Váhy odhalily stovky přestupků, rekordní kamion byl těžší o jedenáct tun

Skoro tomu na radnici ve Velkém Meziříčí nemohli uvěřit. Vysokorychlostní váhy u jejich města loni zaznamenaly rekordmana, jehož náklad na autě byl o jedenáct tun těžší, než je dovoleno. Od prosince roku 2015, kdy se na této silnici začalo vážit, tudy těžší kamion nejel.



„Vezl dřevo. Nechápali jsme, jak to dokázal naložit,“ popsal Jiří Pospíchal, šéf odboru dopravy na velkomeziříčské radnici.

A protože je za každou tunu nad limit pokuta devět tisíc korun, znamená to ve zmíněném případě celkem 99 tisíc. Platit by měla firma, v jejíchž službách se řidič na cestu vydal. Její zástupci si vzali právníka a chtějí vše řešit prostřednictvím soudu.

Jde ale o výjimečný případ. Drtivá většina jich u soudu nekončí a šéfové firem raději zaplatí. Váhy jsou totiž přesné, důkazy dodávají přesvědčivé. Co je naměřené, většinou ve finále sedí s dodacími listy.

Řidiči o váhách vědí. Kdo si není nákladem jistý, jede jinudy

Během více než dvou let vážení zjistili u Meziříčí celkem 281 přetížených kamionů. Váhy koupilo za čtyři miliony hejtmanství a dostává 85 procent ze sankcí, město má zbytek. Do pokladny v Meziříčí tak zatím dostali necelý milion. Kraj už počítá příjmy v jednotkách milionů.

Nejvíce přetížených kamionů projelo po cestě spojující Jihlavu s Meziříčím v roce 2016. Tehdy tam zjistili na silnici vedoucí blízko dálnice 169 přestupků. Loni jich ubylo, na radnici jich sečetli bez tří rovnou stovku.

„Výrazně se to snížilo. Řidiči dobře vědí, že tady riskují zvážení. Je to velká motivace, aby tudy nejezdili,“ popsal vedoucí odboru dopravy Pospíchal. Po instalaci vah se podle něj snížil počet kamionů ve městě, částečně se zklidnil provoz.

Zprovoznění vah na silnici u Velkého Meziříčí:

VIDEO: Zprovoznění dynamických vah ve vozovce ve Velkém Meziříčí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

O rozmístění vah na Vysočině se začalo jednat už v roce 2009. Tedy v době, kdy byl náměstkem hejtmana pro dopravu Libor Joukl (ČSSD). Ten plánoval, že podobných vah se nakoupí až padesát. Dodnes si myslí, že by podobných míst jako u Meziříčí mělo přibývat. „Ten projekt je životaschopný,“ míní Joukl, který v současnosti pracuje na krajské správě a údržbě silnic.

Jeho nástupce ve funkci Jan Hyliš (ČSSD), který je nyní dlouhodobě nemocen, už se vyjadřoval o rozšíření vah zdrženlivěji. „Další místa na instalaci vah připravujeme ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic, termín není v tuto chvíli znám,“ uvedla Jitka Svatošová, mluvčí hejtmanství.

Co když váhy jeden přetížený kamion „chytí“ na více místech?

Joukl se o váhy stále zajímá. Když před lety na kraji jejich rozmístění pod jeho vedením připravovali, chtěli dát 50 vah na dvanáct až patnáct různých míst v kraji. Ve složitějších dopravních uzlech by jich mohlo být až šest najednou, jinde by podle Joukla stačily dvě.



Vše se před časem projednávalo i na úrovni Asociace krajů a hejtmani se dohodli, že by se váhy mohly instalovat plošně po celé republice. „Teď se projednává, jestli by to nemohlo být spolufinancované ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ doplnil Joukl.

Pokud by ale vzniklo více vážících míst na jedné cestě, přineslo by to i komplikace. Třeba kdyby jel přetížený kamion od Pelhřimova až k Velké Bíteši po silnici číslo 602 a zvážili by ho nejen u Meziříčí, ale i jinde. Řidič by tím pádem nasbíral při jedné jízdě několik přestupků.

Úřady by se spolu musely následně domlouvat, jak vše vyřeší. „To by bylo těžší na koordinaci, kdyby ho chytili kromě nás i v Jihlavě a Pelhřimově. Když je teď jen jedna váha, tak to nehrozí,“ doplnil Jiří Pospíchal. Některým řidičům se podle něj též stává, že celkovou hmotnost nákladu mají v pořádku. Jenže ho mají špatně rozložený a tím neúměrně zatěžují jednu nápravu.