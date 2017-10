Namísto houslí vzal do ruky pálku a míček a za stolem prohání legendy

„Stolní tenis jsem si vybral úplně sám. Hráli jsme ping-pong s klukama ve škole a mě začal bavit čím dál víc,“ prozrazuje letos patnáctiletý rodák z Jihlavy, který na letošní červnové olympiádě dětí a mládeže v Brně vybojoval pro Vysočinu stříbrnou medaili.

Za zelený stůl se postavil zhruba v osmi letech. „Šimon chodil na housle a navíc také na sportovní aerobic. Má totiž dvojče, sestru Lucku, která se tomuhle sportu věnuje, a pro mě bylo jednodušší vozit oba na jedno místo,“ vysvětluje Šimonova maminka.



Jenže jí bylo jasné, že dlouhodobě je tahle situace neudržitelná. „V osmi letech přišel s tím, že už s holkama chodit nebude,“ vzpomíná s úsměvem. „Tak jsme mu s manželem řekli, ať si vybere sport, který ho bude bavit, a on řekl, že chce hrát stolní tenis.“



A bere ho velmi vážně. Kvůli němu přestal docházet i do už zmiňovaných houslí. „Nešlo dělat obojí naplno, jednoho se prostě musel vzdát. A Šimon se rozhodl, že bude raději sportovat,“ dodává paní Jadrná.

Akademie stolního tenisu v Brodě patří mezi nejlepší v Evropě

Top podmínky pro talentované stolní tenisty však mají na Vysočině v Havlíčkově Brodě, takže rozvážení potomků na různá místa se nakonec nevyhnula.

„Je pravda, že je to časově dost náročné. Do Brodu jezdíme čtyřikrát týdně. A vždycky je to tam na tři hodiny,“ připomíná maminka studenta soukromého jihlavského gymnázia.

Každopádně ona i její syn vědí, že HB Ostrov Havlíčkův Brod je v současné době pro další rozvoj talentu tou nejlepší volbou.

„Máme tady akademii stolního tenisu. Opravili jsme bývalou střední zemědělskou školu na takové středisko, které v Evropě skoro nemá obdoby. V tomhle směru se dneska rovnáme městům jako je Düsseldorf,“ tvrdí manažer klubu Miroslav Jinek.

Velkou reklamu stolnímu tenisu udělalo městu i nedávné působení zdejšího klubu v nejvyšší domácí soutěži, kterou tehdejší STEN marketing HB Ostrov vyhrál při svém čtyřletém působení hned třikrát.



Vedení klubu přivedlo extraligu do Havlíčkova Brodu v roce 2013 a stavělo na takových hráčích jako je bývalý reprezentant a pětinásobný účastník olympijských her Petr Korbel. Loni se však úspěšný tým podle původní dohody přestěhoval do Ostravy, kde působí pod názvem TTC Ostrava 2016.

„Právě Petr Korbel je můj největší vzor,“ hlásí Šimon Jadrný. „Díky tomu, že pobýval v Brodě, jsem si s ním mohl i zahrát. Samozřejmě jsem mu nestačil, ale byl moc fajn. Vysvětloval mi, co dělám špatně a jak bych se mohl zlepšit. Jednou bych se chtěl podívat na skutečnou olympiádu. Tak jako on,“ svěřuje se.

A rodina ho v jeho snech samozřejmě maximálně podporuje. Zejména maminka nevynechá žádný důležitý turnaj.

„Musím přiznat, že všechny jeho zápasy pokaždé hrozně moc prožívám,“ říká. „Jelikož je teď ale Šimon právě v pubertě, tak je jasné, že není zrovna rád, když se někde projevuju. Proto se raději držím stranou. Tak, aby mě neviděl,“ směje se.