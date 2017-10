VIDEO: Vysočinou jela kolona 134 zetorů, rekordní byla jen neoficiálně

14:52 , aktualizováno 14:52

Z pohledu organizátorů rekordní počet traktorů značky Zetor se zařadil do kolony, která dopoledne vyjela na spanilou jízdu z Maršovic do Vysočina Areny v Novém Městě na Moravě. Byly mezi nimi nejmodernější nadupané stroje i historické mašiny. Do spanilé jízdy se nakonec zapojilo celkem 134 traktorů.