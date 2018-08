Koalici v Pelhřimově orámovaly spory s hokejisty, laguny se nezbavila

1 Nezaměstnanost (+)

To byla v posledních letech silná stránka Pelhřimova. I v dobách nejhorších ekonomických krizí se město pyšnilo jednou z nejnižších nezaměstnaností nejen v regionu, ale v celé České republice.

Ostatně Pelhřimov se v posledních letech pravidelně umisťuje na předních příčkách soutěže Město pro byznys. Loni skončil na 5. místě, rok předtím dokonce celé hodnocení vyhrál.

„První místo podtrhují vysoké kapitálové výdaje, jejichž výše potvrzuje výborné hospodaření radnice a snahu neustále investovat do dalšího rozvoje města a podnikatelského prostředí. Radnice však nevyčnívá pouze v ekonomických údajích. Podnikatelé ocení také nízko nastavené poplatky včetně koeficientu daně z nemovitosti,“ stálo v hodnocení poroty.

2 Finance (+)

Jak už se zmiňuje hodnocení soutěže Město pro byznys, Pelhřimov je městem, které dobře hospodaří a nemá dluhy. Podle kritiků by však mohla radnice více myslet na budoucnost a tvořit fond strategických rezerv.

3 Nízká cena vody (+)

Tu sumu mohou Pelhřimovským v dalších okresních městech v regionu jen závidět. Za vodné a stočné zde platí dohromady 69,95 koruny za kubík. A cena se už několik let nezvyšuje.

Město Pelhřimov ve volebním období 2014 - 2018 Pro volební období 2014 - 2018 se na pelhřimovské radnici vytvořila vládnoucí koalice ČSSD, ODS, KDU-ČSL a ANO . Ta získala v 21členném zastupitelstvu většinu 14 hlasů. A i když se ANO na radnici prakticky rozpadlo, koalice přežila celé čtyři roky.

„Snižujeme náklady na odběr dodávané vody, proto nemusíme zdražovat. Je to dáno dobrým hospodařením,“ zdůvodnil Ladislav Med (ODS), místostarosta Pelhřimova. Vodu lidem ve městě dodává družstvo PEVAK, v jehož čele sedí právě Med.

Do budoucna však čeká město investice do vodovodního potrubí. Téměř pětina vodovodních trubek v Pelhřimově je stará osmdesát a více let. Vyplývá to z rizikové analýzy, kterou pro tamní radnici vypracovala humpolecká firma VODAK.

„Délka 24,334 kilometru vodovodního potrubí je na hranici životnosti a je nutné naplánovat její obnovu. Jedná se většinou o přívodní řady na prameništi,“ píše se mimo jiné ve zprávě.

4 Doprava (+) i (-)

Oblast dopravy se dá za poslední čtyři roky v Pelhřimově hodnotit jak kladně, tak i negativně. Dopravní infrastruktura ve městě se rozvíjí a vytoužených koridorů se možná po letech dočkají i cyklisté. Jako krok příznivý k občanům se dá hodnotit i nulové jízdné v MHD.

Při větších deštích se pod viaduktem na hlavním průtahu Pelhřimovem ve směru na Jindřichův Hradec vždy vytvoří obří laguna. Občas v ní bývá přes metr vody a uváznou v ní auta, která pak musejí vytahovat hasiči.

Na druhou stranu - projet město autem je stále někdy záležitostí, která si žádá hodně pevné nervy. „Chybí západní obchvat města Pelhřimova, ale jednání s ŘSD neustále pokračují,“ uvedl starosta František Kučera (ČSSD).

A pak je zde ještě jedno specifikum, na něž nelze zapomenout - laguna, která se při silných deštích tvoří pod železničním viaduktem a v níž se už „utopilo“ několik aut. Na místě je sice nově instalovaný semafor s čidlem, které rozsvítí červenou, jakmile voda začne stoupat. Jde však jen o řešení následků, nikoliv příčin.

5 Sport (-)

Sport je oblast, s níž si současné vedení města asi nejméně vědělo rady. Nejvíce viditelné je to na přístupu radnice k hokejovému klubu Lední Medvědi Pelhřimov. Právě spory s ním prakticky orámovaly funkční období současné koalice.

„Určitě bychom měli mít jiný přístup ke sportovcům,“ tvrdí opoziční zastupitel Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov)

Dluh má však radnice i v oblasti sportovní infrastruktury. Je sice nutné přiznat, že se jí povedla zejména rekonstrukce hřiště u ZŠ Osvobození. Na moderně vybavenou plochu je však omezený přístup.

Hřiště u ZŠ Osvobození se sice pěkné a nové. Jenže je po většinu času pro veřejnost zavřené.

Na celkovou rekonstrukci však stále čeká sportovní areál, včetně stávajícího plaveckého bazénu. Jeho stav je obzvlášť špatný.

„V provozu bazénu není řešena rekuperace vzduchu ani vody, ve špatném stavu je kompletní vzduchotechnika. Dále je třeba řešit průsak vany, problémy s podlahovým vytápěním, s izolacemi odtokových žlábků a řadu dalších. Problémem je také nedostatečná nabídka atrakcí pro návštěvníky,“ uvedl na začátku léta Jaroslav Záběhlík, asistent ředitelky technických služeb Pavly Licehammerové. Náklady na rekonstrukci a inovace odhadují na radnici na zhruba 100 milionů korun.

Na generální opravu pak čekají také fotbalová hřiště a atletické dráhy. „Problém již řešíme, pracujeme na studii proveditelnosti a hledáme vhodné dotační programy,“ ubezpečuje starosta Kučera.

6 Pozemky na bydlení (-)

Pelhřimov je docela příjemné místo k životu. Netrápí ho nezaměstnanost, v ulicích je bezpečno a žití zde není drahé.

Jenže pokud by se někdo rozhodl pro život v tomto nejmenším okresním městě Vysočiny, narazí na problém. Chybí totiž volné parcely pro bytovou výstavbu.

„Noví obyvatelé jsou jedinou reálnou možností, jak zvýšit příjmy města, a stávající vedení za 4 roky nevybudovalo žádnou novou parcelu,“ upozorňuje zastupitel Hájek.

O tom, že tento problém lidi trápí, svědčí i anketa na sociálních sítích, co lidi ve městě považují za největší problém. Málo pozemků k výstavbě a obtíže se sháněním bydlení zde obsadily druhou příčku.