Mezi novými učni scházejí klempíři a krejčí. Cukrářů je na Vysočině dost

Kdyby dnes nastoupilo před třešťské oděvní družstvo Vývoj Třešť dvacet šikovných krejčích – tedy celá jedna třída z učiliště, hned by dostali práci. Družstvu by to velmi pomohlo.

Jenže nepřijdou. Tento učební obor je momentálně v kraji v útlumu. „Textilní průmysl šel po revoluci hodně dolů. Přesto jsou na Vysočině firmy, které by krejčí uvítaly. Úplně ale ustal zájem o tuto profesi, nemáme nikoho přihlášeného,“ popisuje Kamil Ubr, šéf krajského odboru školství.

Obory s nejvyšším počtem žáků na Vysočině Kuchař-číšník

Školní rok Žáci celkem/ V 1. ročníku

2015/2016 680 / 239

2016/2017 638 / 205

2017/2018 556 / 182 Opravář zemědělských strojů

2015/2016 387 / 136

2016/2017 396 / 136

2017/2018 380 / 124 Mechanik-opravář mot. vozidel

2015/2016 394 / 125

2016/2017 345 / 126

2017/2018 334 / 114 Kadeřník

2015/2016 331 / 104

2016/2017 302 / 98

2017/2018 285 / 98 Truhlář

2015/2016 213 / 94

2016/2017 219 / 79

2017/2018 240 / 94 Cukrář

2017/2018 275 / 93 Zdroj: Kraj Vysočina

Přitom právě Vývoj v Třešti by bral švadleny-šičky i bez vyučení. Nejlépe s praxí. „Dost nás to limituje, že nemáme nové pracovníky,“ potvrzuje personální referent Vývoje Martin Smolík.

A nezastírá, že jde o náročnou práci, při níž je potřeba přesnost. „Je to práce v úkolu a normy jsou nastavené tak, že výdělek není z nejvyšších,“ doplňuje Smolík.

I tak ale v inzerátech nabízejí třináctý plat, příspěvek na penzijní připojištění a zvýhodněný tarif pro mobily. V současnosti mají v družstvu na těchto místech převážně ženy, které se stihly této profesi vyučit v dřívějších letech.

Podle krajské radní Jany Fialové nemají budoucí učni příliš zájem o klempířinu nebo pokrývačské řemeslo. Atraktivní nejsou ani další profese spojené se stavebnictvím, jako jsou zedníci, obkladači.

„Je to problém, tam se moc zájemců nehlásí. Přitom teď se stavebnictví nese na vlně,“ uvědomuje si Fialová. Dospívající a jejich rodiče ale odrazuje, že jde o sezonní práce ve venkovním prostředí. Třeba obkladači chybí několik let, tento učební obor už se ani neotevírá.

„Taky zedníků je nedostatek. U instalatérů je to trochu lepší,“ doplnil Ubr.

Naopak více je zájemců o obory opravář zemědělských strojů, mechanik, seřizovač. Také se stále daří držet ve Velkém Meziříčí poměrně mladý učební obor pro budoucí výtaháře.

Po ukončení studia můžou pokračovat ve dvouletém denním nebo tříletém dálkovém nástavbovém studiu zakončeném maturitou.

Naopak méně letos nastoupí budoucích kadeřníků a kuchařů. Někteří z nich ale podle Fialové v minulosti místo do kuchyní stejně zamířili do výrobních závodů.

Kupříkladu cukrářů bude dostatek. Jen do učiliště v Třešti jich dnes nastoupilo 24.

„Klesá ale zájem o truhláře, letos jsme nepřijali ani jednoho,“ popsal Karel Matějů, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť.

Mají tam ale též obor truhlářské práce pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami i bez nich. A o ten zájem zaznamenali.