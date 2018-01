Jihlavské zábavní centrum obklopují auta, slepá ulice se ale neotevře

Někteří ze sousedů proto žádají vedení města, aby aspoň zprůjezdnilo jejich ulici směrem k sousední Havlíčkově.

„S Robinsonem máme jako obyvatelé ulice neblahé zkušenosti již od jeho výstavby. Auta parkují i na břehu řeky ‚drze‘ před značkami zákazu. Nehledě, že nám znemožňují jediný výjezd z ulice. Přitom by stačilo, kdyby zde konala městská policie pravidelné kontroly,“ uvedla místní obyvatelka Ivana Menšíková.



O zprůjezdnění ulice už jednala se třemi politiky, kteří měli na starosti dopravu ve městě. A to s Jaroslavem Vymazalem (ODS), následně s Janou Mayerovou (ANO) a nyní s náměstkem primátora Vratislavem Výborným (ČSSD).

Podle posledně jmenovaného ale bude ulice dál slepá. A to hlavně kvůli tomu, že se letos chystá oprava frekventovaného Brněnského mostu a objížďka povede přes Březinky.

Radní se obávají, že by si pak řidiči ještě zkracovali cestu kolem Robinsona, a tím by se tam situace ještě zhoršila. „Až bude po opravě mostu, tak se k tomu vrátíme a znovu to vyhodnotíme,“ říká Výborný.

Vždyť i Výborný hlasoval pro Robinson, konstatoval majitel

Hlavně se ale podle něj chystá studie, která má řešit toto území celkově. Zohlední požadavky na dopravu i ochranu životního prostředí. To však bude na delší lokte. Na tomto řešení se hodlají podílet i majitelé Robinsonu.

Když Výborný před Vánocemi kritizoval situaci u Robinsonu, reagoval na to spolumajitel zábavního parku Vladimír Bílek, jinak také vlivná postava místní ODS.

Upozornil, že i Výborný hlasoval v roce 2012 pro stavbu Robinsonu. Záměr tehdy podpořila jasná většina zastupitelů: 32 z 35 přítomných. „Nehlasovala Renata Fehérová, moje sestra,“ doplnil Bílek.

Vratislav Výborný byl tehdy řadový zastupitel a přiznává, že podrobnější informace o záměru neměl. „Ctil jsem koaliční dohody, které předjednává vedení města. Sám jsem pak nevěděl, co to tam roste, když jsem jel okolo,“ přiznal.

Otevřít ulici nechce ředitel základní školy. Kvůli bezpečnosti

Podle něj chtělo zprůjezdnění ulice Pod Jánským kopečkem více místních obyvatel a jeden byl proti. Tím jedním je Radim Foit, ředitel blízké Základní školy Havlíčkova.

„Bylo by to nebezpečné. Je to cyklostezka, jezdí tam maminky s kočárky, bruslaři, parkují tam auta. Navíc ta silnice je úzká. Vyřítí se tam auto a může někoho porazit,“ míní Foit.

Ani on ale nerozumí tomu, proč se u Robinsonu více nemyslelo na parkování. „To mi hlava nebere,“ podotkl.

Rušno v ulici bývá podle místních vždy i v den, kdy začínají slevové akce v Kauflandu.

Cesta Pod Jánským kopečkem před lety průjezdná byla. Jenže při opravě Pražského mostu si tam někteří šoféři začali zkracovat jízdy, tak tam nechali lidé z radnice vztyčit sloupky.

Strážníci co chvíli v lokalitě rozdají desítky a desítky pokut

Velkou část své práce věnují okolí soukromého zábavního parku Robinson strážníci. „To jsou desítky a desítky kontrol a pokut. Parkuje se tam velmi špatně,“ uvedl ředitel městské policie Jan Frenc.



Právě strážníci na popud vedení školy zařídili, aby sloupky zabránily průjezdnosti ulice. Podle Frence by to tak mělo i zůstat. „Protože auta by tam vlastně vjížděla na chodník, to by bylo velmi nebezpečné,“ míní ředitel strážníků.

S těmito argumenty ale nesouhlasí Jakub Menšík, další místní obyvatel. Nad úzkým průjezdem, kde jsou dnes sloupky, vede chodník. Takže chodci by mohli využít bezpečnou trasu. „Navíc přímo k té škole jezdí desítky aut. A děti chodí vedle škarpou,“ upozornil Menšík na problém u ZŠ Havlíčkova. A myslí si, že ředitel školy podporou zaslepení ulice sleduje spíše svůj osobní zájem.

Současná situace Pod Jánským kopečkem je podle Menšíka taková, že obyvatelé jsou z jedné strany ulice odříznuti zaslepenou ulicí a z druhé strany ochromeni častým dopravním zmatkem.

Robinson je soukromým areálem firmy Delon mode, který vyrostl s výraznou evropskou dotací. Park stál přes šedesát milionů, evropská dotace činila 31,7 milionu. A zájem o něj je opravdu velký.