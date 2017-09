Vysočina by měla mít svůj krajský soud, shodují se volební lídři stran

Lídři šesti největších parlamentních stran odpovídali na dvě zdánlivě jednoduché otázky:

Prosazoval byste v případě svého zvolení, aby na Vysočině vznikl plnohodnotný krajský soud? Pokud ano, jak byste vyřešil pravděpodobný problém s nedostatkem soudců?

Josef Mladý.

Kraj Vysočina by si plnohodnotný soud zasluhoval. Soudní obvody v ČR ani dříve nebyly totožné se správními, ale situace, která vznikla na Vysočině, je extrémní.

Do jednoho správního kraje zasahují tři různé soudní obvody: Krajský soud v Brně (soudní okresy Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou), Krajský soud v Hradci Králové (okres Havlíčkův Brod) a Krajský soud v Českých Budějovicích (okres Pelhřimov). Tento stav je nejen nekoncepční, ale vyvolává i praktické problémy.

Neexistence krajského soudu na Vysočině přitom nesouvisí s údajným nedostatkem soudců. Jejich počet je přece dán objemem práce, ne sídlem soudu.

Naopak soustředění soudů v jiných krajských městech může vyvolávat problém s jejich obsazením. Soudci vyšších instancí by se měli rekrutovat z řad zkušených soudců prvostupňových soudů. Ti jsou u nás ale vystaveni dilematu, zda upřednostnit kariéru třeba v Brně či Hradci, nebo si zachovat sociální vazby tam, kde s rodinami dlouhodobě žijí.

Řešením tohoto dilematu by byl krajský soud v Jihlavě, tedy ve vzdálenosti na denní dojíždění z okresů. Domnívám se, že obsazení soudu v Jihlavě dobrými okresními soudci by tak bylo jednodušší než obsazování Krajského soudu v Brně.

Jan Tecl.

Se vznikem nového uspořádání krajů se předpokládalo, že jednotlivé kraje si budou rovnocenné, a co se týká krajských institucí, i plnohodnotné. I z tohoto důvodu se domnívám, že požadavek na vznik plnohodnotného krajského soudu je zcela na místě a má moji podporu.

Není v pořádku, že k některým úkonům v rámci krajského soudu musí někteří občané Kraje Vysočina jet do Brna, jiní do Českých Budějovic a někteří do Hradce Králové, respektive Pardubic.

Nedomnívám se, že by se měla přesunout pouze soudní agenda do krajské Jihlavy. Společně s tím by se do Jihlavy měli přesunout i ti, kteří tuto práci vykonávali. Ostatně někteří z našeho kraje teď za prací dojíždějí.

Tento přesun by možná nepřinesl úsporu pro státní správu, ale určitě by přinesl úsporu pro občany, a to jak úsporu peněz, tak i času. Musí platit, že veřejná správa je tu pro občana, a ne naopak.

Vít Kaňkovský.

Již řadu let je diskutována otázka zřízení některých plnohodnotných krajských institucí, které zatím Kraji Vysočina chybějí. A jednou z nich je i krajský soud.

Před časem sice vznikla v Jihlavě pobočka brněnského krajského soudu, ale její funkčnost je zatím sporná, mimo jiné i vzhledem k nedostatku soudců, kteří by chtěli na této pobočce pracovat.

Trvá tak stav, kdy se soudní případy z našeho kraje, které jsou v kompetenci krajských soudů, projednávají u třech krajských soudů. Není třeba zdůrazňovat, že je to pro občany těžko pochopitelné a zatěžující.

Toto všechno odůvodňuje snahu o zřízení krajského soudu na Vysočině a já tuto snahu podporuji. Vnímám ale také rizika, která není možné nevidět.

Tím prvním jsou ekonomické nároky, které by si vyžádalo vybudování nové budovy, protože stávající justiční areál je dle odborníků pro fungování okresního a krajského soudu nedostatečný. Další nemalé finanční nároky by znamenal i provoz krajského soudu. Mnohem větším problémem je pak nedostatek soudců, který nelze v krátké době vyřešit.

A zásadní otázkou, v níž je třeba mít při snaze o vybudování krajského soudu jasno, je i organizační struktura policie a státních zastupitelství. V současné době sice funguje krajské policejní ředitelství, ale nikoliv krajské státní zastupitelství, což přináší do řešení trestních kauz řadu problémů.

Kraj Vysočina si plnohodnotný krajský soud zaslouží, je ale třeba vyřešit související problémy, v opačném případě by mohlo jít o zbytečný a možná i nebezpečný krok.

Pavel Kováčik.

Když se ustanovovaly kraje, tak se vědělo, že by se měly ustanovit se vším všudy. Udělalo se však pouze populistické gesto: zde máte kraje. A zbytek se moc neřešil. Já jsem byl tehdy ke vzniku krajů zdrženlivý, dle mého soudu je jich příliš. Ale prostě jsou a já jsem zticha.

Aby byl Kraj Vysočina plnohodnotným krajem, měl by mít i plnohodnotný soud. Určitě se v Jihlavě nebo kterémkoliv jiném významném městě kraje, ať už je to Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou nebo Pelhřimov, najde budova, kde by se tato instituce dala umístit.

Zcela určitě se najdou i lidé, kteří budou mít dostatečné zkušenosti a praxi, aby v té budově mohli pracovat. Je k tomu samozřejmě potřeba nejen politická vůle, ale bude to i nějakou korunu stát.

Pokud přijdou ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo vnitra, které spravuje státní správu, s návrhem na vznik krajského soudu na Vysočině, tak já jej podpořím. Pokud by přišla nějaká iniciativa i od někoho z poslanců z Vysočiny, který této problematice rozumí, tak ji podpořím. Nemyslím si však, že bych to měl být zrovna já, protože se zabývám převážně zemědělstvím.

Jaroslav Faltýnek.

Já osobně s odpovědí na tento vleklý problém počkám do příštího roku.

Podle mých informací plánuje ministerstvo spravedlnosti na příští rok podrobnou analýzu justiční mapy ČR, která může otázku Krajského soudu v Jihlavě posunout blíž k rozumnému řešení.

Jiří Běhounek.

Snažili jsme se obě volební období krajského zastupitelstva jednáním otázku krajského soudu v Kraji Vysočina řešit. Bohužel se nám s žádným ministrem spravedlnosti nepodařilo tuto věc pozitivně posunout.

Zřídit z nynějších krajských soudů nové soudy do dalších takzvaných nových krajů dle mého názoru není vůle ani na ministerstvu ani u soudů jako takových. Jedním z opakovaných důvodů je právě nedostatek soudců. Budu se snažit vést další jednání, ale příliš optimismu ve mně není.