Někde vystříhané pruhy, jinde po kolena. Jihlavané se diví sekání trávy

„Vidíte, jak to po sečení vypadá: někde je pokosené skoro všechno, někde jsou nechané kraje, což by člověk ještě pochopil, protože to pak dosekávají strunou. Ale někde jsou nechané kusy úplně bez povšimnutí a jinde se zase trávy ani nedotkli. Navíc měli lišty nastavené zbytečně vysoko. No, vypadá to celkově příšerně,“ postěžoval si v úterý ráno muž, který vycházel z jednoho z panelových domů v Demlově ulici.



Na sídlišti žije už řadu let a podle jeho slov nikdy problémy se sečením v této lokalitě nebyly. Za to letos se mu péče o zelené plochy nelíbí už od počátku jara.

„Nejdřív posekali trávu hrozně brzy, sotva z ní stačily vykouknout pampelišky. A teď ji zase pro změnu nechali narůst hrozně vysokou. Člověk měl kvůli klíšťatům strach na trávník vůbec stoupnout.“

O zelené plochy na největším sídlišti v Jihlavě se stará magistrátní odbor životního prostředí. Na sečení trávy si sjednává služby městské společnosti Správa městských lesů. Její pracovníci, kteří se na místě v těchto dnech pohybují, vědí, že tráva, kterou sekají, je již hodně vysoká.

Seká se tak často, jak to město platí, vysvětlují zahradníci

„Jenže se seká tak často, jak na to magistrát dává peníze. Proto je tráva nyní přerostlá a sekačkou už ji nelze dobře sekat, protože je pod lištou polehlá a tak je nutno trávník sekat opakovaně,“ sdělili reportérovi MF DNES.

A stížnosti na špatně posečené trávníky už eviduje i odbor životního prostředí. „Vždycky seč probíhala tak, že najely sekačky, udělaly, co se udělat dalo, a následně tam přišli lidi s křovinořezy a dosekali to. Ten druhý krok ale bohužel nenastal. Víme o tom. Už je to nahlášené jako vada u dodavatele. Mělo by se to v co nejbližší době spravit,“ pronesl Vladimír Másilko z magistrátního odboru životního prostředí.

Podle jeho slov byl pro letošní rok specifický rychlý nástup sezony, kdy během několika málo dní na přelomu dubna a května tráva vyrostla místy až o 25 centimetrů. „A nelze v celé Jihlavě zajistit, aby bylo vše posečeno během jednoho týdne,“ dodal Másilko.

Momentálně je však v krajském městě už na drtivé většině míst první seč provedena a začíná se s druhou.