Přijeli jako uhlobaroni, říká o uprchlících z Iráku lídr jihlavské SPD

Vysočinská MF DNES a iDNES.cz pokračuje v seriálu rozhovorů s adepty na příštího jihlavského primátora. Tentokrát přišla na řada na Petra Paula z SPD. „Okamurovci“ mají v krajském městě ambici získat okolo 12 procent hlasů.

V kolonce povolání máte na hlasovacím lístku uvedeno, že jste vysokoškolský pedagog. Kde vyučujete?

Jako můj poslední zaměstnanecký poměr je napsáno VŠ pedagog. Je to Vyšší policejní škola. Tam jsem učil.

A ještě učíte?

Už ne. Jsem jednak jednatelem firmy a jednak asistentem pana poslance Kotena na živnostenský list.

Petr Paul Devětašedesátiletý lídr SPD v Jihlavě je místním rodákem. Narodil se v Legiodomě, pak rodina bydlela v dnešní Křížové ulici.

Vystudoval Střední ekonomickou školu Jihlava, maturoval v roce 1968. Pak šel na vojnu. Později při zaměstnání absolvoval VŠ Sboru národní bezpečnosti v Praze. Studium zakončil v roce 1988.

Většinu své kariéry pracoval jako policista - nejprve na obvodu v Pelhřimově. V tomto městě zhruba 20 let také žil. Po sametové revoluci se v roce 1990 vrátil do Jihlavy, kde rodina získala zpět v restituci dům v Křížové ulici. „Byl tehdy v hrozném stavu, byty jsme museli předělat,“ zavzpomínal Paul.

Sloužil u hospodářské kriminálky v Jihlavě jako její vedoucí. V roce 1996 od policie v Jihlavě odešel a učil na Vyšší policejní škole právo a kriminalistiku.

Nyní je asistentem poslance Radka Kotena (SPD), který je ve Sněmovně předsedou bezpečnostního výboru. Také mají s manželkou bazárek v centru Jihlavy.

Je podruhé ženatý, z každého manželství má dvě děti. Mezi jeho záliby patří kutilství všeho druhu. Rád cestuje. „I když teď tedy míň. Teď jezdím hlavně do Prahy,“ připomíná opět práci pro poslance Kotena.



Vystudoval jste práva. Pohyboval jste se tedy v minulosti v advokacii, nebo se vaše kariéra vyvíjela jiným směrem?

Nepracoval jsem v advokacii. Léta, asi 25 roků, jsem sloužil jako policista. Jednak na obvodním oddělení v Pelhřimově a později na oddělení hospodářské kriminality v Jihlavě, kde jsem byl vedoucím.

K policii jste šel po studiu práv, nebo jste si je dodělával později?

Ano, později při zaměstnání a v Praze.

V Jihlavě jste vedl hospodářskou kriminálku. S jakými případy například jste se tam setkal?

Byly tam kauzy rozkrádání, podvody, zneužívání vlastnictví a tak dále.

A byl mezi nimi takový typově velký případ, na který by si třeba někteří starší Jihlavané ještě mohli vzpomenout?

Po roce 1989 jsme zřejmě jako první v republice řešili podvody s naftou. Pak to byla klasika té doby - krácení obratové daně při obchodech s „rumem“. Měli jsme i případy padělání tisícikorun a další věci.

A jaké věci jste řešil v době před revolucí?

I tam se objevovaly velké kauzy té doby. Třeba v Praze byly pěti až osmimilionové případy rozkrádání při údržbě nemocnic a podobně.

Jaká byla u policie, respektive ve Veřejné bezpečnosti nálada, když v listopadu 1989 přišla sametová revoluce? Vy jste tam zažil převrat...

Jaká byla nálada? Část těch starších to prostě vzdala. Byla tam lavina odchodů. My v té době byli taková ta střední generace - byla to naše práce, měli jsme zkušenosti, znalosti, vzdělání a bylo třeba předat zkušenosti mladým. A mladí nevěděli, o co jde.

Předvolební seriál Rozhovory s jihlavskými lídry Rozhovorem s Petrem Paulem (SPD) pokračuje seriál, který představuje hlavní strany a hnutí, jež budou v říjnových volbách usilovat o křesla v jihlavském zastupitelstvu. Pořadí rozhovorů se odvíjí od výsledku loňských parlamentních voleb.

Příští díl se zaměří na hnutí Žijeme Jihlavou!, na jehož kandidátce jsou mimo jiné zástupci Pirátů, TOP 09 a Strany zelených. Jejich lídrem je Vít Zeman.

S ohledem na vaši kariéru teď už i chápu, že ve volebním programu v Jihlavě máte na prvním místě otázku bezpečnosti.

No, určitě. A když se dneska podíváte kolem sebe, co se děje, tak bez toho to nepůjde.

Co by se mělo změnit v Jihlavě v městské policii?

Měla by mít lepší kamerový systém. My jako SPD máme na Vysočině dvě poslanecké kanceláře pana poslance Kotena. Jednu tady v Jihlavě a druhou v Třebíči - a proti tomu, co se děje v Třebíči, je na tom Jihlava ještě poměrně dobře.

Z jakého důvodu?

Tam máme pravidelně - z nenávisti - rozmlácené výlohy SPD, je tam evidováno přes deset přestupků proti občanskému soužití a dva trestné činy - jeden v podobě sprejerství a druhý jako poškozování majetku se škodou za více než 50 tisíc korun. No, je to normální?

Není...

A kamerový systém v Třebíči je nefunkční, to je špatně. A podívejte se i na to, co se děje v Německu - v Saské Kamenici teď naposledy. Tady to bez posílení bezpečnosti nepůjde. Perspektivně bych městskou policii posiloval kamerami i výkonem služby.

Pokud jde o jihlavské Masarykovo náměstí, co byste na něm měnil? Obvykle to tam moc nežije…

No, heleďte, díváme se tady z kanceláře na Citypark. Jsem rodilý Jihlavan a ty nálady znám. Tím, že se tady otevřel Citypark, se „vyřídilo“ centrum města. Z pohledu drobných podnikatelů nejde žít jen z nákupů místních Jihlavanů. Do toho obchodu musí přijít i někdo odjinud - třeba z Polné, Pelhřimova a tak dále. Ale tyto přijíždějící zákazníky stáhl Citypark, a proto se provozovny v centru zavírají. Projděte si třeba Husovu ulici, kde jsem počítal, že je nějakých devět nebo deset uzavřených provozoven. Proč? Udělalo to EET, nápor na zvyšování mezd, a co hlavně - nejsou tam lidi. Zákazníky v Jihlavě vysál Citypark.

Ptám se na to i proto, že vy máte v centru obchod, takový „bazárek“, takže dobře znáte situaci.

Vím, o co jde. Je to útlum. A dalším fenoménem je, že lidi ztratili nožičky. Přestali chodit pěšky, jezdí autem. S tím nic neuděláte - to je vysoká životní úroveň, tak to funguje.

A to se v Jihlavě mají stavět ještě další obchodní centra, minimálně dva projekty jsou ve fázi přípravy.

Město se změní. Centrum potřebuje „natlačit“ lidi spíš na tu kulturu. Aby to byla taková volnočasová zóna. A co se týče podnikání, drobné obchody tam nemají perspektivu.

Co dělat s parkováním v centru města? Bylo by podle vás řešením podzemní parkoviště pod částí Masarykova náměstí?

Do toho bych nešel. Já bydlím v takovém „rodinném klenotu“ - v domě II. kategorie zapsaném jako národní kulturní památka. Má tři patra sklepů a dvě spodní jsou zatopená. Jihlava je plná vody, protože koncem 19. století se tady udělaly zásahy do podzemí. Dřív to bylo vysvahované a odvodněné tak, že všechno šlo směrem k hradbám. Ten systém odvodnění je však narušený a Jihlavu máte odspodu „nabitou“ vodou. Nevím tedy, co stavět zde v centru v podzemí. A určitě by i památkáři byli proti.

Když se podívám na kandidátku SPD pro volby v Jihlavě, tak tam máte 37 jmen, ale jen sedm lidí je členy vaší strany.

Ti ostatní jsou sympatizanti.

Víc členů v Jihlavě SPD nemá?

Máme samozřejmě členskou základnu i čekatele na členství, ale spousta lidí nám řekla, že má své zaměstnání a že se po volbách budou raději držet své práce.

A kolik má nyní SPD členů v Jihlavě nebo na Vysočině?

To já vám nebudu říkat. Podle posledního sdělení našeho předsedy Tomia Okamury máme v republice kolem 13 tisíc lidí včetně čekatelů.

Na jihlavské kandidátce SPD se často objevují technici, elektrotechnici, CNC operátoři. „Lovili“ jste v těchto strojařských řadách cíleně, nebo se takto rekrutuje ta základna vašich členů nebo sympatizantů? A není tam moc lidí se zkušenostmi v politice...

My nejsme přeběhlíci. To si musíte jít do jiných stran. Máme lidi se stejnými názory, o kterých víme, že stojí za přímou demokracií a naším programem.

SPD jde do komunálních voleb poprvé. V těch před čtyřmi roky se o hlasy voličů ještě ucházel Úsvit přímé demokracie a získal v Jihlavě zhruba 2,8 procenta hlasů. Počítám, že nyní budou ambice u SPD vyšší.

Máme preference okolo 12 procent hlasů. Program je zaměřený na přímou demokracii a je i protiinvazní, proti migrantům. My je tady prostě nechceme. Některá hnutí náš stabilní program vysávají - hlavně jedno z nich přebírá naši rétoriku. Podotýkám, že pouze rétoriku, skutky budou otazník a program oproti nám nemají. Ale budiž, s tím nic neuděláte. Když je to pro dobro republiky, tak proč ne. Lidé stejně vědí, že to je program SPD.

Téma migrace se v Jihlavě objevilo i v končícím volebním období 2014 - 2018, když do města dorazili uprchlíci původem z Iráku, a dopadlo to hodně rozpačitě. Ilegálně odcestovali autobusem do Německa a v konečné fázi Němci potrestali za převaděčství jihlavského dopravce.

To je jeden z důvodů, proč to máme v programu. Zase neziskovka, zase ubytování, zase vysávání peněz z daní od poctivých lidí. Když to tady ale bylo těm uprchlíkům málo a byty, které jim město nabídlo, jim nestačily... Oni chtěli rodinné domy… Přijeli v kožených bundách, oblecích a vůbec nevypadali, že je někdo žene, že mají na zádech hrnec a možná trochu rýže v kapse. Oni vypadali téměř tak, jako by sem přijeli uhlobaroni.

Uprchlíci dorazili do ubytovny na Okrouhlíku nedaleko Čížova na Jihlavsku

Mělo by město podporovat takový projekt, kdyby se zde opět objevili, v podobných intencích? Jak byste se k tomu postavili vy z SPD?

Invazní migranty tady nechceme. Jednoznačně ne. A myslím si, že to, co se dnes děje v Německu, nejen v Saské Kamenici, tak oni si tam zadělali na vážný problém. Na rozklad křesťanské kultury. Migrantům dáváme také to, co je nejcennější na demokracii - volební právo. Bude jich dost na to, aby si po čase navolili sami sebe. Vydáme jim celou společnost, protože oni ji v horizontu generací převálcují, pokud to takto půjde dál.

Ještě se zeptám na to, jak jste se od kariéry policisty dostal k podnikání - k Levňásku, který máte v Křížové ulici?

Je to trošku vášeň. Byl to společný nápad s mou paní, v našem domě. Tak trochu jsme tomu propadli. Ale podnikání v Jihlavě není jednoduché. Podívejte se, kolik v centru zmizelo butiků nebo potravin. Dnes vše přebírají Asiaté a „drtí“ to na úkor svého volného času a tak dále. A je to i na vesnicích, všude.