V Humpolci staví umělecké centrum. Má sloužit i unaveným řidičům z D1

Industriální objekt s výraznou černou fasádou, který v těchto dnech dělníci přetvářejí na centrum současného umění, by se měl poprvé otevřít 18. dubna příštího roku. Na ploše 3 000 metrů čtverečních vznikne výstavní sál, kde jsou plánované tři velké výstavy současného umění ročně.

Součástí 8smičky bude také kavárna, knihkupectví i herní modul pro rodiny s dětmi.

Doplnit je mají pravidelné kurzy umění, programy pro školy, workshopy a doprovodné programy pro širokou veřejnost. Chybět nemají ani filmové projekce. Součástí 8smičky bude také kavárna, knihkupectví i herní modul pro rodiny s dětmi, který připravuje Ateliér SAD.



Odtržení od velkého uměleckého světa v Praze či Brně se autoři projektu 8smička nebojí. Naopak se domnívají, že umístění Humpolce na půl cesty mezi Prahou a Brnem u dálnice D1 může být výhodou.

„Humpolecká lokace není handicap. Do 8smičky je to stejně daleko z Brna i z Prahy. 8smička by se mohla stát zastávkou pro unavené řidiče na 88. kilometru na D1, místem pro kontakt s uměním na běžné cestě z bodu A do bodu B,“ říká výkonná ředitelka stejnojmenného nadačního fondu Marcela Straková.



8smička sází na číselnou symboliku, osmičku chce mít všude

8smička se řídí principem, že svět umění nejsou jen velká sídla. „Menší města v regionech bývají často izolovaná od ,centra dění‘ a živého uměleckého světa, a zdejší obyvatelé nedostávají tolik podnětů a příležitostí být v bezprostředním kontaktu s uměním. Věříme, že naše zóna pro umění poskytne vstřícný prostor i výtvarné vzdělání pro všechny milovníky umění a že naše snaha bude mít vliv na nejmladší generaci,“ dodává.

Objekt se nachází v komplexu bývalého soukenického areálu. Sukno se zde tkalo od konce 19. století. Továrna na vlněné látky Karla Trnky se v roce 1948, stejně jako další humpolecké textilky, stala součástí národního podniku Sukno. V té době přestaly být závody spojovány se jmény humpoleckých průmyslníků, ale označovány čísly. A tak přišla současná budova k číslu 08.



Od tohoto čísla se odvíjí další číselná symbolika připravované nové umělecké zóny. 8smička nese toto číslo nejenom v názvu. Otevře 18. dubna 2018 a vstupné do výstavních prostor bude rovných 8 korun. Otevírací doba zóny i kavárny bude od 10 do 18 od středy do neděle. První kampaň byla spuštěna v 8. měsíci v roce, 8 měsíců před otevřením, stejně jako webové stránky www.8smicka.com.

Slavný místní architekt chce zachovat industriální ráz budovy

Rekonstrukce objektu se ujal humpolecký rodák Luděk Rýzner. Tovární budova z konce 19. století prošla zásadní rekonstrukcí na administrativní budovu již v roce 2010 a letos byla započata přestavba na veřejnou výstavní a sbírkotvornou instituci.

„Momentálně jsou dokončeny dvě ze tří stran fasády. Komplet je hotová střecha včetně klempířských prací. V nejbližší době necháme osadit klasická tovární tabulková okna tak, aby byl zachován industriální ráz budovy,“ doplnila Straková.

8smička se chce ve své výstavní činnosti zaměřit na české umění od 20. století až do současnosti. Představí se zde kurátoři z celé republiky i ze zahraničí. Výstavní program doplní živé akce, ať už přímo v zóně 8smička, nebo v přilehlém parku Stromovka, či na jiných místech města nebo Vysočiny.



„8smička se chce věnovat také podpoře mladých a začínajících umělců, která bude probíhat skrze výzvy otevřené studentům umění a mladým absolventům,“ upozornila Straková.

První výstava bude věnovaná českému textilnímu umění

Programově se nové centrum zapojí i do celostátních akcích, jako je Zažít město jinak, Den architektury či Noc literatury.

„Významným doplněním aktivit 8smičky bude publikační činnost. Ediční plán bude každoročně obsahovat katalogy k výstavám, soupisy děl českých umělců i bibliofilie ilustrované předními českými umělci,“ dodala ředitelka Nadačního fondu 8smička.

Provoz 8smičky bude zahájen výstavou připravenou na počest budově samotné a její bývalé funkci.

„Automaticky se nabízela vazba na humpoleckou textilní historii. Výstavy věnované textilnímu umění jsou v českém prostředí spíše vzácné a přehlídka Pocta suknu je příležitostí, jak toto mnohdy opomíjené médium uvést zpět do světa vysokého umění a aktualizovat naše nahlížení na tento pramateriál,“ konstatovala Emma Hanzlíková, hlavní kurátorka 8smičky.