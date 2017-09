Třináctiletý talent podřídil život tenisu, chce se stát druhým Federerem

„Je pravda, že bych jednou rád šel na některou z amerických tenisových univerzit. Případně na nějakou akademii v Evropě,“ svěřil se třebíčský tenisový talent.



Moc dobře ovšem ví, že dostat se na podobné školy je obtížné, proto se už s předstihem snaží získat co nejvíc informací o tamních poměrech. „Dalo by se říct, že už nějak víme, o co tam jde. Bylo tam už několik místních hráčů, takže máme i potřebné kontakty,“ prozradila Petra Válková, matka Ondřeje.

Nicméně vysokoškolské studium ještě není aktuální, prvně si musí mladý tenista vybrat střední školu. „Přemýšleli jsme o nějaké sportovní, ale to by musel být sám třeba v Brně a na to je ještě brzy,“ myslí si Válková. Nejspíš tak podle ní půjde na Gymnázium v Třebíči.

Raketu chtěl už ve čtyřech letech, začínal s babytenisem

Byla to právě maminka, která Ondru k tenisu přivedla. Když mu byly čtyři roky, vzali ho rodiče na kurty a on se hned chtěl chopit rakety.

Proto ho nakonec přihlásili do tenisové školy Miroslava Kije. „Úplně na začátku jsem jezdil na turnaje v minitenisu a babytenisu,“ vzpomínal třebíčský tenista.

V současné době má pro svůj rozvoj nejlepší podmínky. „Od ledna máme v Třebíči Krajské centrum talentované mládeže pro oblast tenisu, sjíždí se sem celá Vysočina,“ informoval Petr Ondrůj z Horáckého tenisového klubu Třebíč.

„Třeba já jsem v tréninkové skupině s Tobiasem Schneebaumem a Matyášem Říhou,“ hlásil Ondřej Válek. „Trénuje nás Martin Kobza, který byl na žebříčku ITF do stovky,“ prozradil.

Zkoušel i další sporty. Teď se chce tenisu věnovat naplno

Zpočátku zkoušel Ondřej i další sporty. Ve škole navštěvoval i florbalový kroužek, jenže z toho nakonec sešlo. Tenisu se totiž rozhodl věnovat naplno.

„Když chcete dělat sport na nejvyšší úrovni, musíte dělat jen jeden,“ podpořila syna Válková. „Ale co se týká sportů, umí sáhnout na všechno. Plave, jezdí na kole, lyžuje,“ ujišťovala.

Největšího úspěchu zatím její syn dosáhl ve čtyřhře. Spolu s jihlavským Davidem Palánem obsadili třetí místo na mistrovství České republiky ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Na čtyřhru by se ale Ondřej v budoucnu specializovat nechtěl. Dvouhra je mu o mnoho bližší. „Když hraju sám, můžu si napravit, co jsem pokazil. Ve čtyřhře s tím někdy nemůžete nic dělat,“ vysvětloval.

Svou hru založil na drtivém útoku, často je na síti

Svoji hru má založenou především na útoku. „Snažím si míčky uhrát sám, často chodím na síť. Jednou bych chtěl hrát stejným stylem jako Roger Federer,“ zmínil Válek svůj sportovní vzor.

Momentálně se Ondřej nachází na 47. místě žebříčku starších žáků. Nutno dodat, že v tomto žebříčku jsou i o rok starší hráči. Jednou by se Válek rád dostal na okruh ATP a vyhrál zde nějaký turnaj.

Svůj největší nedostatek vidí v nevyrovnané psychice. „Vždy, když si začnu povídat pro sebe, jde výkon dolů,“ zmínil svoji slabinu.

Psychika u něj ostatně zapracovala i na letošní Olympiádě dětí a mládeže, která se Válkovi příliš nevyvedla. „Byl to vrchol sezony, ale já tím byl moc svázaný a nepředvedl jsem to, co umím,“ zlobil se na sebe.

Zatím však není třeba panikařit, vždyť i Roger Federer jako teenager navštěvoval psychologa kvůli nervům při zápase.

Nepřipouštět si chyby bývá pro mladé hráče složité, vyrovnají se s tím většinou v období puberty. Do toho už Ondřej Válek dospívá. „Pomalu už to začíná,“ smála se Válková. „Mívá své nálady, ale zatím si vždy porozumíme,“ oddechla si.

Podle tenisu plánují Válkovi i svou rodinnou dovolenou

Pomoci překonat složité období by Válkovi mohl právě sport. „Pořád jsme mezi kamarády, kde není na scény čas,“ pousmála se Válková.

Ta se společně s manželem tenisu úplně oddala. Kromě Ondřeje jej nedávno začal hrát i Ondřejův mladší bratr. „Občas se s manželem musíme rozdělit a každý doprovázíme jednoho,“ objasnila Válková.

Dokonce i rodinnou dovolenou plánují tak, aby své syny od tenisu neodtrhli. „Letos jsme byli v Chorvatsku a navštívili ATP turnaj v Umagu. Hodně se mi tam líbil Veselý. Jen je škoda, že tam nebyl Federer,“ mrzelo Válka.