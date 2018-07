Kraj kvůli zlodějům i ochraně dat už nebude ukazovat přítomnost úředníků

Prý se kdesi v Česku stal tento zlodějský případ. Jistí úředníci byli v práci, což si každý mohl ověřit tím, že u jejich jmen svítily zelené tečky v telefonním seznamu na webu. Kdyby tam měli červené tečky, mohlo by to znamenat, že jsou doma, nikoliv v úřadě.



Tak přemýšleli zloději a vydali se vykrást domy těch úředníků se zelenými tečkami.

I tímto argumentuje šéf krajského úřadu Zdeněk Kadlec, proč před několika dny zmizely barevné tečky u zaměstnanců hejtmanství na Vysočině.

„V praxi to znamená, že na internetu i nadále najdete u jmen kolegyň a kolegů jejich pracovní kontaktní informace, nikoli však aktuální informaci o jejich přítomnosti na pracovišti,“ sdělil ředitel Kadlec.

Ke skrytí barevných teček vedlo podle něj krajský úřad vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). „Ten zveřejnění takových informací považuje za možné porušení zákonné ochrany osobních údajů,“ doplnil Kadlec.

Na kraji se podle něj snaží o maximální respektování platných předpisů. Docházkový systém tam byl zaveden zhruba před 14 lety.

V Pelhřimově tečky nechávají, ve Žďáře si pospíšili a smazali je

Kupříkladu na pelhřimovské radnici také vědí o tom, že ÚOOÚ vydal tiskovou zprávu na toto téma. Rušení zelených teček zde ale zatím nechystají.

„Zatím se tím nikdo vážně nezabýval. Došel k nám názor ÚOOÚ, je to pouze názor,“ konstatoval právník Miroslav Kubánek z odboru pelhřimovské kanceláře starosty a tajemníka.

A pokud se tím budou zabývat, tak posoudí, jestli je podstatnější informování veřejnosti, či názor zmíněného úřadu. Podle osobního názoru Kubánka jsou informace o přítomnosti úředníků přínosné pro obyvatele.

To ve Žďáře nad Sázavou si pospíšili a lidé už dva týdny z webu nepoznají, kdo z městských úředníků je, či není v práci. „Je to stanovisko ÚOOÚ. Řekli, že je to nepřípustný zásah do soukromí zaměstnanců,“ sdělil Jan Havlík, tajemník žďárské radnice.

Jemu samotnému přitom nevadilo, když se u jeho jména střídaly barevné tečky. „Každý jsme ale trochu jiný. Já nejsem takový hrdina, abych se zpovídal před ÚOOÚ nebo platil pokutu,“ doplnil Havlík.

Podle něj ale šlo o dobrou možnost pro občany. Těm nyní radí, aby si předem zatelefonovali na ústřednu radnice a tam se informovali, jestli je konkrétní úředník přítomný.

V Jihlavě s mazáním teček nespěchají, v Brodě je ani nezavedli

V Jihlavě s mazáním teček nespěchají tak jako ve Žďáře. Tajemník radnice Evžen Zámek to považuje za užitečnou službu obyvatelům. V pátek se po poradě s kolegy rozhodne, jestli tečky v telefonním seznamu ponechají, či zruší.

„Je to dobrá služba pro lidi. Vědí, komu volat. Na druhé straně nechci jít proti ÚOOÚ. Ještě nemám jasno, rozhodnu se po poradě,“ dodal Zámek.

Za potřebnou službu to považuje i opoziční krajský zastupitel Miroslav Houška (KDU-ČSL). „Když u někoho vidím červenou, tak ho nebudu obtěžovat třeba na dovolené. Teď ho třeba nevědomky obtěžovat budu,“ řekl Houška.

V Třebíči ještě barevné tečky mají, ale už jen dočasně. „Až se ajťáci vrátí z dovolené, tak to zrušíme. Já si myslím, že to je škoda. Budeme to ale muset udělat, tak jsme se už dohodli. Vyšla tisková zpráva ÚOOÚ, kde to doporučují,“ popsal třebíčský tajemník Vladimír Kazda.

Výjimkou mezi hejtmanstvím a pěti největšími radnicemi v kraji je Havlíčkův Brod. Tam informování o přítomnosti úředníků nikdy ani nezavedli, takže nemají co rušit. „Neměli jsme to nikdy v minulosti,“ uvedla mluvčí městského úřadu Alena Doležalová.



Havlíčkův Brod je také jediné město z těch největších v kraji, kde na webu nezveřejňují ani číslo na mobilní telefon tajemníka úřadu, což je vlastně jakýsi ředitel radnice.