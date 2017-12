Každé vsi nařídila EU pověřence přes osobní údaje, starostové protestují

Na obecní úřady do vesnic už chodí různé nabídky, že by jim někdo pověřence dělal. A to třeba za vstupní poplatek 60 tisíc korun a další peníze měsíčně. Levnější nabídky jsou v řádech tisíců. Přípustná je i možnost, že bude mít pověřenec na starosti několik obcí najednou.



„Divím se, kdo tohle vymýšlí. Je to další část byrokratického běsnění. Nepochopil jsem zatím, co ten člověk bude mít na práci. Jen vím, že ho nesmíme úkolovat, ale musíme ho mít. A pak to vysvětlujte lidem!“ říká Arnošt Urbánek, který je už skoro dvacet let starostou Předína na Třebíčsku.



Ve vesnici jejich velikosti musejí otáčet každou korunu, než ji někam investují. Placení pověřence by bylo další zátěží pro předínský rozpočet. „A když si čtu ty sankce, kdybychom to nesplnili, tak téměř omdlévám,“ směje se s hořkostí starosta.

Podle ministerstva vnitra je ale nesprávné myslet si, že jde jen o další evropský předpis. „Osmdesát procent občanů EU se domnívá, že jejich osobní údaje nejsou dostatečně chráněny,“ uvádí ministerstvo vnitra v obsáhlé metodice, kterou rozeslalo do vesnic. A nejen do nich.

Popřát lidem k narozeninám ve zpravodaji? Jen se souhlasem

Co konkrétně ale bude pověřenec dělat? Podle ministerstva třeba poskytovat poradenství ohledně ochrany osobních údajů.

„Minimálně mi to přijde divné. Nevím, co se za tím schovává. Bude nám pověřenec kontrolovat vnitřní předpisy a říkat, kdo kam má chodit a kde se zapisovat, když třeba půjde do serverovny? Bude monitorovat, kdo bude mít od čeho klíče?“ má zatím jen otázky Pavel Janoušek, starosta obce Oslavice na Žďársku. Když se poprvé dozvěděl, že budou muset mít pověřence, myslel si, že to je aprílový žert. Jenže nebylo prvního dubna.

„V metodice se píše, že ten člověk má hlídat dodržování zákona o osobních údajích. Ten je už delší dobu bičem na malé obce třeba v tom, že nesmíme ve zpravodajích popřát spoluobčanům k narozeninám bez jejich souhlasu. Teď ale přišel opravdový výsměch,“ domnívá se Janoušek.



Každé hejtmanství má podle něj odbor kontroly a ten na obce dohlíží. Proto nechápe, proč by se měly další peníze dávat novým pověřencům. „Vždyť každá obec je za dodržování zákona o osobních údajích odpovědná sama o sobě,“ podivuje se starosta.

Náplň činnosti je diskutabilní, připouští i vedení krajského úřadu

O všem už jednal se svými kolegy v mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko. A společně se budou radit o dalším postupu. „Zatím se do toho moc nehrnu,“ nezastírá Janoušek.

I starosta Hodic na Jihlavsku Josef Bakaj chce postupovat společně se svými kolegy v mikroregionu Telčsko. „Nic navíc nám to nepřinese, spíš sebere. A znepříjemní fungování,“ míní starosta Bakaj.

O budoucí pověřence se zajímá i hejtmanství, kam se někteří starostové obrátili s prosbou o rady.

„Náplň činnosti je stále diskutabilní. Pověřenec je zejména určený k tomu, aby komunikoval s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Není ale zodpovědný za plnění těch povinností, to je dále starosta. Já toto nevítám, ještě jsem žádného pověřence nejmenoval,“ uvedl Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu.

I pro hejtmanství jsou pověřenci novinkou. Pracovníci krajského úřadu hledají cestu, jak se s novou právní úpravou efektivně vypořádat.

„Obecné doporučení jsme formulovali a rozeslali. Pro obce je však důležitější, že metodický návod vytvořilo ministerstvo vnitra,“ sdělil Zdeněk Kadlec.

Metodiku považuje za kvalitní a použitelnou. „Pro obce bude vhodné se s ní seznámit a v ní uvedená doporučení zvážit,“ dodal.