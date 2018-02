Vlčice, která utekla z jihlavské zoo, je zase pryč. Kvůli úpravě výběhu

Zoologové v sobotu tento pár vlků převezli do brněnské zoologické zahrady, kde je v dočasném azylu. Budou tam do té doby, než se v Jihlavě podaří výběh zajistit a technicky upravit tak, aby se útěk nemohl opakovat.

„Když se jí to jednou podařilo a ví kudy a jak ven, je možné, že by to mohla zkusit znovu,“ říká zoolog Jan Vašák.



Mladá samice, kterou chovatelé do Jihlavy dovezli teprve loni v listopadu z Barcelony, totiž v pátek po 14. hodině s rozběhem přeskočila tři metry vysoký plot svého výběhu, překonala zpětné zábrany na vrchu pletiva i funkční elektrický ohradník. Následně přeskočila i další více než dvoumetrový plot, kterým je zoo obehnaná, a vydala se severovýchodním směrem podél toku řeky Jihlávky.

Lidi, které na svém útěku městem potkala, minula údajně bez povšimnutí. „Jsou vlci hraboši a vlci skokani. Tahle je evidentně skokan. Překonala zabezpečení, která jsou koncipovaná i na mnohem větší poddruh vlka. Do této doby jsme s ní neměli problém,“ připomíná Vašák.



Za neobvyklou reakci šelmy zřejmě může dozvuk narkózy

Vedení zoologické zahrady nyní přemýšlí, jak výběh co nejlépe zajistit. Zasíťování celé venkovní expozice podle zoologa Jana Vašáka nebude reálné. Jako nejpravděpodobnější řešení se nabízí navýšení plotu.

„Teprve se na konkrétních postupech budeme domlouvat, ale chceme to udělat co nejrychleji, aby se k nám vlci co nejdříve mohli vrátit,“ dodal zoolog.

Za neobvyklou reakcí mladé šelmy, která dosud žila v zoo se svým vlčím partnerem v naprosté harmonii a bez problémů, může pravděpodobně dozvuk narkózy kvůli nezbytnému veterinárnímu ošetření a stres, který s tím souvisel.

Mladá šelma totiž ve středu podstoupila krátkodobou narkózu a veterinární zákrok kvůli hluboko zalomenému drápu v tlapě. Poté ji chovatelé vrátili zpět do výběhu a izolovali od samce, aby byla v klidu a rána se jí lépe hojila.

„Ve čtvrtek reagovala naprosto bez problémů, v pátek dopoledne také, ale odpoledne, když jí chovatel donesl žrádlo, začala neuvěřitelně jančit,“ popsal mluvčí zoo Martin Maláč.

„V minulosti neměla snahu utíkat. Nicméně fouknutí injekce na uspání není pro zvíře nic příjemného. Když pak uviděla chovatele, dostala náhlý impulz a zřejmě si pomyslela: ‚Pozor, jdou na mě zase, musím pryč‘,“ zdůvodňuje si zoolog reakci mladé šelmy.

Jedna uspávací rána z foukačky byla na vlčici málo

I když se okamžitě rozjela velká pátrací akce a v terénu byli snad všichni pracovníci zoo, ale také strážníci a média zveřejnila výzvu veřejnosti, moc šancí odchytit vlčici živou a zdravou si chovatelé nedávali. Ve volné přírodě by navíc sama moc dlouho nepřežila.

„Sám jsem nevěřil, že se nám ji podaří chytit. To zvíře má velký migrační potenciál. Za noc dokáže uběhnout padesát až šedesát kilometrů. Druhý den mohla být klidně už v Rakousku. Také se umí výborně maskovat,“ vysvětluje zoolog Vašák.

Fakt, že se vlčí fenu podařilo odchytit, se rovná téměř zázraku. Velký podíl na jejím odchytu mají nejenom strážníci a pracovníci zoo, ale také muž, který Beret objevil u Polenské ulice v Jihlavě a zalarmoval policii.

Vlčice se vydala podél železniční trati ve směru na Hruškové Dvory. Tam dostala první uspávací ránu, načež se otočila a po kolejích běžela zpět k Jánskému kostelíku a pod železniční viadukt.

„Prosvěcovali jsme křoví, prolézali roští, jestli se tam neskrývá, ale marně. Pak volali strážníci, že ji objevili u cyklostezky za Kauflandem. Tam dostala foukačkou druhou uspávací ránu, nicméně prchala dál směrem na Královský vršek. Nakonec pod vlivem narkotizační dávky usnula v jedné z uliček mezi rodinnými domy na Královském vršku. Odtud jsme ji převezli živou a zdravou zpět do zoo,“ popsal Vašák.