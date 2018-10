V Jihlavě se přetahují o křesla radních, ke koaliční smlouvě je daleko

Jedním ze sporných bodů je požadavek, aby se v nové městské radě objevily pouze nové tváře. To by znamenalo, že by už ve vedení města nemohl usednout například volební lídr lidovců Jaromír Kalina, který v posledních čtyřech letech působil jako náměstek primátora.

„Budoucí paní primátorová (adeptkou je Karolína Koubová z Fóra Jihlava, pozn. red,) nás seznámila se čtyřmi podmínkami. Jedna z nich je, že v radě budou jenom nové tváře. Vy jdete do voleb, ucházíte se na kandidátce, jste zvolení a pak zjistíte, že existuje ještě jedno lustrační kritérium, které se jmenuje ‚nová tvář‘,“ podivil se Kalina. Před vstupem do politiky pracoval jako sládek pivovaru.

Hned se proti tomuto požadavku ohradil. „Říkal jsem, že naposledy mě takhle lustrovali komunisti. Přijde mi to tragikomické a maličko až nedůstojné. Ale je vždy prostor k jednání,“ nevylučuje lídr lidovců případnou domluvu.

MF DNES oslovila s otázkou, zda tento požadavek skutečně zazněl a z jakého důvodu, také lídryni Fóra Karolínu Koubovou. Ta však na dotaz neodpověděla.

Ke koaliční smlouvě je v Jihlavě stále ještě hodně daleko. Čtyři subjekty, které o vedení radnice vyjednávají, tedy Fórum Jihlava, ODS, Žijeme Jihlavou! a KDU-ČSL, se poprvé oficiálně o obsazení jednotlivých postů v městské radě začaly bavit v úterý. A narazily i v jiných bodech.

O oblast školství si řeklo Fórum i ODS

Další třecí plochou je rozdělení jednotlivých resortů. Podle informací MF DNES si například o oblast školství, kultury a tělovýchovy řeklo Fórum i ODS.

Ti první by pravděpodobně jejím vedením pověřili bývalého plavce a nynějšího trenéra dětí Libora Kuchyňu. Občanští demokraté by resort zase rádi viděli v rukou Kuchyňova někdejšího trenéra a současného šéfa plaveckého svazu Petra Ryšky.

Shodu se nepodařilo najít ani v tom, kdo bude zodpovídat například za oblast rozvoje města nebo za majetkový odbor.

„Je to ještě na dlouhé jednání. Jsme daleko od podepsání memoranda o vzájemné spolupráci, jak to navrhuje Fórum, a ještě dál od podepsání koaliční smlouvy,“ popsal současnou situaci lídr ODS Petr Laštovička. Všechny čtyři vyjednávací týmy se mají znovu sejít v pátek.

Čtyři posty pro Fórum Jihlava

Fórum je ze čtyř vyjednávajících uskupení se sedmi mandáty tím nejsilnějším. Přišlo s návrhem, že by v jedenáctičlenné radě města obsadilo čtyři místa – primátorku, jednoho náměstka a dva neuvolněné radní. Občanským demokratům pak nabídlo post náměstka a dva neuvolněné členy rady.

Lidovci a Žijeme Jihlavou! dostali shodně nabídku na jednoho náměstka a jednoho neuvolněného radního.

„Jelikož Fórum je ze všech čtyř subjektů nejsilnější a Karolína Koubová dostala vůbec nejvíc hlasů, tak by podle nás měla být primátorkou. Je pro nás určitým symbolem nového směřování Jihlavy. To je zatím jediné, co můžu potvrdit,“ pronesl člen vyjednávacího týmu Fóra Libor Kuchyňa.

Situaci zpovzdálí sleduje hnutí ANO. To komunální volby v Jihlavě vyhrálo a s deseti křesly je nejsilnější silou v nově zvoleném zastupitelstvu. Prozatím ale zůstalo při koaličních jednáních mimo hru.

Fórum a Žijeme Jihlavou! jasně deklarovaly, že je pro ně prioritou koalice bez ANO. Občanští demokraté a lidovci zase nechtěli vést několik oficiálních jednání naráz.

Krach jednání pod taktovkou Fóra Jihlava by však ANO vrátil do hry. Mohlo by složit koalici s ODS, KDU-ČSL a ČSSD. „Neoficiální jednání ve formátu jeden na jednoho probíhají velice intenzivně a napříč politickým spektrem. A nejsme to pouze my, kdo ta jednání začal,“ řekl lídr ANO Radek Popelka.