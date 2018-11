Místostarosta dostal jako lídr mnoho hlasů, pak nečekaně ustoupil do pozadí

Místo sebe osmačtyřicetiletý Vojta nominoval do vedení města ředitele základní školy Martina Horáka ze stejného sdružení. Sám nebude pokračovat ani v radě a od minulé středy je pouze řadovým zastupitelem. Vnitřně byl podle svých slov rozhodnutý už v minulém období.

„Vyčkával jsem, jak volby dopadnou. Chtěl jsem pomoci tomu, aby dosavadní koalice pokračovala, to jsem si dal jako závazek. Volby pro nás dopadly dobře, jsem rád, že jsem přesvědčil pana Horáka, aby šla do vedení města mladá krev,“ reaguje Josef Vojta. Pokračovat v politice byl ochotný jen za určitých okolností.



V uvolněné funkci byl tento politik téměř čtrnáct let. Mluví o „únavě materiálu“. „Cítil jsem, že je potřeba nějakou změnu udělat. Padesátka na krku, do důchodu daleko,“ říká s nadsázkou Vojta.

Povolební „mlžení“ starosty bylo záměrnou taktikou

V jeho rozhodování nehrála zásadní roli ani tragická událost v rodině. Vojtův mladší bratr Radek v půlce září zahynul při autonehodě, kterou nezavinil. Právě on se letos začátkem roku stal tajemníkem městského úřadu, opozice toto propojení úřadu se samosprávou místostarostovi vyčítala.

Kdo je nový místostarosta Martin Horák Kdo sleduje fotbal v regionu, tomu je jméno Martin Horák známé. Dlouholetá opora SK Bystřice odehrála dvě sezony za divizní Žďár nad Sázavou, většinou tvořil hru v záloze nebo nastupoval v útoku. „Ještě letos na podzim jsem pomáhal bystřickému béčku, když chybí lidi,“ říká. U fotbalu zůstal, dal se na trénování. „Mám na starosti předpřípravku, kde mám dítě. Chtěl bych si na trénování i nadále udělat čas,“ doufá. Ve škole řediteloval sedm let, aprobaci má na tělesnou výchovu a zeměpis. Speciální cíl na radnici? „Pokračovat v nastolené práci. Ve městě jsou dobře nastavené trendy vidět i v rozvojových věcech,“ míní Horák.

Co bude Josef Vojta dělat po odchodu z radnice, by se chtěl rozhodnout během měsíce. „V listopadu si chci udělat volno. Chtěl bych něco stihnout doma, manželka už mi dala nějaké úkoly. Něco v merku mám, rozhoduji se. Nebudu zatím ani naznačovat,“ reagoval na přímý dotaz.

Starosta Karel Pačiska (ČSSD), který s Vojtou tvořil sehraný tandem, přiznal, že o odchodu svého kolegy věděl. Po volbách však „mlžil“ a ujišťoval, že koalice bude pokračovat beze změn. To byla povolební taktika, aby mohli na radnici v klidu připravit změnu.

Minulou středu po ustavujícím zastupitelstvu tak mohl oznámit, že do koalice vítězné ČSSD a druhého SRBR přibrala podobně jako minule do rady zástupce komunistů a nově i lidovce. I bez hlasů obou menších stran však má ČSSD a SRBR v zastupitelstvu většinu.

Nabídku stát se místostarostou dostal Horák až po volbách

Čtyřicetiletý Martin Horák, který sedm let řediteloval na jedné ze dvou bystřických základních škol, se podle svých slov na radnici zatím rozkoukává. Nabídku na post místostarosty prý dostal až těsně po volbách.

„Bylo to ve chvíli, kdy za sebe Josef Vojta začal hledat náhradu,“ říká Horák. Když vedení města čelilo ostré kritice opozice, nebylo jasné, jak volby dopadnou.

Horák zřejmě Vojtu nahradí také v některých městských firmách.

S novým mužem na radnici nemá zásadní problém ani opozice. „Bystřice potřebuje změnu, v osobě pana Horáka nějakou vidíme,“ reagoval opoziční zastupitel Vít Novotný (hnutí Otevřená radnice), který pro místostarostu hlasoval.

Stažení Josefa Vojty považuje opozice za podraz na voliče

Stažení Vojty však považuje za podraz na voliče. „Překvapilo nás to. Pan Vojta se do voleb tvářil jako lídr, měl druhý největší počet hlasů, a teď nebude ani radní. Víceméně to proběhlo bez jakéhokoliv vyjádření a komentáře. To není správné,“ dodal kriticky.

Opoziční zastupitelé Otevřené radnice i ANO v minulém období kritizovali pobírání odměn uvolněnými radními v městských společnostech, milionové ztráty Edenu a rodinné vazby na radnici. Za to teď schytali odvetu.



„Starosta nám přes jednoho radního vzkázal, že jsme s kolegou Samkem na černé listině. Podle toho jsme dopadli, nebyli jsme zvoleni do kontrolního, respektive finančního výboru. Zatímco my jsme kandidáty jiných stran do výboru podpořili, oni nás ne,“ diví se Novotný.