Fórum Jihlava odkrylo karty, chce koalici i bez vítězného ANO

Zatím to bylo jen takové neformální oťukávání. V pondělí se však už povolební vyjednávání v Jihlavě rozběhla naostro. A jak už naznačovaly první zprávy o víkendu, vítěznému hnutí ANO, jež bude mít v novém zastupitelstvu 10 lidí, skutečně hrozí, že skončí v opozici. Stejně jako před čtyřmi lety.

Vedení ANO se totiž primárně snaží sestavit koalici na půdorysu tří nejsilnějších stran. To znamená, že by rádo spolupracovalo s Fórem Jihlava a ODS. Spojení těchto subjektů by dalo dohromady 23 křesel. To je o čtyři více, než je potřebné minimum.

Jenže už v pondělí dopoledne lídr ANO Radek Popelka slyšel to, co nechtěl. Sešel se totiž ke krátkému rozhovoru mezi čtyřma očima s jedničkou Fóra Karolínou Koubovou. A ta mu sdělila, že pro její uskupení není ANO první volbou.

„Fórum nám přišlo víceméně oznámit, že s námi v tuto chvíli do koalice nepočítá,“ potvrdil Popelka.

„My jsme si jasně řekli, že pro nás jako pro Fórum je prioritou postavit to bez nich. Ale řekli jsme si také, že si to musíme potvrdit ve vyjednávacích týmech,“ okomentovala dopolední schůzku sama Koubová.

Je seriózní dát vítěznému ANO šanci sestavit vládu, říká lídr ODS

Vyjednávací týmy obou subjektů, tentokrát už v širším složení, se potkaly v pondělí večer v Dělnickém domě, kde má jihlavské ANO svoje sídlo. Rozešly se po více než hodině s tím, že vzájemnou spolupráci ještě úplně nezavrhují a v jednáních budou pokračovat.

Na výsledek této schůzky čekali občanští demokraté. I pro ně byla koalice složená ze tří nejsilnějších stran primárním řešením povolební situace.

„Není to nic, co bychom ideově preferovali, ale myslím si, že je zodpovědné i vůči voličům v Jihlavě tohle řešení prověřit. Hnutí ANO je vítězem voleb a je seriózní dát mu šanci, aby sestavilo vládu. Proto jsme chtěli, aby s ním Fórum jednalo,“ uvedl Petr Laštovička, lídr občanských demokratů.

Ti se odpoledne se zástupci Fóra Jihlava rovněž sešli. A řeč přišla i na variantu, jak složit koalici bez ANO. Fórum a ODS by v ní doplnili lidovci a uskupení Žijeme Jihlavou!, jež tvoří Piráti, TOP 09 a Zelení. Dohromady mají 20 mandátů.

Fórum Jihlava se už jednou ukázalo jako nestabilní

„Neřešili jsme konkrétní personální otázky ani programové priority. Zástupci Fóra chtěli znát náš názor na případnou koalici se Žijeme Jihlavou! a KDU-ČSL, kde by Fórum obsadilo primátorský post,“ prozradil Laštovička. „Ale stejně jsme jim nemohli nic slíbit, protože všechno by nejdřív muselo projít naší místní radou,“ doplnil.

I když se v současné chvíli jeví jako nejschůdnější varianta bez hnutí ANO, stále je zde spousta překážek, které ji mohou zhatit. Zaprvé jde o příliš křehkou koalici. A sama Koubová těsně po volbách přiznala, že by chtěla alespoň 21 hlasů.

Navíc jak Fórum, tak Žijeme Jihlavou! jsou pro zbylé členy koalice trochu nevyzpytatelnými partnery. Fórum se už v uplynulém volebním období ukázalo jako nestabilní. A obavy vzbuzuje i nesourodé spojení tří stran v Žijeme Jihlavou!

Navíc v této verzi koalice se zvyšuje cena ODS. A i když má o jeden mandát méně než Fórum, není úplně nereálné, že by si občanští demokraté řekli o post primátora.

ANO nemá moc možností, jak se vyhnout odchodu do opozice

Jak může vítězné ANO zabránit tomu, aby nakonec neskončilo v opozici? Má možnost sestavit vládnoucí koalici i bez druhého Fóra. Nepůjde ale o lehký úkol.

Jako prakticky mrtvá se momentálně jeví možnost, že by se vytvořil trojblok ve složení ANO, ODS, Žijeme Jihlavou! (20 mandátů). U posledního jmenovaného subjektu totiž chybí jakákoli vůle po spolupráci s ANO.

„ANO je pro nás hnutím, které prostě odborníky postrádá, a to v celém spektru,“ vymezil se už před volbami vůči koalici s Babišovým hnutím Vít Zeman ze Žijeme Jihlavou! A tento postoj zastává i dnes.

Poslední možností, jak neskončit v opozici, je pro Popelku a jeho tým obnovení končící koalice. Tu tvořili ještě sociální demokraté a lidovci. Nyní by museli přizvat ještě ODS. Pro občanské demokraty je to však po sporech, které měli s ČSSD a KDU-ČSL v letech 2014 až 2016, ta poslední možnost.

