Malé klece plné výkalů, zdi nasáklé močí. V domě hrůzy živořilo 212 psů

Vysoká vrstva výkalů, podlahy i zdivo doslova prosáklé močí. Tak v domě v centru Kamenice nad Lipou do středy žilo celkem 212 psů, nejčastěji malých plemen. Většina byla zavřená v malých klecích, někteří po znečištěném domě volně pobíhali.

„Psi byli značně zanedbaní, vykazovali znaky kožních, očních, ušních a parazitárních onemocnění, měli přerostlé drápky,“ popsal mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer.

Policisté zahájili trestní stíhání chovatelky, podezírá ji z trestného činu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Víc informací ale policie zveřejnit zatím nechce. „V současné době je případ ve fázi prověřování a nelze k němu poskytovat žádné bližší informace,“ vzkázala mluvčí Stanislava Miláčková.

Veterináři společně s policií všech 212 zvířat chovatelce odebrali. Ve spolupráci s organizací starající se o psy se jim je podařilo hned během středy rozmístit do více než desítky útulků po celé republice.



„Věříme, že se zdravotní stav psů rychle zlepší a v brzké době si většinu z nich osvojí noví majitelé, kteří jim na rozdíl od původní majitelky zajistí důstojný a šťastný život,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Pro veterinu to byl největší případ týrání psů a odebrání zvířat za poslední roky. „Naši kontroloři nepamatují tak otřesné podmínky, v nichž zvířata musela žít, ani tak obrovský jejich počet,“ podotkl Majer.

Vedení města se dál než k vratům chovatelky nikdy nedostalo

Psi jejich majitelka chovala přímo v centru Kamenice nad Lipou. Má starší domek v Jungmannově ulici, což je hned druhá ulice od náměstí. Městský úřad s ní bojoval několik let. Ani vedení města ale až do středy nemělo tušení, jak rozsáhlý chov měla.

„Její působení v centru města jsme se snažili omezit už nějakých šest let. Hádali jsme, že má v domě množírnu psů. Obtěžovala okolí víc a víc, ze stavení se šířil velký zápach. Pravidelně jsme ji hlásili na policii i na veterinu, dokonce jsme podávali žalobu. Až dosud jsme se ale nikdy nedostali dál, než k jejím vratům. Chybělo nám povolení,“ popsal kamenický starosta Ivan Pfaur.

K rozhodujícímu posunu došlo na konci loňského roku. Na základě dalšího z podnětů provedli veterináři další z kontrol u chovatelky. „Inspektory odmítla vpustit do domu a ke kontrole na dvorek pouze předvedla třináct psů,“ přiblížil Petr Majer.

Kontroloři naznali, že někteří psi jsou ve špatném výživném a zdravotním stavu. Ještě týž den jich proto šest majitelce odebrali. To by základ pro vystavení soudního povolení k domovní prohlídce a zapojení policie do akce. Veterináři předpokládali, že uvnitř domu jsou další psi. To se nakonec potvrdilo.

Sousedé proti chovu sepisovali petice. Kolik je tam psů, netušili

Podle sousedů v domě společně se psy žijí starší muž a žena. „Že chovají až moc psů, se tady traduje asi třicet let. Nikdy jsme uvnitř nebyli, ale odhadovala jsem to tak na 60 zvířat. Že jich bylo přes 200, mi vyrazilo dech,“ prozradila sousedka chovatelky. Dodala, že lidé v Kamenici už dříve proti jejímu chovu podepisovali petici.



„Paní jsme už v minulosti nabízeli jiný pozemek za městem, kde by psy mohla chovat. Nikdy na to nepřistoupila, odmítla nás. Teď už víme proč,“ kroutí nad případem hlavou kamenický starosta.



„Jsme rádi, že to takto dopadlo. Věříme, že psi najdou důstojnější místo a že zmizí problémy, které jsme tu s jejich chovatelkou měli,“ dodal Ivan Pfaur.

„Chtěl bych vyzvat zájemce o pořízení psa, ale i jiných zvířat, aby si vždy brali zvíře z prověřeného chovu a nekupovali je pouze na základě anonymního inzerátu na internetu. Potom se totiž může stát, že člověk svou koupí podpoří podobný pochybný chov,“ nabádá zájemce ředitel Státní veterinární správy.