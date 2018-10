V Třebíči se trpaslíci spojili proti obrovi, vítěz voleb jde do opozice

To jednání bylo dlouhé. Trvalo několik hodin. Ale když ho jeho účastníci ve středu večer opouštěli, mohli si říct, že mají základ koalice hotový. Třebíči bude v následujících čtyřech letech vládnout skupina hned sedmi politických subjektů.

„Teď budeme probírat programové priority. Jakmile se shodneme na základních obrysech toho, co chceme vybudovat, tak se vrátíme k personálním otázkám,“ sdělil nynější starosta Pavel Janata (KDU-ČSL).

Kromě lidovců budou v koalici ještě ANO, ČSSD, Pro Třebíč, Břehy, Třebíč můj domov a Společně pro Třebíč (ODS a Ta naše Třebíč).

Ve 27členném zastupitelstvu má toto spojení celkem 18 hlasů.

Všichni proti němu. Vítěz tento povolební scénář očekával

Mimo hru tak zcela zůstal vítěz voleb. Tím byla kandidátka s názvem Třebíč občanům!, v jejímž čele byl dlouholetý a hlasitý kritik dění na tamní radnici Jaromír Barák.

„Občas se stává, že se všichni trpaslíci spojí a udělají, co teď udělali. Ale dalo se to očekávat,“ pravil smířlivě Barák.

„Budeme nadále důslednou opozicí a budeme ukazovat na všechny nepravosti, které na radnici provádějí,“ slíbil svým voličům.

Nová třebíčská koalice se na svém jednání dokázala dohodnout na tom, že město bude mít čtyři uvolněné placené radní. Tyto posty obsadí zástupci ANO, Pro Třebíč, KDU-ČSL a ČSSD. Zbylé subjekty budou mít pouze neuvolněné radní.

Z dvoumandátových mají Břehy nejvíc. Přesto místostarosta skončí

V praxi to znamená, že se s funkcí místostarosty rozloučí Milan Zeibert z Břehů.

„Musím přiznat, že jsme si na to čtvrté uvolněné místo věřili. Z těch subjektů, které získaly dva mandáty, máme nejvyšší počet hlasů. Svůj nárok na toto místo jsme uplatnili, ale nevyšlo to. Každopádně dohodu koalice respektujeme,“ zhodnotil výsledek jednání Zeibert.

Zatím však není jasné, kdo bude starostou města. „To je ještě otevřená otázka,“ přiznal Janata.

Podle volebního výsledku je nejsilnějším subjektem v sedmičlenném společenství hnutí ANO. „Ambice na starostu samozřejmě máme, ale uvidíme, jak dopadnou ještě další jednání,“ řekl lídr ANO Miloš Hrůza.

Bez vítěze se jedná i v Jihlavě, ODS chce prověřit koalici s Fórem

Vítěz voleb může skončit v opozici také v krajské Jihlavě. Tato varianta se v posledních dnech začíná stávat čím dál reálnější. Zástupci hnutí Fórum totiž začali vyjednávat s třetí ODS o tom, že by sestavili koalici bez vítězného hnutí ANO. Do ní by pak přibrali ještě Žijeme Jihlavou! (Piráti, TOP 09, Zelení) a lidovce.

„Místní rada rozhodla, že prověříme variantu koalice bez hnutí ANO. S Fórem budeme nadále jednat, chceme si vyměnit názory na programové priority. Diskutovat o personáliích zatím nebudeme,“ popsal situaci lídr ODS Petr Laštovička s tím, že vyjednávači se sejdou dnes večer.

„Máme materiál s tématy, kterými bychom se chtěli zabývat. To teď probíráme se všemi vyjednávacími týmy. Příští týden ten materiál na základě připomínek, které posbíráme, dopracujeme. A pak bychom se sešli už v té případné čtyřkoalici a zkusili doobrousit některé hrany,“ přidala svůj postřeh lídryně Fóra Karolína Koubová.

Ve Žďáře se hraje o druhého místostarostu, Brod čeká na Tecla

Ve Žďáře nad Sázavou pokračují jednání na úrovni stávající čtyřkoalice Žďár - Živé město, ANO, KDU-ČSL a ODS. Postupně se řeší rozdělení sil v radě a personální záležitosti.

Podle informací iDNES.cz se hraje vzhledem k vyrovnanosti výsledků o další uvolněný post. Lidovce, kteří aktuálně mají místostarostu Josefa Klementa, ve volbách totiž přeskočilo ANO, které si tak může tento post nárokovat.

Současná koalice přitom před čtyřmi roky razila heslo „jeden místostarosta stačí“ a post toho druhého zrušila. Vítězné hnutí ŽŽM počítá na post starosty se svojí jedničkou Martinem Mrkosem.

V Havlíčkově Brodě zatím panuje klid. Jednat se začne nejdříve v neděli. Starosta Jan Tecl, který se svou ODS komunální volby vyhrál, se uchází i o senátorské křeslo. A tento týden si vyčlenil na kampaň před druhým kolem.

„Do sobotního odpoledne se zcela jistě nic ohledně radnice domlouvat nezačne,“ ujistil včera. „První schůzky se uskuteční buď v neděli, nebo až v pondělí. Podle toho, jakou budu mít po senátorských volbách náladu,“ dodal se smíchem.