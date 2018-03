Věžnice si název nezmění, tak se její úřady stěhují z Jihlavy do Brodu

Obec Věžnice to kvůli své geografické poloze v minulosti neměla jednoduché nikdy. Vesnice s více než čtyřmi sty obyvateli leží v údolí říčky Šlapanky na samém konci havlíčkobrodského okresu. Přitom je jen přes kopec od města Polná, které bývalo důležitým sídlem na severu Jihlavska.



Protože to je opravdu jen kousíček a existují zde silné historické vazby, lidé z Věžnice do Polné vždy dojížděli na úřady a vyřizovali potřebnou administrativu.

Jenže pak se v rámci úspor a zefektivňování práce státní správy velká část agendy přesunula z Polné na magistrát do Jihlavy. A s ní i veškeré záležitosti týkající se Věžnice. Vznikla tak neobvyklá situace, kdy Věžnice sice leží v havlíčkobrodském okrese, téměř všechny úřady však má v Jihlavě.

„Chceme stav sjednotit tak, aby obec měla příslušné úřady v tom okrese, v němž také leží,“ vysvětluje ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy ministerstva vnitra David Sláma.

Dvě obce stejného jména v jednom okrese by byly matoucí

Původním záměrem ministerstva bylo, ponechat Věžnici úřady tam, kam jsou lidé zvyklí dojíždět, a zahýbat s hranicí havlíčkobrodského a jihlavského okresu. Věžnice by se tak stěhovala na Jihlavsko.

Jenže nakonec vyhrála zcela opačná varianta. Věžnice zůstane na Havlíčkobrodsku a agenda se přesune do Brodu.

Ve Věžnici je i jeden z nejstarších mostů v Česku. Říká se mu U Lutriána.

„Na Jihlavsku totiž už jedny Věžnice jsou. Pokud by v jednom okrese byly dvě obce stejného jména, bylo by to matoucí pro poštu i třeba pro záchranný systém,“ vysvětluje Sláma.

Ministerstvo nejprve navrhovalo, aby se jedna z Věžnic přejmenovala, případně si k oficiálnímu názvu přidala římskou číslici. To ale ani v jedné obci neprošlo.

Při přemýšlení, jak z neobvyklé situace ven, pomohly statistiky. Ministerstvo v konečném návrhu zohlednilo zejména dojezdové vztahy.

„Z obce Věžnice jezdí do Havlíčkova Brodu denně 7 přímých autobusových spojů, ale do Jihlavy žádný. Vzdálenost do Jihlavy je 23 kilometrů, do Havlíčkova Brodu 22. Podle údajů z roku 2011 do Havlíčkova Brodu denně jezdilo 21 osob a do Jihlavy 16,“ vyjmenovala mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová.

Zastupitelstvo si už odhlasovalo přechod k Jihlavě. Zbytečně

Že by úředně měla Věžnice spadat pod Havlíčkův Brod, je však pro starostu Josefa Málka překvapením.

„Ministerstvo nám to původně vysvětlovalo jinak. Proto jsme si už v zastupitelstvu poměrem hlasů pět ku čtyřem odhlasovali přechod do jihlavského okresu,“ kroutil nad konečným verdiktem hlavou.

„Lidé na tom budou biti. Podle tohoto rozdělení by se nám měl stavební úřad, který nemusí být v obci s rozšířenou působností, přestěhovat do Přibyslavi. Tam od nás ale nejede vůbec nic,“ podotýká starosta Málek.

Změna se dotkne také například těch, kdo budou žádat o povolení studen, rybářský lístek či vyřízení agendy na úseku životního prostředí nebo územního plánování. Věžničtí počítají i s tím, že se z Jihlavy do Brodu přesune také „jejich“ katastrální úřad.

Lidé změnu nepocítí, tvrdí tajemník havlíčkobrodského úřadu

Podle tajemníka havlíčkobrodského městského úřadu Václava Stejskala však tyto změny běžný člověk příliš nepocítí. „Kolikrát za život člověk potřebuje vyřídit povolení studny,“ pokládá řečnickou otázku.

Krok ministerstva vnitra osobně považuje za poměrně zbytečný. „Už teď je řada agend, u kterých není nutná místní příslušnost - například řidičské průkazy či evidence vozidel. V budoucnu by jich mělo přibýt. Lidé změnu ani nepocítí,“ tvrdí Stejskal.

Že by jeho podřízeným na brodském úřadě přibyla s novými klienty práce, si nemyslí. „Těch případů nebude ani jedno procento současného objemu, to je naprosto zanedbatelné minimum,“ dodal.

S přesunem si hlavu nelámou ani někteří z věžnických obyvatel. „Je úplně jedno, kam spadáme. Na úřady zas tak často člověk nepotřebuje,“ mávl nad změnou rukou starší muž nedaleko obchodu v horní části Věžnice.

„Když už tam člověk musí, je jedno, jestli stráví půlden v Brodě, nebo v Jihlavě. Ale k Brodu jsme vždy patřili, tak je i logické, abychom tam měli úřady,“ dodal.

Občanské průkazy si obyvatelé Věžnice měnit nemusí

Přechod úřední agendy oproti změně hranic okresů však bude mít pro obyvatele Věžnice jedno podstatné plus.

„Nebude nutná výměna občanských průkazů,“ vyzdvihla Pěknicová. Na nich se okres stále uvádí, a pokud by Věžnice přešla na Jihlavsko, potřebovali by lidé doklady nové.

„Aspoň že tak. V tom případě vybrali tu lepší možnost,“ pousmál se obyvatel Věžnice.

Návrh ministerstva vnitra na změnu správní působnosti či okresu se na Vysočině týká pouze Věžnice. Po celé republice jsou však podobných případů desítky, nejvíc na Semilsku.

Podle ministerstva by změny měly platit od 1. ledna 2021, tedy za necelé tři roky. „Po schválení vládou bude následovat zpracování paragrafového znění zákona a celý legislativní proces,“ poznamenala Klára Pěknicová.