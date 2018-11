VIDEO: Pořádná zima a sníh, to je pro otužilce pravý čas vyrazit k vodě

„Každý otužilec se těší, až teplota vody klesne pod osm stupňů, protože pak už začne na těle pociťovat, že s ním chladná voda něco dělá. To je ta pravá otužilecká sezona,“ vysvětluje zakladatel třebíčského klubu otužilců Zdeněk Mikoláš.

„Nejenže vám po krátkém plavání v takto studené vodě zčervená kůže, ale má to i pozitivní vliv na srdeční činnost, na prokrvení tkání. A k tomu se druží příjemné pocity, které se dají těžko popsat, ale dají se prožít,“ dodává Mikoláš.

Pod nábřežní zídkou na zasněžených schůdcích k vodě měli otužilci postavené i velké hodiny. Nebyly tam jenom na okrasu.

„Mezní doba pobytu v chladné vodě pro začátečníky je tři minuty, ale samozřejmě kdo má více zkušeností, může ve vodě být pět i deset minut,“ popsal Mikoláš.

Třebíčští otužilci trénují za každého počasí. Nevadí jim sníh ani déšť. „Nepříjemný je pro nás pouze vítr,“ řekl Mikoláš.

Plavání v ledové vodě nedoporučuje častěji než dvakrát týdně - přestože je zdraví prospěšné, samo o sobě představuje pro organismus zátěž, která by neměla být nadmíru častá.

Ledních medvědů je už přes 30, exhibice sledují stovky lidí

Lední medvědi začínali s otužováním před lety ve skupince tří až pěti lidí. Dnes je jich už dvaatřicet.

„Každý rok získáme dva tři nové členy. Přispívají k tomu ukázky otužování, které pravidelně děláme devět let. Přiznávám, že vítáme, když je na ty ukázky co nejtypičtější zimní počasí - sníh, led - protože to vždy přiláká mnohem více lidí, než když je slunečno jak v červnu,“ směje se Mikoláš.

Za řádného „zimního“ počasí se otužileckých exhibicí v Třebíči účastní i 500 diváků.

„Teplota vody je přitom v zimě víceméně stejná, ať už je, nebo není sníh. Rádi mezi sebou uvítáme další nové zájemce. Tréninky na Polance máme pravidelně každý týden v úterý a v sobotu,“ řekl Mikoláš.

„Škoda, že tady není vhodné místo pro otužování i pro neplavce, kteří se jinak samozřejmě mohou otužovat taky. V místě našich tréninků u koupaliště Polanka má ale řeka už kousek od břehu hloubku přes dva metry,“ upozornil zakladatel otužileckého klubu.

Do předloňska se otužilci scházeli na nádrži Markovka nedaleko Třebíče. Ta je však nyní kvůli opravě hráze vypuštěná.

„Dvakrát jsem měli trénink i v Mikulovicích, byli jsme taky v Chlístově či v lomu v Horní Cerekvi, ale nejčastěji jsme tady na Polance,“ popsal Mikoláš.



Otužilci se chystají už i na svou předvánoční exhibici v řece v Podklášteří poblíž finančního úřadu. Letos se zde ukázky otužileckého plavání uskuteční 22. prosince od 13.30 hodin.