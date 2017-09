Zkrachovalý vědecký park v Jihlavě má naději, koupil ho nový majitel

Po krachu původní myšlenky a sporům jdoucím na konto předcházejících majitelů zel areál prázdnotou (více čtěte zde).

Firma Inserire podnikající v oblasti správy a údržby nemovitostí, ve stavebnictví i realitách do něj investuje přibližně 200 milionů korun.

„V této částce jsou zahrnuté přímé náklady na koupi areálu v Jihlavě a přidružené bioplynové stanice ve Velkém Meziříčí i to, co zde ještě budeme muset vynaložit. Půjde o nemalé investice,“ říká za Inserire jednatel Marcel Tůma.

S právníky analyzovali, zda vůbec do tohoto projektu jít. Věděli, že se Energoklastr CTT Vysočina, původní iniciátor projektu za více než 400 milionů korun, dostal do insolvence a věda v Hruškových Dvorech zkrachovala.

„Potenciálních problémů a neznámých v rámci převodu vlastnictví bylo obrovské množství,“ připouští Tůma. Bylo mu však líto, že takový areál nežije. „Jsem duší stavař a nerad vidím, kdyby měl zub času zlikvidovat něco, co je dobře postavené,“ vysvětluje.

Některé technologie jsou poškozené, přístroje někdo rozprodal

Na restart vědeckého parku je podle Tůmy za pět minut dvanáct. „V některých případech i pět minut po dvanácté,“ poukazuje na fakt, že některé technologie jsou vážně poškozené. To se týká především bioplynové stanice ve Velkém Meziříčí, kde budou investice do obnovení provozu obrovské - řádově kolem 35 milionů korun.

„Přitom se dalo ztrátám předejít, kdyby se už na počátku problémů investovalo půl milionu korun. Tak by ta bioplynka byla funkční a teď se jen mohlo zmáčknout tlačítko a jela by,“ řekl Tůma.

Předchozím vlastníkům či správcům vyčítá, že nebyli schopní udělat takovou investici.

Některé přístroje z laboratoří věděckého parku byly rozprodané, některým skončila záruka, a tak bude současná oprava stát dost peněz.

„Ale je tu obrovská naděje, že areál bude plnit původní účel, že bude zaměstnávat místní lidi - ať už ve výzkumu, či v rámci provozu,“ zůstává optimisticky naladěný Tůma.

Tvrzení, že šlo od počátku o tunel, nový majitel odmítá

Řešit musí třeba i to, že některý majetek v jihlavském vědeckém parku je soukromý. Přitom nájemní smlouvy na to nejsou k dispozici.

„A tak s majitelem jednáme, zda dojde na odprodej toho majetku, nebo si ho bude odvážet,“ vysvětlil jednatel firmy Inserire. Týká se to třeba vybavení kantýny nebo části fotovoltaické elektrárny na střeše budovy.

Marcel Tůma si nechává také analyzovat veškeré podklady týkající se vzniku projektu, výstavby i investic. Tvrzení, že za předchozích vlastníků z Energoklastru CTT Vysočina šlo celkově o dotační tunel, odmítá.

„Peníze sem skutečně nainvestované byly. Prostory jsou z technického hlediska postaveny velmi dobře. A hlavně si myslím, že jsou na správném místě - dálnice i letiště je za humny,“ reaguje Tůma. Komunikuje s experty ze sféry vysokého školství i investory.

Budoucnost? Očkovací vakcíny i nové trendy u potravin

Je několik směrů, kterými by se mohl jihlavský vědecký park vydat. Jedním z nich je výzkum, vývoj a testování v oblasti alternativních potravin. Potenciál může být taktéž ve vývoji a produkci očkovacích vakcín s pomocí nanotechnologií či v laboratorní medicíně.

„Chceme také třeba nabízet pronájem konferenčního sálu pro školení,“ doplňuje.

Složitější to má Marcel Tůma při jednáních i z jednoho prozaického důvodu.

„Zejména dodavatelé tehdejších prací nemají na jihlavský VTP park dobré vzpomínky, protože původní vlastníci jim zůstali dlužni. A já mám úžasný problém, protože se jmenuji Tůma a původní ředitel se jmenoval taky Tůma (Václav - pozn. redakce). Tak jim říkám, že je to shoda jmen,“ vysvětluje jednatel pražské firmy Inserire.

Spory předchozích majitelů zatěžují také tuzemské soudy. Ty se již musely zabývat stovkami „věcí“, nejen obchodněprávními spory, ale třeba i žalobami o určení pořadí pohledávky. Práci ve vědeckotechnickém parku mělo podle původního projektu mít okolo 250 specialistů.

Dojde někdy k naplnění tohoto stavu?

„Pokud by to fungovalo, brali bychom VTP park jako velký přínos pro město. Natáhl by vzdělané lidi do Jihlavy. Kvalitní možnost zaměstnání by mohli mít absolventi polytechniky i jiných vysokých škol. Zatím je ale těžké projekt nového majitele hodnotit,“ řekl na dotaz MF DNES jihlavský primátor Rudolf Chloupek.

„Vítám, že areál má konečně majitele. Chce pokračovat ve výzkumných a vývojových záměrech, jak byly plánovány. Takže doufám, že vědeckotechnický park přestane být areálem duchů a znovu se v něm obnoví život,“ vyjádřil se Jan Rakušan, jeden z iniciátorů původního záměru vědeckého parku v Jihlavě.