Zákaz stání zůstal v Jihlavě i po opravě mostu, lidé v ulici nezaparkují

Relativně úzkou a stoupavou jednosměrnou uličku využívala řada řidičů během rekonstrukce Brněnského mostu k jeho objetí. Proto místním přišlo logické, že se při stavbě značky v ulici objevily.

„Počítali jsme ale, že pak ty značky sundají,“ říká Gabriela Jelínková, která v ulici žije.

Přiznává, že stav před rekonstrukcí nebyl ideální. Auta stávala po obou stranách uličky a vozidla, která tudy projížděla, musela někdy zběsile kličkovat, aby se dostala na konec.

„Mně to tedy vůbec nevadilo. Řidiče to alespoň nutilo jezdit tudy pomaleji. Sice je tady nařízená třicetikilometrová rychlost, ale tu stejně nikdo nedodržuje,“ přidává se další z obyvatel ulice, který si však nepřál zveřejnit jméno.

Co dělat s návštěvou? Je to neřešitelné, namítají občané

Ani on není spokojený se současnou situací, která v ulici je. Momentálně jsou v dolní části Dlouhé stezky dvě značky. Po levé straně, kde je převážně vysoký taras a asi pět rodinných domů, platí zákaz zastavení. Po pravé straně, kde stojí okolo deseti rodinných domů, je pro změnu zákaz stání.

Pro místní nebo jejich případné návštěvy to znamená, že si mohou auto u domu zaparkovat na maximálně 20 až 30 minut. Pak už jim hrozí pokuta.

„Když za námi přijede syn s rodinou, kde teď mají malé miminko, tak je to neřešitelné. Nemají na ty dvě nebo tři hodiny, co k nám jdou na návštěvu, kam dát auto,“ zmiňuje situace, kdy původně provizorní dopravní značení ztěžuje lidem v ulici život.

„Nemáme jak pozvat návštěvu, jak vyložit věci z auta, jak nechat auto před barákem... A když jsem volal na magistrát na dopravní odbor, tak mi řekli, že pro plynulost provozu je to takhle lepší. Ale co pro ty lidi, co tam bydlí?“ ptá se jeden z obyvatel ulice.

V okolí Dlouhé stezky totiž není prakticky kde zaparkovat. Nikde v bližším okolí nejsou větší parkovací plochy. „Byli bychom rádi, kdyby alespoň na jedné straně byla možnost odstavit auto,“ přeje si Jelínková.

Zákaz stání policie kvitovala a doporučila jeho zachování

Situace v dotčené ulici není v Jihlavě výjimečná. Řada opatření, která byla při rekonstrukci Brněnského mostu přijata jako dočasná, zůstala nakonec natrvalo.

Týká se to například přechodu pro chodce v Havlíčkově ulici u obchodního domu Billa nebo zachování koridoru pro pěší na starém Brněnském mostě. Konkrétně na Dlouhé Stezce pak kromě omezení odstavení aut zůstala zachovaná zóna 30 kilometrů v hodině nebo betonové zátarasy, které jsou ve spodní části ulice.

„Skupina pro městskou mobilitu naznala, že se dopravní situace v ulici těmito opatřeními hodně zklidnila. Je pravda, že lidé tam nemají místa na parkování, ale většina domů zde má vnitrobloky, kam mohou auto dát,“ popsal situaci ředitel městské policie Jan Frenc.

„Co se týká dopravního značení v ulici Dlouhá stezka, výkon státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu provádí Policie České republiky, a ta dané opatření kvitovala a doporučila jeho zachování,“ potvrdil i mluvčí magistrátu Martin Kukla.

Podle obou mužů však mají lidé z Dlouhé stezky naději, že se s jejich případnými připomínkami bude ještě zmíněná skupina pro městskou mobilitu zabývat. „Zatím se nejedná o finální stav, jednání dále probíhají. Spodní část ulice je širší než horní část, je tedy zvažováno zachování několika parkovacích míst ve spodní části,“ pronesl Kukla.