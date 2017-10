Nebyla lídrem, přesto Němcová uspěla už ve svých šestých volbách

„Jsem z toho dojatá. Uspěla jsem už pošesté. Vytrvale jsem musela obhajovat pozici. Myslím, že udržet se tak dlouho na vrcholu, je mimořádné,“ hodnotila v neděli dopoledne výsledky voleb, jako by jim stále nemohla uvěřit.



Když občanští demokraté na Vysočině sestavovali volební kandidátku, odsunuli Němcovou až na druhé místo za havlíčkobrodského starostu Jana Tecla. Příliš se jí to nelíbilo, nebyla s takovou pozicí spokojená. Z minulosti, kdy byla i celostátním lídrem ODS, byla zvyklá na post jedničky.

„Mrzelo mne to, ale přijala jsem to. Bylo to demokratické rozhodnutí. Nerozjela jsem však žádnou kroužkovací kampaň, výsledek vyplynul tak nějak sám od sebe,“ konstatovala s tím, že za téměř dvě desetiletí v politice ji voliči znali a věděli, co od ní mohou čekat.

Ačkoliv tentokrát měla ODS lepší výsledek než ve volbách minulých, nezískala na Vysočině více než jeden mandát. A ten připadl právě Němcové. Přitom to dlouho vypadalo na dva krajské mandáty. Překročení pětiprocentní hranice ke vstupu do sněmovny na poslední chvíli pro TOP 09 však Vysočině jeden mandát sebral.

V Praze to mají pravicoví politici snazší, přiznává Němcová

„Měli jsme velmi silnou kandidátku. Z osobností na prvních místech mohl uspět kdokoliv,“ nebral prohru nikterak tragicky lídr Jan Tecl. Vedle něho a Němcové se v popředí vysočinské kandidátky ODS objevil například bývalý jihlavský primátor Jaroslav Vymazal nebo uznávaný architekt Jaroslav Huňáček.



Havlíčkobrodský starosta Jan Tecl (vlevo) sledoval sčítání v jihlavském štábu ODS.

„Pro mě je hlavní, že mám z kampaně pocit dobře odvedené práce. Byla to ohromná zkušenost, která se mi může zúročit v budoucnu. Nevylučuji, že se o úspěch v parlamentních volbách ještě někdy pokusím,“ prohlásil Tecl. Jak dodal, s klidnou hlavou se může dál věnovat starostování a nemusí řešit souběh funkcí.

Miroslava Němcová se letos vrátila zpět na vysočinskou kandidátku občanských demokratů. Před čtyřmi roky byla celostátním lídrem, tudíž si ke kandidatuře vybrala Prahu. Jaký v tom vidí rozdíl? „Ta minulá kandidatura byla hodně narychlo, improvizovaná. Letos to bylo mnohem klidnější,“ srovnává.

Přiznává ale, že v Praze to mají pravicoví politici snazší. „Je tam víc pravicových voličů, víc preferenčních hlasů,“ říká. „Ale pohled lidí na politickou pravici i na ODS mají lidé všude stejný. Ve velkém městě i na venkově mají voliči stejné představy,“ dodala.