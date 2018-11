Základna v Náměšti má staronového velitele se zkušeností v Afghánistánu

Poprvé Svoboda náměšťské základně velel z pověření v letech 2014 až 2016, kdy ho nahradil Petr Čepelka. Ten byl nyní po dvou a půl letech odvelen na ministerstvo obrany.

V armádě slouží Miroslav Svoboda už třicet pět let. Mimo jiné má za sebou i dvě mise v Afghánistánu. Tu poslední v roce 2016.



„Funkci velitele základny přebírám dočasně. Bude to krátkodobé velení - předpokládám na jeden rok, než bude vybrán nový velitel. Ale i toto období považuji za důležité. Zároveň to bude důstojné završení mé pětatřicetileté vojenské kariéry,“ netají se záměrem ukončit profesní dráhu u armády.

Čeho chcete za rok v pozici velitele základny dosáhnout?

Ambicí je udržet a předat takřka dokonalou základnu svému nástupci. Na 22. základně nejsem žádným nováčkem. Sloužil jsem zde postupně od roku 1994 a jsem ve funkci zástupce velitele sedm let. Na všech projektech se podílím, mám velice dobrý přehled o tom, kam základna směřuje. Pouze se z muže v pozadí teď dostávám do pozice muže v popředí.

Co je vaším nejdůležitějším úkolem pro příští měsíce?

Je to personální stabilizace v rámci základny. Nejenom velitel se posouvá výš. Armáda je poměrně široký organismus a spousta lidí teď odcházela i z rozhodujících pozic.

Dá se hovořit o personální krizi?

To vůbec ne. V tuto chvíli jsou to odchody, které přináší běžný život. Personálně jsme naplněni na poměrně vysoké procento.

Co tedy základnu v nejbližší době čeká?

Ambicí je dokončit projekty, které máme rozpracované, a zahájit nové. Je to například plánovaná výstavba multiskladu a haly pro opravy. Plánované jsou také velké investice do infrastruktury. A pak je to záležitost pořízení nových víceúčelových vrtulníků, na které se všichni těšíme. S tím souvisí i to, že se základna bude muset připravit na změny ve výcviku.

Cvičení Dark Blade Uskuteční se příští rok v květnu v Náměšti nad Oslavou a zaměří se na taktický výcvik posádek vrtulníků.

Předběžně svou účast potvrdily Německo, Slovinsko, Belgie, Maďarsko a Itálie.

Hlavním operačním prostorem cvičení bude náměšťské letiště.

Počítá se ale i s využitím dalších prostor, jako jsou letiště Prostějov, Pardubice a Bechyně nebo vojenské újezdy Libavá, Boletice a Dědice.

Vy jste dvakrát působil na misi v Afghánistánu. Co vám tato zkušenost dala?

Poprvé jsem tam byl v roce 2009 a naposled před dvěma lety. Působil jsem tam jako velitel 13. úkolového uskupení v misi Resolute Support Mission. Obě mise mi daly spoustu zkušeností a zážitků, se kterými se v mírovém prostředí nesetkáte. Jsou to věci naprosto běžné, které tady přehlížíme nebo nevnímáme. Jsou to i zkušenosti, které se promítají do osobního i kariérního života, do přístupu k lidem, do způsobu rozhodování. Ne všechna rozhodnutí musí být bezpodmínečně správná, ale důležité je uvědomit si, jak ta rozhodnutí působí, kde člověk má limity, kde může či nemůže ovlivnit výcvik příslušníků, kteří do misí přicházejí.

V Afghánistánu v krátké době zemřelo několik českých vojáků. Jak to dolehlo na personál náměšťské základny?

Jsou to kolegové. Je jedno, ze kterého útvaru jsou. Samozřejmě každý voják vnímá smrt svého kolegy velice citlivě. Ale víme, že to k té práci prostě patří a riziko tam je. Naším úkolem jako velitelů je vytvořit takové podmínky, abychom je připravili na možné hrozby. A poskytli jim takový výcvik, abychom si sami zodpovědně mohli říct, že dostali to nejlepší, co mohli, aby dokázali z krizových situací vyjít živí. Některé okolnosti nelze předvídat, ale to už je záležitost osudu a náhod.

V příštím roce se v Náměšti chystá velké mezinárodní vrtulníkové cvičení Dark Blade. O co půjde?

Bude to první cvičení vrtulníkových jednotek pod záštitou Evropské obranné agentury. Shodou okolností jsem ředitelem tohoto cvičení. Věřím, že to bude cvičení důstojné této základny, schopností těchto lidí a i mým důstojným rozloučením s vojenskou kariérou.

Kolik států by se ho mělo účastnit?

Jedná se o státy, které jsou členskými státy NATO, ale i státy mimo alianci. Je to v plenkách, jsme po přípravné konferenci a čekají nás hlavní plánovací konference. Situace se mění každou minutu, ale momentálně jsme na čísle deset.

Na který termín je cvičení naplánováno?

Mělo by se uskutečnit v květnu příštího roku.