Zrušíme funkci, slíbily před čtyřmi lety ANO a ODS ve Žďáře. Teď ji vrátily

Fórum chce v Jihlavě primátorku a jednoho náměstka Zástupci Fóra Jihlava, ODS, KDU-ČSL a Žijeme Jihlavou! se sešli v pondělí. Až do pondělních večerních hodin se jednalo v jihlavském sídle Pirátů v ulici Matky Boží o budoucím vedení radnice v krajském městě. Sešli se tam zástupci Fóra, ODS, lidovců. A pak také Pirátů, TOP 09 a Strany zelených, které kandidovaly jako sdružení Žijeme Jihlavou! Na programu možné budoucí koalice se víceméně shodli. Nyní se řeší personální obsazení. Fórum jako nejsilnější uskupení chce mít za primátorku Karolínu Koubovou ak ní ještě jednoho náměstka. Další strany by mohly mít po jednom náměstkovi. Zatím ale není jasné, kdo bude mít kolik křesel v celé městské radě. „Všechny návrhy teď musíme projednat ve svých stranách, jestli jsou akceptovatelné,“ uvedl zástupce ODS David Beke. Další jednání bude v pátek. Pokud žádná strana do té doby necouvne, tak možná už podepíší memorandum o spolupráci. „Řekli jsme si otevřeně, co by mohlo být na překážku. Pojmenovali jsme i bolavé věci,“ sdělil po jednání Jaromír Kalina (KDU-ČSL). To v Pelhřimově se už v pondělí večer dohodli, že město povede koalice ODS, TOP 09, lidovců a sdružení Nezávislí pro občany. Dali dohromady těsnou většinu jedenácti zastupitelů z 21. Starostou by měl být Ladislav Med z vítězné ODS. Podle něj čas ukáže, jestli těsná většina bude stačit. Ještě v pondělí se uvažovalo o tom, že koalici posílí ČSSD, která má nyní starostu Františka Kučeru. „Oni ale přestali jednat,“ uvedl Med. Kučera k tomu dodal, že Meda dopředu o postoji ČSSD informoval. „Na naší schůzi jsme se domluvili, že do té koalice nepůjdeme,“ uvedl Kučera. Koalice podle něj nabízela ČSSD podmínky, které neodpovídaly výsledku voleb.