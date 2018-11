Starostou se kvůli trestnímu oznámení stal muž, kterého lidé nezvolili

Celou nezvyklou situaci v Jaroměřicích rámuje jedno trestní oznámení. To v těchto dnech prověřují kriminalisté.



Zmíněné oznámení vlastně umožnilo Müllerovi cestu do křesla starosty. Kvůli němu totiž opustil zastupitelstvo nově zvolený lídr ODS Miroslav Procházka. A jeho místo obsadil jako náhradník právě nový starosta.

„Mnohým obyvatelům se to krajně nelíbí. Starostu dělá člověk, který se na radnici v přímé volbě od občanů původně ani nedostal. To není férový přístup. Slyším to i od některých příznivců ODS,“ říká Jaroslav Soukup (ČSSD).

Ten byl posledních osm let starostou města. Se svojí stranou s odstupem vyhrál i letošní volby. Skončil ale nakonec v opozici a vrátil se pracovat ke krajským silničářům.

Povolebnímu veletoči předcházela kontrola v městské firmě Tesma, která poskytuje technické služby. Do loňska ji vedl právě občanský demokrat Miroslav Procházka.

Právnička jednoznačně doporučila podat trestní oznámení

Jenže jeho nástupce Libor Kravar začal mít podle Soukupa po čase pochybnosti, jak firma dříve fungovala. A tak tam letos v únoru začala kontrola, která trvala čtvrt roku.

„Zjistila se vážná pochybení, to nebyly malichernosti. Naše právnička nám jednoznačně doporučila, abychom podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Chci, aby se to došetřilo,“ uvedl bývalý starosta Soukup.

Jednoznačně ale neřekl, jestli existuje podezření, že se někdo ve firmě neoprávněně obohacoval. Do toho má vnést jasno policie.

Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové se případem zabývají třebíčští kriminalisté. „Věc je v prověřování. V současné době nelze poskytnout žádné bližší informace,“ uvedla mluvčí.

Dle mínění Miroslava Procházky se za vším skrývá předvolební boj ze strany exstarosty Soukupa. „Můj úsudek je, že tam byl velký cíl poškodit ODS. Odevzdali jsme kandidátku, kde jsem byl lídr, a záhy přišlo trestní oznámení,“ sdělil Procházka.

Za současné situace nechtěl být Procházka v zastupitelstvu do doby, než policie vše uzavře a vyjasní.

Nový starosta má v kanceláři čtvrtmetrový štos dokumentů

Zastal se ho i nový starosta a kolega z ODS Müller. Ten se podivuje, že bývalé vedení města poslalo do Tesmy kontrolu až nějaký čas po Procházkově odchodu. A ne už loni, ve chvíli, kdy se jednatelé firmy střídali.

„Kdyby se hned udělal audit, jak bývá jinde obvyklé, tak už jsme mohli mít vše vyřešeno,“ poznamenal nový starosta.

Zároveň uznává, že povolební řešení v Jaroměřicích není obvyklé. „Museli jsme ale reagovat na tu situaci,“ dodal Müller. V kanceláři má prý čtvrt metru vysoký štos dokumentů, které se týkají případu Tesma. A zatím nemá zprávy od policie, jak je prověřování daleko.

Jméno nového starosty Müllera si lidé na Třebíčsku můžou pamatovat z 90. let, kdy byl přednostou okresního úřadu. V roce 1999 jeho i některé další přednosty odvolala z funkcí vláda Miloše Zemana. Poté Müller působil na generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru, na ministerstvech vnitra a zahraničí. Pak pracoval na velvyslanectví v Bulharsku. Ze Sofie se následně přemístil do Kosova, odkud odešel do důchodu.

V Jaroměřicích trvale bydlí od roku 2015 poté, co si tam v roce 2011 se ženou koupili a opravili domek. Předtím žili v Třebíči. Před rokem 1989 Karel Müller pracoval v provozu dukovanské elektrárny.

Jaroměřice teď vede koalice ODS, lidovců, Pirátů a dvou nezávislých sdružení. V opozici jsou kromě vítězné ČSSD ještě komunisté a jedno nezávislé sdružení.