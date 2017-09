Velké Meziříčí přišlo o starostu. Necid rezignoval po ročních sporech

„Jsem z toho ještě teď překvapený, něco takového jsem nečekal. Velmi mě to mrzí, že pan Necid odchází. Byl to jeden z nejlepších starostů, jaké jsem poznal,“ řekl Komínek.

Koalice na radnici měla po volbách před třemi lety 15 zastupitelů z třiadvaceti. Jenže pět koaličních členů přešlo postupem času k opozici. Jedním z důvodů byly hádky kolem přípravy rekonstrukce náměstí.

Opozice tak získala většinovou sílu třinácti hlasů a stala se neoficiální „koalicí“. Před středečním zasedáním se početnější skupina v tichosti dohodla, že odvolá pět radních ze sedmi. A to se jí povedlo. Ve funkcích chtěli nechat jen Komínka a Necida. Skončili radní Jiří Michlíček, Michaela Salašová a Libor Beneš (To pravé Meziříčí), Miroslav Jágrik (ČSSD) a Vincenc Záviška (Volba pro město). Nahradili je Jiří Kaše, Pavel Blažek (ČSSD), Marie Ripperová (KDU-ČSL), Svatopluk Pokorný (KSČM) a Jiřina Jurdová (To pravé Meziříčí).

„Já nemůžu sedět v jedné radě s komunisty. To nejde,“ vysvětlil svou rezignaci Necid. Řadovým zastupitelem zůstává. Za rok chce znovu jít do voleb a pak se vrátit na místo starosty. A nevylučuje, že opět bude jako funkcionář ODS kandidovat s uskupením To pravé Meziříčí. Za současnou krizi může podle něj většina třinácti zastupitelů, kteří ve středu vyměnili složení „vlády“ města. „Vytvořili atmosféru politikaření,“ dodal Necid.

Nového starostu budou v Meziříčí volit na konci října. Komínek si ještě rozmyslí, jestli se bude o post v čele města ucházet. „Nechci teď dělat unáhlené kroky,“ řekl.

Mezi těmi, kteří nebyli spokojeni s dosavadním vedením města, je lékař a zastupitel Jiří Kaše. Ten byl jako nestraník zvolen na kandidátce ČSSD. Zpočátku tedy patřil ke koalici. „Moje názory na vedení města byly rozdílné, už jsem koalici dále nemohl podporovat. Měli jsme autoritářské vedení a já jsem spíše pro demokratické rozhodování,“ uvedl Kaše, který je nově zvoleným radním.

Vážné problémy města řešila podle něj jen úzká skupina radních, přestože by je měli důkladně probírat všichni zvolení zastupitelé. Proto podle něj vznikla nová neoficiální koalice, která ve středu ukázala svou sílu odvoláním radních. Kaše zatím neví, kdo bude novým starostou. On sám jím být nechce, protože je pracovně plně vytížen ve zdravotnictví.

Vypsání referenda neprošlo

Spor o příští podobu náměstí, který byl jednou z příčin krize na radnici, postupně gradoval. Výsledky architektonické soutěže byly oznámeny loni v létě. Letos v červnu ale zastupitelé těsnou většinou hlasů rozhodli o ukončení spolupráce s autorem nejlépe hodnoceného návrhu Davidem Mikuláškem a uložili vedení radnice jednat s druhým architektem v pořadí, jímž je Miroslav Cikán. Starosta Necid zastupitelům neúspěšně navrhoval řešení sporu místním referendem. Pro referendum nakonec v létě sesbírala potřebné podpisy občanská iniciativa, ani pak ale zastupitelé o jeho vyhlášení nerozhodli. Minulý týden o konání referenda spolu s říjnovými sněmovními volbami rozhodl Krajský soud v Brně.

Lékař Kaše ale míní, že za současnou situaci nemůžou jen spory okolo náměstí. „To náměstí bylo až poslední v řadě, předtím toho bylo víc,“ řekl.

Necid odmítá, že by měl ve městě autoritářské sklony. „Takhle otevřený úřad jako za nás nikdy předtím nebyl. Nebývalo tady tolik seminářů se zastupiteli. Náměstí bylo jen záminkou, aby potrápili naši bývalou koalici,“ dodal Necid.

Podle něj všechno začalo tím, že zastupitelstvo před rokem opustil exstarosta František Bradáč (KDU-ČSL), který je nyní senátorem. Jeho nástupcem se stal Stanislav Rosa, který býval dvacet let tajemníkem na radnici. S Necidem však společně nedokázali spolupracovat. Lidovci následně zvolili jiný styl městské politiky a nyní se z opozice dostali spolu s komunisty do městské rady.

V posledních volbách zvítězilo ve Velkém Meziříčí sdružení To pravé Meziříčí, které v zastupitelstvu získalo devět míst ze 23. Lidovci mají pět pozic, stejně jako ČSSD. Dva mandáty získala KSČM a po jednom hnutí ANO a Volba pro město.