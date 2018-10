Odpůrci skladů Penny Marketu slavili ve Velkém Beranově hned dvakrát

Proti projektu logistického centra u Velkého Beranova na Jihlavsku bylo 417 lidí z celkových 671 hlasujících. To je první úspěch iniciátorů referenda ze sdružení S lidmi o lidech. Stejné uskupení navíc se ziskem bezmála čtyřiceti procent hlasů vyhrálo v obci komunální volby. Skupina v čele s podnikatelem Jaroslavem Kokejlem tak mohla o víkendu slavit hned dvakrát.



„Důležité je především to, že se referendum o výstavbě skladů uskutečnilo a že lidé měli možnost se vyjádřit. Je to věc, která přesahuje nejen jedno volební období, ale také několik generací,“ vysvětluje Kokejl. Adept na nového beranovského starostu zároveň doplnil, že výsledek hlasování o logistickém centru je takový, jaký si přáli.

„Zabírala by se zemědělská půda. A jsou tam poblíž vodní zdroje. Nejsem pro stavbu skladů,“ svěřil se redaktorovi iDNES.cz také pan František. Své příjmení nechtěl uvádět.

Sklady by byly schované za obchvatem, míní podporovatelé stavby

V hlasování o skladech Penny Marketu se ale našli i lidé, kterým by areál poblíž D1 nevadil. Bylo jich celkem 250.

„Nikdo by o něm nevěděl. Sklady by byly schované za náspem obchvatu Velkého Beranova. Byly by tam pracovní příležitosti,“ řekl jeden z účastníků referenda Tomáš Prokeš.

„Mzdy tady zatím nejsou nic moc. A pracovní místa? Zemědělské družstvo zde taky moc velké není,“ poznamenala paní Jana, důchodkyně. Podle účetní závěrky za loňský rok mělo družstvo 45 zaměstnanců.

„Investoři mají zájem o to místo u dálnice. Nákladní auta by ‚vypadla‘ na D1, nejezdila by směrem na Velký Beranov,“ uvedl Petr Ullmann, další z těch, kteří přišli hlasovat.

Jedinou velkou stavbou v příštích letech tak zřejmě pro Velký Beranov bude obchvat obce. Vyjít má přibližně na čtvrt miliardy korun, jeho investorem bude Kraj Vysočina.

Obec samotná se moc s investicemi „rozšoupávat“ nemůže - každoročně hospodaří přibližně se 14 miliony korun, na případné investice z toho zbývají zhruba dva miliony.

„To je možná pro soukromou osobu velká částka, ale pro obec to není nic. Všechny větší investiční akce jsou závislé na dotacích,“ řekl Jaroslav Kokejl, adept na příštího velkoberanovského starostu.



Odpůrce logistického centra se nejspíš stane novým starostou

Jako lídr vítězného uskupení zatím nechtěl říkat, zda půjde do koalice se sdružením SNK - Prosperující a klidný Velký Beranov, v jehož řadách je kandidoval dosavadní starosta Ján Plevčík, nebo s SNK - Zdravý a bezpečný Velký Beranov.

„Je krátce po volbách. Ani jedna z kandidátek se ještě nesešla, aby si udělala nějakou strategii a vize. A pak je to o povolebním vyjednávání, jak to všechno dopadne,“ vysvětloval pro iDNES.cz v neděli dopoledne.

Pokud bude dál platit takové nepsané beranovské pravidlo od roku 1989, stane se Kokejl starostou. Osobně by si přál, aby se situace v obci po předvolební rozjitřené době uklidnila.

„Před volbami dochází k názorovým střetům, což je logické. Teď už je po volbách, bylo by dobré, aby se to všechno smázlo. Je totiž důležité, aby obec fungovala, tak jak má - ať v jejím vedení bude sedět kdokoli. Záleží na protistraně, zda k tomu přistoupí podobně. Pokud by nastávaly konflikty, tak nejvíc na tom bude bitá obec,“ pravil Kokejl.