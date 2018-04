Zemanovi zemřel třetí blízký přítel z Vysočiny, rybníkář Růžička

„Pan prezident určitě uctí památku svého velkého přítele,“ sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Růžička patřil mezi čtveřici nejvěrnějších přátel, které si Zeman našel v Novém Veselí na Vysočině, kde má chalupu. Dnes z nich zbyl již jen Josef Vencovský, v jehož penzionu se parta scházela (o Zemanových přátelích jsme psali zde).

Jiří Růžička ještě v lednu slavil v novoveselské restauraci U Prezidenta Zemanovu druhou vítěznou volbu (o oslavě zde). Na Pražském hradě spolu se Zemanem oslavili i rybníkářovy pětasedmdesáté narozeniny.

„Ke stáří si už člověk přátele vybírá a pečlivě je odděluje od pouhých známých. Skutečných přátel na konci života máme nesmírně málo. Jsem rád, že mým přítelem na Vysočině je dobrý člověk Jiří Růžička,“ napsal prezident v předmluvě Růžičkovy životopisné knihy.

Zeman zval rybníkáře na Hrad vždy 28. října. Scházeli se spolu i v Lánech či doma na Vysočině.

Jiří Růžička se zaměřoval na ryby od dětství. „Od třech let mě zajímaly jen ryby, rybníky, potoky,“ vzpomínal. Od deseti si stavěl malé rybníčky a zkoušel v nich chovat bělice. V září roku 1956 ho otec odvezl na motocyklu do rybářského učiliště v Třeboni. Po vyučení nastoupil do nově vybudovaného pstruhařství ve Velké Losenici.

Později ještě studoval Střední rybářskou školu ve Vodňanech. Po vojně pracoval ve Státním rybářství Velké Meziříčí. Ještě před třicítkou se stal vedoucím střediska ve Žďáře nad Sázavou.

Zemana Růžička kritizoval za to, jak se zachoval ke Šloufovi

Po roce 1989 začal spolupracovat s hrabětem Radslavem Kinským. Pracoval u něj jako ředitel rybářství, do něhož Kinští vložili 430 hektarů svých restituovaných rybníků. K tomu přibyly zprivatizované rybníky. Růžička se později v roce 1996 osamostatnil.

„Výsledek byl, že můj podíl z privatizovaného majetku hrabě Kinský formálně daroval mně, manželce a třem dcerám. Dostal jsem svoji čtvrtinu, rybníky kolem Bohdalova. Než se dostalo Rybářství Růžička na stávající úroveň, dalo to ještě spoustu práce,“ vzpomínal Růžička.

Rybářství, jemuž šéfoval, má pětadvacet rybníků o celkové výměře 110 hektarů. A ještě nedávno si v rozhovoru pro MF DNES pochvaloval, že loňský rok byl výjimečný pro chov ryb v okolí Bohdalova na Žďársku. Podobný v posledních více než dvaceti letech nepamatoval.

„Povedly se nám všechny možné ryby. Za tu dobu, co od devadesátých let hospodaříme samostatně, to bylo loni nejlepší,“ uvedl Jiří Růžička.

Svého přítele Miloše Zemana velmi uznával, ale někdy i kritizoval. „Jen mě na něm mrzí, jak se zachoval k Miroslavu Šloufovi. Bez něj by totiž nebyl ani premiérem, ani prezidentem. To si Šlouf nezasloužil. Žádný člověk ale není bez chyb, tak není bez chyb ani Miloš Zeman,“ řekl Růžička (rozhovor o vztahu Růžičky k Zemanovi zde).

Jeho pohřeb bude v pátek od čtrnácti hodin ve smuteční síni na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou.