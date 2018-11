Ve Ždírci volby neřešili a teď zjišťují, že bez zastupitelstva to nejde

Od počátku října je jí Lucie Dvořáková. Je zaměstnankyní ministerstva vnitra zařazená na oddělení dozoru v Jihlavě. Každý týden ve čtvrtek však sedá do auta a jede do Ždírce úřadovat.

„Činnost správce obce není plnohodnotnou náhradou starosty ani zastupitelstva. Shodné je, že správce, stejně jako starosta, zastupuje obec navenek. Avšak správce má zákonem vymezené kompetence, které mají spíše přechodný a udržovací charakter,“ objasňuje roli Lucie Dvořákové mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Sama Dvořáková o své práci pro Ždírec mluvit nemůže. S omluvou odkazuje právě na tiskové oddělení ministerstva.

Připravovala senátní volby, ale řešila i jistič, kontejnery a čistírnu

Přitom toho neměla v posledním měsíci zrovna málo. Musela zajistit konání a řádný průběh obou kol senátních voleb. Ty se totiž, na rozdíl od voleb komunálních, ve Ždírci konat musely.



Také řešila výměnu jističe hlavního rozvodu elektřiny v obci, přistavení kontejnerů a zaměstnávají ji i technické záležitosti související s obsluhou čističky odpadních vod, kterou obec provozuje.

„Správce má podle zákona na starost úkoly spojené s převzetím obce, zajištění přebírání pošty, musí zajistit chod obce, aby fungoval například rozvod elektřiny, mobilní a internetové připojení, osvětlení, byla zajištěna zimní údržba,“ popisuje Krátoška.

Správkyně obce se občanům poprvé veřejně představí koncem příštího týdne. V pátek od 17 hodin se v kulturní místnosti obecního úřadu uskuteční beseda, na níž Dvořáková mimo jiné nastíní i nejbližší budoucnost obce.

Přineslo to zkušenost, lidé na to musí přijít sami, říká exstarosta

A vypadá to, že na setkání může jít s klidem. Ve Ždírci proti ní nejsou žádné výhrady. „Kdybych to nevěděla, ani na běžném chodu obce nepoznám rozdíl, že ji řídí správkyně, a ne starosta,“ říká třeba ždírecká obyvatelka Jana Jechová.

V rámci možností je s činností správkyně spokojen rovněž bývalý starosta Pavel Dobrovolný. Ne už tak ale s tím, jaké pravomoci Lucie Dvořáková má a kam až situace ve Ždírci dospěla.

Správkyně nemůže žádat o dotace, nemůže investovat. A to měla začít stavba vodovodu, která by pomohla řešit stále častější sucho. „Realizace investice se zastavila,“ podotkl Dobrovolný.

Ten chtěl ve funkci dál pokračovat. Jenže v obci se nenašli další čtyři lidé, kteří by byli ochotní zasedat v zastupitelstvu. To už bylo před časem z původních sedmi členů zmenšeno na pět, což je zákonné minimum. A když se na jaře jedna ze zastupitelek odstěhovala, přestalo být usnášeníschopné.

„Lidem aspoň taková situace přinesla zkušenost, jak je fungující zastupitelstvo potřebné, že bez něho nic nejde. Museli na to ale přijít sami,“ krčí rameny bývalý starosta. A s největší pravděpodobností i starosta budoucí.

Novou kandidátku už mají téměř sestavenou, volby budou v lednu

Nová kandidátka je podle Dobrovolného prakticky sestavena, do termínu 21. listopadu bude podána a komunální volby se ve Ždírci uskuteční v náhradním termínu stanoveném ministerstvem vnitra na 26. ledna 2019. A dokonce prý budou mít občané z čeho vybírat, nemuselo by zůstat jen u jedné kandidátky.

„Lidé si mysleli, že nic jako kandidatura není potřeba řešit, že to nějak dopadne. A ono to nedopadlo. Mnozí si to uvědomili a sami přišli s tím, že mají zájem. Ten impulz přišel z jejich strany. Já jsem nechtěl nikoho přemlouvat,“ říká Pavel Dobrovolný.

Pokud se skutečně volby uskuteční, činnost správkyně ve Ždírci skončí. Jestliže se tak nestane, bude muset pokračovat dál.

„Teoreticky by mohl správce dohlížet na obce donekonečna,“ poznamenal Krátoška.

Případně by při dlouhodobém nezájmu sestavit kandidátku mohla obec ztratit samostatnost a spadnout pod obec jinou jako její osada. Například Jilemník, který je hned sousední obcí Ždírce, už mnoho let patří pod Havlíčkův Brod.