Výsměch genderovým kvótám. Na Vysočině sestavili kandidátky podle pohlaví

„U nás to není žádná novinka. Takhle to máme nastavené od začátku,“ říká starosta Herálce Jiří Ulrich.



V čele obce stojí od roku 1994. Tehdy poprvé se ve vsi proti sobě postavila dvě uskupení nezávislých kandidátů, která byla složená čistě podle pohlaví - tedy muži a ženy. „Ani nevím, jak přesně to tehdy vzniklo. Byl to spontánní nápad,“ vrací se o téměř čtvrt století dozadu starosta.

Od té doby se v každých komunálních volbách podařilo v Herálci sestavit kandidátku mužů i žen. V praxi to znamená sehnat patnáct lidí, kteří budou ochotní nechat se zapsat na kandidátní listinu.

„A přesvědčit patnáct žen, aby šly do voleb, není úplně jednoduchý úkol. Já jsem nebyla sice tím hlavním driverem, ale máme naštěstí více duší, které se angažují a burcují,“ popisuje podnikatelka Alexandra Kasperová. Ta je pro letošní rok v Herálci lídryní kandidátky, která má lakonický název: Ženy.

Zatím vždy zvítězili Muži, Ženy před čtyřmi lety skončily druhé

Rozdělení kandidátů podle pohlaví nevnímá Kasperová jako genderový zápas. Nemá ani pocit, že by v obci byly ženy nějak diskriminované a musely se angažovat v komunální politice, aby dokázaly uhájit svá práva

Nejstarší a nejmladší Nejstarší osobou, která bude v letošních komunálních volbách na Vysočině usilovat o hlasy voličů, je Vlasta Finková. Je jí 91 let a nachází se na 19. místě kandidátky SPD v krajské Jihlavě. V kolonce povolání uvádí, že je kulturní referentkou. O místa v zastupitelských sborech jednotlivých samospráv zároveň usiluje celkem 23 osob, které v době konání voleb dosáhnou nejnižšího možného věku, tedy 18 let.

„Je to spíš projev toho, že v obci je více nestraníků, kteří se však chtějí starat o veřejné záležitosti a angažovat se a zároveň nejsou součástí nějakého zájmového spolku, jako jsou Sokol nebo hasiči. Myslím, že v Herálci už to má tradici, je to cesta, která byla několikrát vyzkoušena,“ zamýšlí se.

Ve volbách před čtyřmi lety vyhráli v Herálci Muži - ostatně stejně jako ve všech předchozích volbách. V patnáctičlenném zastupitelstvu získali pět křesel. Ženy skončily druhé a mají čtyři zastupitelky. Jsou to jediné čtyři ženy v zastupitelském sboru obce. Čtyři zastupitele má také Sokol a dva získali v roce 2014 komunisté. Až na poslední jmenovanou stranu mají všechna uskupení své lidi i v obecní radě.

„Ale žádné velké rozpory mezi Muži a Ženami nemáme. Je ovšem samozřejmé, že ženy mají trochu jiné priority než muži a některé věci vidí trochu jinak. Většinou se však dohodneme,“ ujišťuje starosta Ulrich.

Starosta Víru: Sestavili jsme dvě nekorektní kandidátky

Zatímco v Herálci sestavují genderově monotónní kandidátky už 24 let, ve Víru na Žďársku s tím začali teprve před čtyřmi lety. A také zde se tento model zjevně osvědčil a budou v něm pokračovat i letos. „Máme pocit, že to funguje dobře,“ přitakává starosta Ladislav Stalmach.

Ten stojí v čele kandidátní listiny s názvem Sdružení nezávislých kandidátů Muži pro Vír. Na prvním místě uskupení Sdružení nezávislých kandidátů Ženy pro Vír zase figuruje jméno současné místostarostky Jarmily Havlové.

Hlavní motiv, proč se ve vsi, která má okolo 700 obyvatel, začaly sestavovat kandidátky mužů a žen, byl podle Stalmacha prostý: „Přišlo nám nedůstojné, aby zde byla pouze jediná kandidátka nezávislých kandidátů. Takhle si mohli lidé alespoň vybrat,“ říká.

Zároveň však přiznává, že je za tím i chuť trochu provokovat. „Je to takový náš výsměch různým genderovým kvótám. Sestavili jsme dvě naprosto nekorektní kandidátky,“ směje se.

Aby zkusily kandidovat, přemlouval ženy sám starosta

Ani ve Víru se však neodehrává žádný tuhý boj dvou pohlaví. Naopak obě uskupení fungují v dokonalé souhře. To potvrzuje i Havlová, která původně už letos kandidovat nechtěla.

„Mám už svůj věk. Ale řada spoluobčanů mě přesvědčila, abych do toho ještě šla. Přemlouvat další ženy na kandidátku se mi už ale nechtělo. Naštěstí to udělal starosta. Sestavil tak vlastně kandidátku jak Mužů, tak i Žen,“ prozrazuje.

Podle její vlastní zkušenosti není zrovna jednoduché přesvědčit patnáct žen, aby šly do voleb. „Před čtyřmi lety se to některým manželům moc nelíbilo a brblali,“ usmívá se.

Nakonec se však do obecního zastupitelstva dostalo pět „Žen“, „Mužů“ hned osm. Zbylá dvě místa obsadili komunisté (muži). Letos se kromě těchto tří uskupení pokusí získat hlasy ještě kandidátka s názvem Vize Vír 2022.