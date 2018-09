Jihlavě stačí dvě ledové plochy, novou halu nepotřebuje, tvrdí lídr ODS

„Během působení v ODS Jihlava jsem byl informovaný naším zastupitelským klubem, co se kde děje. Mám zkušenost z dozorčí rady, z komisí města… Chod magistrátu tedy znám. Ale je pravda, že jsem jeden z mála, co v zastupitelstvu ještě nebyl. Myslím si však, že bych nebyl první v historii tohoto města, který by bez zkušenosti z komunální politiky případně nastoupil do nějaké uvolněné funkce,“ říká muž, jenž se sice v Jihlavě narodil, ale podstatnou část svého profesního života strávil mimo Vysočinu.



Řekněte mi, proč bych měl volit někoho, kdo není s Jihlavou až tak spjatý a nežije v ní?

Devět let jsem studoval a pracoval v Českých Budějovicích. Pak jsem se v roce 2005 vrátil za prací do Jihlavy. Po roce 2011 jsem se přestěhoval za svojí partnerkou, která je rodilá Pražačka. Dění v Jihlavě jsem ale nepřestal nikdy sledovat. V ODS Jihlava jsem aktivně pracoval i v té době. Každou volnou chvíli jsem sem jezdil kvůli rodičům i proto, že tu mám bydlení. A nemyslím si, že by Jihlava potřebovala k řízení člověka, který žije a pracuje pouze a jenom tady. Moje pracovní povinnosti jsou takové, že přesahují Jihlavu. A nemyslím si, že to je ke škodě.

Petr Laštovička Narodil se v Jihlavě, je mu 39 let.

Pracuje jako středoškolský učitel, programátor, zároveň podniká.

Vystudoval obor Matematika a výpočetní technika na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Souběžně studoval i obor Finanční matematika.

V roce 2011 založil PR agenturu FameMedia zaměřenou na prezentaci klientů v lifestylových médiích.

Od roku 2013 podniká v oboru webdevelopmentu.

Víte tedy, co Jihlavu a lidi, co zde žijí, trápí?

V době, kdy jsem tady moc nebyl, jsem stále byl v kontaktu s lidmi z Jihlavy. Ať už jsou to přátelé, příbuzní, známí… O všech problémech pak člověk ví. A jestliže je někdo jihlavský patriot, za něhož se já považuju, Jihlavákem být nepřestane. Ať už žije kdekoliv.

Jste zcela novou tváří na kandidátce ODS. Považujete to za výhodu, nebo nevýhodu?

Jak se to vezme.

Myslíte si, že vzhledem k tomu, že nejste zatížený minulostí z jihlavské komunální politiky, byste mohl obrousit hrany, které se zejména v končícím volebním období na magistrátu hodně vyostřily?

Nemyslím si, že by tohle byl uvnitř ODS argument k tomu, aby nasadila novou tvář. Když se na to ale zpětně koukám, tak tohle je jeden z argumentů pro to, jak řešit vedení města. Dát tam lidi, kteří budou mít alespoň nějakou dobu nadhled. Ale je jasné, že sporům se v politice nedá vyhnout.

Jsou nějaká uskupení a strany, s nimiž si nedovedete představit spolupráci?

Ano. Úplně odmítám jakékoliv vyjednávání s panem Paulem z SPD. Ne kvůli panu Paulovi, ale kvůli samotné ideologii té strany. A to samé platí o komunistech. Já uznávám, že třeba pan Šlechtický (dlouhodobý jihlavský zastupitel za KSČM - pozn. red.) je zkušeným komunálním politikem a vyzná se v chodu magistrátu. A nemám s ním žádný osobní svár. Ale samotná ideologie KSČM je pro mě naprosto nepřístupná. A proto je úplná ztráta času se s nimi bavit.

V programu máte, že vrátíte vodohospodářskou infrastrukturu pod kontrolu města. To přesně znamená co?

To znamená, že budeme pokračovat v práci, kterou jsme dělali, když jsme byli v koalici. Jenom s ohledem na délku trvání celého soudního sporu mezi Jihlavou a Svazem vodovodů a kanalizací bych byl určitě pro, abychom si nechali udělat second opinion (druhý názor - pozn. red.) od jiné právní kanceláře na práci našich právních zástupců. Jestli je opravdu směr, který jsme nastolili, nejrychlejší a nejúčinnější k vyřešení sporu. Jen kvůli tomu, abychom měli nějakou jistotu, že se můžeme dobrat velkého majetku.

Takže to chápu tak, že chcete pokračovat ve vystoupení ze Svazu vodovodů a kanalizací?

Ano, pokračovat ve vystoupení. Není pro nás přípustný jiný konec než pravomocný rozsudek, který vrací majetek Jihlavě.

To je ale s velkou pravděpodobností otázka let. Existuje přece celá řada opravných prostředků, které celý soudní spor mohou protáhnout.

Jsem překvapený, kolik má žalovaná strana možností a opravných prostředků. Soud je odborná právní záležitost a já nejsem právník, ale laicky se to jeví, že je jasné, že ten majetek Jihlavě vždycky patřil. A dle smluv se svazkem je jasné, že svůj majetek nedává na neurčito a nevratně. Ale to, že v našem právním systému má žalovaná strana tolik prostředků pro to, aby pouze pozdržela vydání majetku, je smutná realita. Ovšem já jsem optimista a doufám, že to dobře dopadne.

Každopádně tento spor brzdí rozvoj města. A soudní cestou ho ještě několik let brzdit bude. Nebyla by tedy lepší jakási nulová varianta? Řešení dohodou, která by odblokovala rozvoj města v řádech měsíců, nikoliv let?

Z tohoto hlediska to určitě řešením je. Neměli bychom zablokované investiční akce. Ale z dlouhodobého hlediska je správné, aby Jihlava rozhodovala o svém majetku sama. Za současných vztahů se Svazem vodovodů a kanalizací nemáme nikde zaručeno, že ten klacek pod nohy z jeho strany nepřijde jindy a jinde. Představte si, že by někdo hospodařil na vašem majetku a dal vám na něj závoru, abyste tam nesměl. Taky mu neřeknete: dobře, nech si to, jen mě tam pusť. Takhle to fungovat prostě nemá. Musíme v tom souboji vytrvat.

Dalším bodem ve vašem programu je, že rozhodnete o budoucnosti Horáckého zimního stadionu. Jak?

Ta formulace je tam takto záměrně. Nechtěli jsme tam dát, že stadion postavíme, nebo zrekonstruujeme. Nejdůležitější, aby se problém s Horáckým zimním stadionem vyřešil, je o něm rozhodnout. Opravdu jasně definovat, co přesně chci.

Není tohle ale už svým způsoben rozhodnuté?

Já mám pocit, že ne. Sledoval jsem jednání pana primátora a pana náměstka Výborného s Krajem Vysočina, kdy se přišli ptát, jestli kraj přispěje na novou halu pro hokej. To jednání bylo ukončené prakticky tím, že jim bylo řečeno, aby přišli, až budou vědět, co chtějí. Jedna věc je, kde má stadion stát…

Přeruším vás. Vaše formulace zněla, že rozhodnete o budoucnosti přímo Horáckého zimního stadionu. Není ale o jeho budoucnosti už vlastně rozhodnuto? Chystá se oprava střechy, pak chlazení. Na mě to působí, že se prostě opraví jakousi salámovou metodou a že z něj tedy v dohledné době moderní aréna nebude.

Město sice takto postupuje, ale jasného není nic. Není tady žádný projekt. Myslím si, že rozhodnutí, které přišlo, bylo pouze odložením řešení problému a dá se kdykoliv změnit. Podle mého je správné, aby profesionální hokej byl pořád na tom místě, kde je. To znamená na Horáckém zimním stadionu. A o tomto rozhodnuto nebylo. Rozhodlo se, že se opraví střecha. Ale nebylo řečeno jak. Nebylo řečeno, zda bude sloužit pro extraligový hokej, zda pod ni můžeme pověsit kostku… Jestli bude stadion sloužit pro áčko Dukly… O tom všem rozhodnuto nebylo. Pořád přece existuje varianta, že Horácký zimní stadion bude pouze tréninkovou halou a bude sloužit mládeži. A v takzvané krajské hale, která by měla mít i multifunkci, by se hrál profesionální hokej. Byla by to třetí ledová plocha v Jihlavě. A my bychom preferovali variantu, kdy by byly jen dvě ledové plochy - Horácký zimní stadion se zimáčkem. Krajská multifunkční hala je sice pěkná věc, ale je to věc zbytná. Obejdeme se bez ní.

Ale na novou krajskou halu se asi budou shánět peníze z jiných zdrojů, jako je státní rozpočet nebo pomoc od Kraje Vysočina, o něco lépe než na rekonstrukci haly staré.

Když mluvíme o rekonstrukci Horáckého zimního stadionu, mluvíme o rozsáhlé rekonstrukci, která de facto znamená většinu zbourat a postavit tam halu krajského významu. To je to správné řešení. Pro Jihlavu je dobré, když jakákoliv krajská instituce, nejen krajská hala, je v širším centru města, nikoliv někde na periferii. Vystavět stavbu krajského významu mimo město je podle nás špatné. I z urbanistického hlediska. Všude ve světě je trendem, že se zahušťuje střed města. My chceme, aby krajská hala, která přitáhne návštěvníky, je přivedla do středu Jihlavy. Chceme, aby člověk přijel do města a po vnitřním okruhu dorazil k hale.

A kam dá to auto?

Zaparkuje ho.

Ale kde?

Jedna z variant, která je ale poměrně drahá, je podzemní parkoviště pod zimákem. To je však dle mého soudu varianta nereálná. Těžko by se tam řešila i dopravní situace. Smysl naopak dává spojit projekt rekonstrukce Horáckého zimního stadionu s parkovacím domem za DKO. My do budoucna plánujeme a chceme, aby byl na městském nádraží dopravní terminál, proto má parkovací dům na tomto místě smysl. Je dobře dostupný, je v dochozí vzdálenosti od náměstí, stadionu i dopravního terminálu. Tato koncepce mně smysl dává.