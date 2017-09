Komunisté přijeli agitovat do vsi, muž na jejich auto zaútočil vidlemi

Incident se udál v Radkovicích u Hrotovic na návsi před obecním úřadem ve středu v podvečer. Osmapadesátiletému místnímu muži se nelíbilo, že zrovna v jeho vsi lákají voliče komunisté.



Vzal do ruky vidle a šel si to s představiteli strany vyříkat. „Rozeběhl se proti vozidlu Škoda Octavia se zvukovým zařízením na střeše. Udeřil do okénka u řidiče a do reproduktorů na střeše vozu,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

„Byl to občan, který tam bydlí. Vyběhl s vidlemi a běžel s pokřikem: ‚Ty ku..o jedna komunistická, co ty to tady propaguješ!‘,“ popsal průběh útoku pro Parlamentní listy, které na případ upozornily, Josef Číž. Ten je předsedou okresního výboru KSČM a byl to právě on, kdo v době útoku seděl v autě na místě řidiče.

Okénko vydrželo, nerozbilo se. Bylo jen slabě pootevřené a komunistického funkcionáře zachránilo. „Tím, že jsem okénko měl jen pootevřené, tak jsem to nedostal, protože se netrefil do té škvíry,“ upřesnil Číž.

Takový útok je hodně za hranou, myslí si poslanec Kováčik

Rozezlený muž ještě píchl do amplionu. „Když viděl, že to se mnou nic nedělá, odešel,“ dodal okresní komunistický předseda.

„Při incidentu nedošlo k žádné škodě na majetku, ani ke zranění,“ poznamenala Čírtková. Policisté se případem zabývají, prozatím ho ale šetří jako přestupek.

Podle krajského volebního lídra KSČM na Vysočině a dlouholetého poslance Pavla Kováčika mohla událost skončit i tragicky. „Vyřizovat si politické názory vidlemi je hodně za hranou. Je to politováníhodný incident, který překročil všechny meze,“ konstatoval.

„Sedmadvacet let po revoluci jsou stále ještě občané, kteří si na nás chtějí vybít zlost. Myslel jsem, že doba, kdy nás chtěli věšet, už je pryč,“ reagoval na útok Josef Číž.