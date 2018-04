Tankovou střelnici se prodat nedaří a cena klesá. Mohli by tu běhat koně

Je to velmi pěkné místo uprostřed jarní přírody. Hyzdí ho jen ruiny někdejších armádních budov, kam navíc někdo navezl pytle s odpadem.



Tanková střelnice v těch končinách fungovala od roku 1956. Dnes tudy vede cyklostezka z Vílance do Popic. Ministerstvo obrany postupně snižuje prodejní cenu areálu. A nedávno se objevil jeden zájemce.

„Chtěl by tam udělat lanové centrum pro děti, mluvil i o koních. To by se mi docela líbilo, zájem má o to velký,“ popsala Lenka Pernová, starostka Vílance. A tak mu dala kontakt na vlastníka.

Kvůli tankové střelnici se jí v minulosti občas někdo ozval. Třeba s plánem, že tam udělá běžnou střelnici. Pak ale ztratil zájem.

V místě totiž není jednoduchá pozemková situace. „Je to tam nedořešené,“ poznamenala starostka. Armádní majetek se totiž na střelnici potkává s pozemky jednoho místního vlastníka. Některé budovy tam stojí na parcelách, které státu nepatří.

Součástí neoploceného areálu je řídicí věž, dráhy pro bojovou techniku s ochrannými valy či nefunkční stožárová trafostanice. Také sklady a příjezdová silnice.

Budovy jsou ve velmi špatném stavu, inženýrské sítě nefunkční

„Předmětem koupě jsou pozemky o výměře 36,4 hektaru. Stavební objekty jsou ve velmi špatném stavu, inženýrské sítě převážně nefunkční. Areál je zásobován vodou z vlastních studní,“ uvedl mluvčí ministerstva obrany Jakub Fajnor.



Holé zdi budov teď připomínají tréninkovou základnu sprejerů. Občas si tam jde někdo zahrát paintball, pořádají se různé večírky.

Zatím poslední kolo výběrového řízení bylo v březnu, tehdy se ještě nikdo nepřihlásil. Cena byla v té době přes čtyři miliony. Není proto vyloučené, že ministerstvo požadovanou sumu ještě sníží.

V minulosti se o střelnici zajímala firma, která tam chtěla vybudovat fotovoltaickou elektrárnu. Tento plán se neuskutečnil.

Když střelnice po roce 1989 ještě fungovala, měli tam vojáci konflikty se zemědělci. Třeba na jaře roku 1998 přerušili jejich výcvik traktoristé, kteří začali sít. Armáda proto zrušila střelby a vojáci odjeli do kasáren.

O sedm let později se tam kradlo ve velkém. Během čtrnácti dnů někdo odvezl 214 tun kamenných kostek. Tato dlažba předtím pokrývala část areálu. Bylo to krátce poté, co odtud v roce 2004 odešli poslední vojáci.

Ministerstvo nabízí i radiotechnickou hlásku nebo část lesa

Střelnice není jediný armádní majetek, který stát na Vysočině nabízí. Zájemci si můžou koupit za půl milionu i bývalou radiotechnickou hlásku, která stojí na ostrůvku mezi poli. A to dva kilometry od Čížova na Jihlavsku. K hlásce by kupec získal i čerpací stanici a studnu. V posledním kole výběrového řízení hlásku nikdo nechtěl a je možné, že cena spadne ještě níže.



A to není všechno. „V průběhu letošního roku plánuje resort obrany v Kraji Vysočina nabídnout k prodeji nemovitosti, u kterých budou nejprve zpracovány znalecké posudky. Na jejich základě pak bude určena minimální kupní cena pro první kolo výběrového řízení,“ upozornil Fajnor.

Půjde mimo jiné o pozemky u Jihlavy-Pístova. Ministerstvo též nabízí lesní parcely u Havlíčkova Brodu. Nachází se v prudkém svahu a tvoří obdélníkový tvar v lokalitě zvané U Vítků. Řádově jde o stovky metrů čtverečních.