Starostové v Pacově a Ždírci si prožívají sen, dostali přes 60 procent

Suverén Šmarda nehodlá v Novém Městě ostatní válcovat Starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda (vlevo) je i přes pokles preferencí své ČSSD nesmírně populární. Ve volbách jeho uskupení dalo hlas 38 procent voličů. Zatímco na většině míst Česka sociální demokraté v boji o radnice propadli, v Novém Městě na Moravě zaznamenali fenomenální úspěch. Starosta Michal Šmarda v čele kandidátky Lepší Nové Město (ČSSD a nezávislí) dosáhl s 38 procenty hlasů ještě výraznějšího výsledku než minule. „Posílili jsme o jeden mandát, ale beru to s pokorou. Byl bych rád, kdyby se nám znovu povedlo obnovit půdorys co nejširší koalice,“ konstatuje Michal Šmarda. Prostor v radě chce nabídnout všem stranám. Poslední čtyři roky bylo v radě i Sdružení nezávislých kandidátů pro obce, lidovci, TOP 09 a ANO. „Snažili jsme se o maximální shodu mezi všemi relevantními politickými proudy. Neberu to jen jako naše vítězství, ale jako vítězství tohoto stylu politiky. Jde o to, abychom spolupracovali, a ne aby jedna půlka města válcovala druhou,“ vysvětluje Šmarda. I když si Šmarda na sociální sítě pověsil fotku s palcátem v ruce, vládnout tvrdě a silou nehodlá. „Společnost se mění, hrubne, navrch získávají křiklouni, kteří vyhledávají konfrontaci. Jsem rád, že na Novoměstsku to neplatí,“ říká.

Kromě 10 kandidátů uskupení Lepší Nové Město uspělo také Sdružení nezávislých kandidátů pro obce místostarosty Stanislava Marka (4 mandáty), ODS (3), ANO, lidovci a TOP 09 (se Svobodnými) mají po dvou křeslech, pod čarou zůstali Piráti a KSČM+SPOZ.