zavalen zbytečnostmi a další se vyrábí v Čechách i v Bruselu,“ popisuje Dobrovolný. Únavu cítí také z mezilidských vztahů ve vsi.



„Třeba jsme udělali čistírnu odpadních vod za 6,5 milionu. A někteří lidé by mi za to pomalu vyklovali oči, že jsou to prý vyhozené peníze. Podle nich to mohlo odtékat jako dřív. Taky mění rychle názory. Jednou je podle nich všechno super a druhý den jste pro ně lump,“ podivuje se končící starosta.

Na druhé straně ví, že mezi 120 obyvateli jsou osobnosti, které by mohly Ždírec vést. „Jsou tady i slušní, hodní a šikovní lidé, ale nemají čas. A nemají to zapotřebí,“ dodal.

Ve Ždírci možná volby nakonec přeci jen budou. V příštím roce

Když teď ale budou předávat vedení obce správci z ministerstva vnitra, tak už se začíná jedna kandidátka formovat. Je tedy šance, že začátkem příštího roku by se tam mohly volby opožděně uskutečnit.

I sám starosta už připouští, že by mohl kandidovat. „Teď to vidím tak padesát na padesát. Snad už se to tady formuje,“ opatrně připouští.

Ministerští správci nebudou ve Ždírci a Stříteži plnohodnotnou náhradou starosty a zastupitelstva.

„Plní pouze vybrané úkoly. Správce obce schvaluje rozpočet a závěrečný účet obce. Spravuje majetek, ale nemůže s ním zásadním způsobem disponovat. Nemůže sjednávat smlouvy zavazující obec a rozhodovat o akcích, které směřují k dalšímu rozvoji obce,“ vysvětlila mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.