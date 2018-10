Na Vysočině ve druhém kole uspěli starostové, exministr Herman propadl

Zatímco první kolo senátních voleb na Chrudimsku a Havlíčkobrodsku bylo bojem čtyř mužů až do sečtení posledních hlasů, druhé kolo bylo jasnou záležitostí. Jan Tecl získal 13 365 hlasů - což byl třetí nejvyšší počet hlasů v celé republice - a tím téměř 64 procent.



„Tak velká podpora je pro mě obrovský závazek. Z toho, kolik jsem dostal hlasů, jsem opravdu dojatý. Všem děkuji,“ konstatoval nový senátor a zároveň starosta Havlíčkova Brodu.

„Zjevně mne podpořili voliči i jiných stran, kteří v prvním kole dali hlas někomu jinému. Ale tak má politika vypadat. Vždy by mělo jít o shodu několika stran napříč celým spektrem,“ konstatoval.

Proti němu ve druhém kole kandidoval bývalý ministr kultury Daniel Herman, který není z regionu, žije v Praze.

„Co rozhodlo? Těžko říci. Pravděpodobně osobnost pana starosty Tecla, to, že je ODS na vzestupu, regionální vazba i další vlivy, každopádně je dobojováno,“ hledal slova poražený Herman.

„Pan Tecl si zaslouží gratulaci a držím mu palce, aby byl dobrým senátorem obvodu číslo 44,“ řekl Herman těsně před úplným sečtením všech hlasů. Nyní se soustředí na práci místopředsedy KDU-ČSL a přípravě březnového sjezdu strany.

Senátorem už je, teď Tecla čeká jednání o koalici v Brodě

Jan Tecl sledoval sčítání hlasů s přáteli v brodské Radniční vinárně. Odpoledne pak zamířil do volebního štábu ODS do Prahy. „Hned se tam přihlásím Miloši Vystrčilovi do klubu,“ smál se. Vystrčil je předsedou senátorského klubu ODS.

Žádné velké slavení se ale konat nebude. Hned v neděli Jana Tecla, i coby lídra v brodských komunálních volbách vítězné ODS, čeká vyjednávání o sestavení koalice na brodské radnici. Tecl by měl vedle nového senátorského postu totiž zároveň pokračovat jako starosta Havlíčkova Brodu.

„Mám rád vše řečené na rovinu, proto jsem hned na úvod své volební kampaně oznámil, že bych rád zastával obě funkce. Zjišťoval jsem si u kolegů, kteří to tak mají, zda je to možné a zda to stíhají. Zjistil jsem, že to je jen ku prospěchu, že člověk má pak větší kontakt s reálným životem,“ pravil Tecl.

„Slíbil jsem, že Havlíčkův Brod ani po případném zvolení senátorem neopustím. A tento slib dodržím,“ ujistil.

Známé regionální političce nemohl vyzyvatel Michálek vzdorovat

I na Třebíčsku zvítězila starostka. Hana Žáková roky vedla obec Koněšín, zároveň ji lidé znají jako předsedkyni sdružení obcí Horácko. To podle jejího soupeře v druhém kole Miroslava Michálka rozhodlo.

Hana Žáková - STAN (Třebíč)

„Paní Žákové gratuluji. Je to úspěšná regionální politička, která má dostatek zkušeností, kontaktů, je v regionu velice známou a dokáže se v politice dobře orientovat,“ vyjmenoval hlavní výhody své soupeřky.

Hana Žáková výsledky sledovala s rodinou, přáteli, svým týmem i podporovateli, kterým tím chtěla poděkovat za podporu a úsilí před senátními volbami. „Musím poděkovat všem voličům, ale i panu Michálkovi za korektní souboj,“ pravila.

Už teď Žáková počítá s úkoly, které v Senátu dostane. Ona sama by na půdě v horní komoře pomohla prosadit urychlenou dostavbu pátého bloku dukovanské jaderné elektrárny. „To bude prvořadé. Chtěla bych se ale zaměřit i na podporu spolků a dobrovolníků,“ vzkázala.

Žáková v Koněšíně jako starostka končí

I ona si prožije hektický povolební týden bez odpočinku. Jako starostka v Koněšíně končí, obec bude předávat. Ve volbách její sdružení nezávislých těsně podlehlo lidovcům. Ve vedení Koněšína tak dojde ke změně.

„Teď to vnímám tak, že komunální volby u nás dopadly nejlépe, jak mohly. Jsem zvyklá dělat vše naplno a na obci nás bude čekat řada velkých investic do čistírny odpadních vod, přípravy pozemků pro výstavbu a položení optické sítě. U toho všeho starosta musí být. Jsem proto tak trochu ráda, že to nebudu muset kombinovat,“ poznamenala.

Pro Miroslava Michálka byl velkým úspěchem už samotný postup do druhého kola. „V tom druhém to byla drtivá porážka. Možná jsem čekal vyrovnanější výsledek, ale žádné přehnané ambice jsem neměl,“ podotkl.

Smutný z porážky nebyl. „Získal jsem nevšední zkušenosti, nahlédl jsem do úplně jiného světa,“ usmívá se.

Tyto zkušenosti zúročit v politice ale zatím nehodlá. „Je to příliš čerstvé. Spíš se vrátím k pedagogické činnosti a psaní. A taky snad budu mít čas na mé oblíbené šachy,“ poznamenal třebíčský advokát.