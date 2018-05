Dopravci žalují kraj kvůli vážení kamionů, další váhy zatím nepřibudou

Jsou mazaní. Tak mluví o některých dopravcích hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD). Má na mysli ty dopravce, kteří zacílili na vysokorychlostní vážení kamionů v kraji.



„Podali minimálně šest různých žalob. Třeba, že by se to nemělo vztahovat na tekuté materiály. Tak my teď čekáme na závěr těchto žalob. Neradi bychom totiž investovali peníze do vysokorychlostního vážení a oni nám pak řekli, že z toho máme někoho vyjmout,“ popsal Běhounek na zatím poslední schůzi krajského zastupitelstva.

I když už má vedení kraje vytipovaná místa, kam by chtělo instalovat další vysokorychlostní váhy, zatím nechává tento plán u ledu. A domlouvá se společně s Asociací krajů ČR i Ředitelstvím silnic a dálnic, co dělat dál. Je připraven i pracovní tým, který by měl záležitost řešit.

„Ale čekáme na ta soudní stanoviska, abychom peníze neutráceli nevhodným způsobem,“ doplnil krajský radní pro dopravu Jan Hyliš (ČSSD).

Hejtman: Vážení je cenné, přetížené kamiony ničí silnice

Podle Běhounka jsou na rozšíření vah připravené všechny kraje. Jejich zástupci o plánu diskutovali i se šéfy ministerstva dopravy. „Myslíme si, že by to bylo cenné, protože přetížené kamiony likvidují silnice ve velké míře. Až soudy rozhodnou, tak bychom to rádi rozšířili,“ doplnil.

Záměr má podporu krajského zastupitelstva. Vyslovili se pro něj třeba Josef Pavlík zvolený za ANO či senátor Jan Veleba ze Strany práv občanů. „To už mělo být uděláno i na našich dálnicích před mnoha lety. Mohli jsme ušetřit obrovské náklady na D1 i dalších komunikacích,“ poznamenal Veleba.

Zprovoznění dynamických vah ve vozovce u Velkého Meziříčí v květnu 2015:

VIDEO: Zprovoznění dynamických vah ve vozovce ve Velkém Meziříčí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle Běhounka kraj díky přetíženým kamionům u Velkého Meziříčí vybral na pokutách už miliony korun. Váhy se zaplatily hned v prvním roce po instalaci. V Meziříčí si je nemohou vynachválit. Váhy hejtmanství koupilo za čtyři miliony a dostává 85 procent ze sankcí, zbytek částky má město.

Za dva a půl roku od instalace zaznamenaly kolem tří set přetížených kamionů. Hlavně ale způsobily, že se mnozí řidiči nákladních aut městu raději vyhýbají. Váhy jsou přesné, důkazy dodávají přesvědčivé. Co je naměřené, většinou ve finále sedí s dodacími listy.

Nejvíce přetížených kamionů projelo po cestě spojující Jihlavu s Velkým Meziříčím v roce 2016. Tehdy tam zjistili na silnici vedoucí vedle dálnice 169 přestupků. Loni jich ubylo, na radnici jich sečetli bez tří rovnou stovku.

Spor s firmou, jež váhy dodala, se podařilo urovnat bez soudu

Hejtmanství ale na druhé straně zaměstnával v poslední době spor se zlínskou společností Cross, jež váhy u Velkého Meziříčí připravila v rámci pilotního projektu. Hrozil i soudní spor, ale nakonec se obě strany za pomoci právníků dohodly.

Neshody vznikly kvůli smluvní pokutě za pozdní dodání, která měla být 1,5 milionu korun. Nakonec byla snížena na částku 335 tisíc korun. Jelikož firma se o váhy starala i po jejich zprovoznění, tak mohly fungovat, a tím pádem kraj dostával peníze z pokut.

„Tahle dohoda je umění možného, jeden čas už to vypadalo na soud. To by ale bylo na roky, stálo by nás to strašlivé peníze a neměli bychom z toho nic. Díky provozu vah už jsme to přitom dostali několikrát zaplaceno,“ podotkl hejtman.

Podle radního Hyliše bylo důležité, že se vedení firmy i přes trvající spor chovalo k hejtmanství vstřícně. „Ta dohoda je vyvážená,“ dodal. Zastupitelé pak jeho návrh schválili.