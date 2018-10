Senátní volby v prvním kole na Vysočině ovládli starostové

Na Třebíčsku zvítězila starostka Koněšína Hana Žáková (STAN) na celé čáře. Získala dvakrát tolik hlasů, co druhý v pořadí.

„Cítím obrovský vděk vůči svým voličům. To se ani nedá slovy popsat,“ nechala se slyšet těsně před sečtením posledních okrsků.



Celkem získala přes deset tisíc hlasů, což v jejím volebním obvodu dělalo téměř 29 procent. Druhý skončil třebíčský právník Miroslav Michálek kandidující za ANO. Voliči mu dali skoro pět a půl tisíce hlasů, získal tedy zhruba patnáct procent.

Hana Žáková, jak prozradila, letos ani nebyla při sčítání hlasů nervózní. „Brala jsem to zcela v klidu, na rozdíl od komunálních voleb před čtyřmi roky. Dělala jsem svoji práci, jak nejlépe jsem mohla, a jen počkala na výsledek,“ svěřila se.

V příštím týdnu chce znovu objet několik obcí a pokračovat v kontaktní kampani i před druhým kolem. Mimo to ji čeká televizní duel, s některými neúspěšnými kandidáty z prvního kola bude jednat o podpoře a zároveň jim chce poděkovat za férový souboj.

„Bude to týden plný práce. Ráda bych si ale jeden den vzala volno a vyrazila do přírody,“ plánuje.

„Náskok paní Žákové vypadá hrůzostrašně,“ uvědomuje si Michálek

Jejím soupeřem v kole druhém bude třebíčský advokát Miroslav Michálek. O jeho druhém místě rozhodla při sčítání hlasů až poslední čtvrtina okrsků, v níž získal nad Marií Dudíkovou z KDU-ČSL a Michalem Šalomounem kandidujícímu za Piráty finální náskok.

„Ale ten náskok paní Žákové vypadá hrůzostrašně. Ve druhém kole se s tím budu muset pokusit něco udělat,“ konstatoval Miroslav Michálek.

V následujícím týdnu chce i on vyrazit mezi lidi, znovu hledat voliče a zároveň bude i on žádat o podporu kandidáty, kteří v prvním kole neuspěli.

„Myslím, že mám co nabídnout. Jsem právník, ten do Senátu patří. Starostů už je v horní komoře parlamentu hodně, ale právníci v ní chybí a to je na škodu,“ pravil.

Chrudimsko ovládl havlíčkobrodský starosta drtivým závěrem

Na Chrudimsku, kam patří i velká část Havlíčkobrodska, po velkém boji zvítězil havlíčkobrodský starosta Jan Tecl (ODS). Jeden čas při sčítání hlasů figuroval až na čtvrtém místě, ale finiš, kdy přicházely výsledky z větších okrsků, měl drtivý.

Porazil i bývalého ministra kultury Daniela Hermana z KDU-ČSL, který hodně dlouho s náskokem vedl.

„Bylo to velmi napínavé. Rozhodly hlasy z velkých měst, kde jsou větší volební okrsky a jejich zpracování trvalo déle. Na místě je poděkování všem voličům,“ prozradil Jan Tecl.

Jan Tecl - ODS (Chrudim) Miroslav Michálek - ANO (Třebíč) Daniel Herman - KDU-ČSL (Chrudim)

Získal necelých osm tisíc hlasů, což je více než 15 procent. Daniel Herman byl slabší o necelé jedno procento.

To nahrává vyrovnanému souboji i v druhém kole. „Je vidět a také při rozhovorech v jednotlivých obcích se mi to potvrdilo, že lidé z našeho regionu chtějí, aby je v Senátu zastupoval někdo místní. To by mohla být moje velká výhoda,“ věří před druhým kolem Tecl.

Během týdne hodlá pokračovat v kontaktní kampani a setkávání s potencionálními voliči. I z toho důvodu by odložil vyjednávání o koalici v Havlíčkově Brodě, kde ODS pod jeho vedením poprvé v historii vyhrála komunální volby.

Spokojen s postupem do druhého kola je i lidovec Daniel Herman. I přes to, že dlouho vedl a až v závěru se musel sklonit před havlíčkobrodským starostou. Jeho odstup po prvním kole je však minimální.

„Podle mého názoru mně pomohla k postupu osobní kampaň, důležitá byla osobní setkávání. Důležité také bylo, že jsem byl po celé čtyři roky členem úspěšné vlády, teprve třetí v České republice, které vládla po celé čtyři roky. A přitom jsem hodně navštěvoval místa, která se později stala mým volebním obvodem, ač jsem to tehdy ještě vůbec netušil,“ řekl Daniel Herman.